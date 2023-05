Турфирмы заявили об отсутствии «бума» на путевки в Грузию

После того как Россия восстановила прямое авиасообщение с Грузией, у туристов оживился интерес к этому направлению, но бронирований пока немного из-за высоких цен на авиабилеты. Загрузкой первых рейсов недовольны и в Грузии

Вид на Тбилиси (Фото: Mark Runnacles / Getty Images)

Первая неделя после возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией не принесла резкого увеличения числа бронирований туров на этом направлении, рассказали опрошенные РБК участники туристического рынка. Причины — высокая стоимость билетов из-за небольшого объема авиаперевозок, отсутствие прямых полетов к морю и опасение столкнуться с недружелюбным отношением.

Почему прерывалось авиасообщение России и Грузии 10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских самолетов и отменил визовый режим для граждан Грузии. После снятия запрета на полеты МИД России также отменил данную четыре года назад рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в Грузию. Первый полет из Москвы в Тбилиси после возобновления авиасообщения состоялся 19 мая. Москва приостановила прямое авиасообщение с Грузией в июле 2019 года из-за масштабных протестов в стране, которые возникли после того, как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов на открытии встречи Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Сам депутат утверждал, что его пригласили занять это место.

После того как появилась информация о возобновлении прямого авиасообщения между Москвой и Тбилиси, у российских туристов «оживился» интерес к этому направлению, но «бума бронирований» не произошло, рассказывает представитель туроператора «Русский экспресс» Анна Филатовская. Туры с перелетами на прямых рейсах бронируют не очень активно из-за высокой стоимости билетов — спросом скорее пользуются путевки с более дешевым перелетом на стыковочных рейсах, например с пересадкой в Минске или Ереване, а также подбор «наземного обслуживания» — проживания и экскурсий, говорит собеседник РБК.

Ажиотажных покупок туров в Грузию не фиксирует пока и туроператор «Интурист»: «пока спрос тормозит стоимость авиабилетов», говорят в пресс-службе компании. На текущий момент полноценные турпакеты на грузинском направлении предлагают не так много туроператоров, говорит директор по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. «Грузией интересуются, но авиарейсов немного. Все, что есть, формируется на базе этих регулярных рейсов, а значит, туры слишком дорогие», — поясняет эксперт.

«Еще одной причиной отсутствия «бума» бронирований в Грузию стало то, что первый российский рейс некоторые группы оппозиционеров встретили в Грузии не очень дружелюбно», — вспоминает Филатовская. В день прилета в Тбилиси первого за четыре года рейса из Москвы в аэропорту грузинской столицы начались протесты, которые устроили члены организации депутата грузинского парламента Элен Хоштария: протестующие вышли с плакатами You are not welcome, полиция задержала нескольких человек. «Часть туристов это остановило, и они немного попридержали свои бронирования, особенно семьи с детьми», — добавляет Филатовская.

Еще одна причина невысоких объемов бронирования — отсутствие удобных перелетов на грузинские курорты. Около 70% бронирований туров в Грузию в летний период приходится на пляжный отдых, который концентрируется в зоне аэропорта Батуми, отмечает представитель «Русского экспресса». По ее словам, люди ждут прямых рейсов в этот аэропорт, поскольку добираться на стыковочных с пересадками долго и неудобно.

Какие авиакомпании могут летать в Грузию Пока только две российские авиакомпании получили разрешение на полеты в Грузию — «Азимут» и Red Wings. Авиакомпания «Азимут» ежедневно летает из Москвы в Тбилиси с 19 мая. В июне самолеты Red Wings начнут летать по направлениям Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва три раза в неделю. Со стороны Грузии рейсы выполняет Georgian Airways ежедневно с 20 мая. Впрочем, гендиректор Georgian Airways Тамаз Гаиашвили пока недоволен пассажиропотоком на этом направлении. «Загруженность рейсов — около 40%, ожидания были иными», — передает его слова «Эхо Кавказа». Впрочем, пока выполнено всего лишь два-три рейса, для восстановления загруженности должно пройти один-два месяца, считает Гаиашвили.

