Появились кадры с протестами в аэропорту Тбилиси из-за прилета первого рейса из Москвы

Протесты в аэропорту Тбилиси из-за прилета самолета из Москвы. Видео

В аэропорту Тбилиси из-за прилета первого за четыре года пассажирского рейса из Москвы начались протесты. Протестующие вышли с плакатами «You are not welcome».

Их организовали члены организации депутата грузинского парламента Элен Хоштария, пишет Imedi. Участников протеста предупредили, что они не могут проводить акции на территории аэропорта, сообщило МВД страны.

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