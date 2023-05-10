Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Запрет на полеты российских авиакомпанию в Грузию будет снят с 15 мая 2023 года. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, признается утратившим в силу указ от 21 июня 2019 года № 287 «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий». Этот указ вводил временный запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, в том числе коммерческие, на территорию Грузии.

Также этим же документом туроператорам и турагентам рекомендовалось на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего соответствующие перевозки.

Материал дополняется.