Пока Грузия, по данным туроператора «Русский экспресс», занимает лишь 12-е место среди популярных направлений, куда туристы бронируют отдых, но если цены на авиаперелеты снизятся, то бронирований будет больше, считают в компании. У людей есть большой интерес к Грузии на фоне отложенного спроса и ограниченности направлений, добавляет Филатовская.

Путешественники, которые планируют поездки самостоятельно, как и клиенты турфирм, тоже активно интересуются Грузией, но совершать покупки не спешат. По данным сервиса Aviasales, по поисковым запросам авиабилетов на июнь Грузия входит в топ-3 международных направлений вместе с Турцией и Арменией. Спрос на поездки в Грузию вырос после объявления о восстановлении авиасообщения, говорит представитель Aviasales. Впрочем, если говорить о реально забронированных билетах в Грузию, страна входит только в топ-10 популярных направлений — в компании также объясняют это высокой ценой перелетов. Например, по данным Aviasales, средний чек на рейсы из России в Грузию составляет 32 тыс. руб., в Турцию — 26 тыс. руб., в Армению —14 тыс. руб.

По данным сервиса путешествий «Туту.ру», Грузия также входит в топ-10 стран, куда самостоятельные путешественники оформляют авиабилеты на конец мая и лето. Направление уступает по популярности другим странам ближнего зарубежья, а также Турции и Марокко, хотя туда покупают билеты чаще, чем в ОАЭ, Египет, Израиль и страны Европы. Как уточнили в пресс-службе сервиса, средний чек за перелет из России в Грузию составляет около 45 тыс. руб. за билет туда-обратно.

Сколько россиян ездят в Грузию В 2018 году, до введения ограничений на полеты, граждане России были вторыми по числу визитов иностранцев после граждан Азербайджана: россияне совершили в Грузию 1,4 млн поездок, следует из данных Министерства внутренних дел Грузии. По данным погранслужбы ФСБ России, в 2018 году Грузия была на девятом месте среди зарубежных направлений, куда выезжали в тот год россияне. Всего в тот год ФСБ зафиксировала 1,29 млн поездок граждан России в эту страну. Путешествовать в Грузию большинство россиян традиционно предпочитали на автомобилях: в 2018 году, до введения запрета на авиаперелеты, около 60% пересекавших российско-грузинскую границу пользовались автомобильным транспортом (773,6 тыс. поездок), на долю авиационного транспорта пришлось 39,6% пересечений границы. В 2019 году поток россиян в Грузию вопреки запрету на полеты не снизился, а вырос на 4,8%: по итогам 2019 года грузинская статистика зафиксировала почти 1,5 млн визитов россиян. Российская статистика погранслужбы ФСБ сообщила о небольшом уменьшении числа пересечений российско-грузинской границы — на 5,5%, до 1,22 млн. В 2022 году граждане России совершили 1,09 млн поездок в Грузию, по данным грузинской статистики. По данным погранслужбы ФСБ, в 2022 году россияне совершили в страну 873,4 тыс. поездок.

Грузия может войти в перечень популярных туристических направлений у россиян, но на быстрый рост туротрасль не рассчитывает: в 2023 году «чуда не произойдет» и хорошо, если по числу поездок удастся выйти на уровень, который был до пандемии, оценивает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Базыркин.

У Ozon Travel спрос на поездки в Грузию растет каждый год, даже несмотря на отсутствие прямых авиарейсов, оптимистичен гендиректор компании Михаил Осин. По его словам, продажи билетов в Грузию на Ozon Travel составляют более 2,5% от всех зарубежных направлений, пиковые продажи в постпандемийный период приходятся на апрель—май и сентябрь—октябрь. Сейчас, когда прямые рейсы стали доступны на старте высокого сезона, российские авиакомпании смогут потенциально увеличить число полетов в Грузию за счет устойчивого высокого спроса на этом направлении и забрать ощутимую долю потока у стран, которые раньше выбирали в качестве пересадочных пунктов, например у Армении, Белоруссии и Турции, считает эксперт. Кроме того, открытие прямого авиасообщения сделает более доступными поездки в разные регионы Грузии. Например, если ранее россияне прилетали преимущественно в Тбилиси, то теперь возможно открытие прямых перелетов до курортных городов, например Батуми, резюмирует Осин.