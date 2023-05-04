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В какие страны россияне чаще всего ездили в начале 2023 года. Инфографика

ФСБ зафиксировала рост числа турпоездок россиян в Таиланд и на Шри-Ланку
В январе-марте 2023 года россияне совершили за рубеж на четверть больше поездок, чем в это же время год назад, сообщила ФСБ. Поток увеличился в популярные у туристов страны — Турцию, Таиланд, ОАЭ, но поездок в Египет стало меньше

В первом квартале 2023 года число выездов россиян за рубеж составило 4,9 млн, что на 26,2% больше, чем в январе-марте год назад — 3,9 млн поездок, следует из опубликованной статистики погранслужбы Федеральной службы безопасности, которую проанализировал РБК.

Как считает выезд официальная статистика

В статистике пограничной службы ФСБ учитывается количество пересечений иностранными и российскими гражданами государственной границы. Согласно методологии, если один и тот же российский гражданин в отчетном периоде неоднократно выезжал за пределы своей страны, то в данных ФСБ он учитывается столько раз, сколько пересекал государственную границу в одном направлении (то есть корректно говорить о количестве поездок, а не о количестве граждан). ФСБ распределяет данные по целям визита: деловая цель, работа, туризм, частная цель, учеба, переезд на постоянное место жительства, а также «обслуживание транспортных средств» и «военнослужащие».

При анализе статистики выезда российских граждан за рубеж важно учитывать, что данные погранслужбы не вполне отражают глобальные изменения, которые произошли за последнее время с логистикой и туристическими потоками, обращали внимание аналитики Ассоциации туроператоров России (АТОР). Так, например, по методике подсчета пассажиры, вылетающие из России стыковочными рейсами, учитываются в статистике страны, где расположен пересадочный хаб, а не страны назначения. Например, часть пассажиров, вылетевших в Армению, могла ехать дальше в Грузию, а из Сербии лететь в страны ЕС.

В какие страны россияне выезжали чаще всего

В какие страны россияне чаще всего ездили в начале 2023 года. Инфографика

В числе направлений, куда россияне, согласно статистике ФСБ, чаще всего выезжали в первом квартале 2023 года, оказались как страны ближнего зарубежья, так и популярные туристические страны — Турция, ОАЭ, Египет, Таиланд (учитывались поездки со всеми целями — как с туристическими, так и с деловыми, рабочими, частными, по учебе и тд.). Так, в Турцию количество поездок россиян в январе-марте 2023 года выросло год к году на 79,6% и составило 653 тыс. поездок, против 363 тыс. выездов в прошлом году. Заметно вырос в январе—марте 2023 года в годовом выражении поток из России в ОАЭ (плюс 87%) и Таиланд (в 13,6 раз).

Количество поездок в Финляндию и Египет, которые также вошли в десятку стран, куда чаще всего выезжали россияне за отчетный период, сократилось по сравнению с первым кварталом 2022 года — на 9 и 21% соответственно. Финляндия, как и другие страны Прибалтики, в сентябре 2022 года ужесточила условия въезда для россиян и не пускает граждан России с туристическими шенгенскими визами, в том числе следующих транзитом в другие страны Шенгенского соглашения. Количество поездок россиян в Польшу и Латвию в январе-марте 2023 года сократилось к тому же периоду прошлого года на 18,3% и 39% соответственно (29 и 15 тыс. поездок). Но в Литву и Эстонию, которые также вводили ограничения, ездили больше, чем годом ранее: количество поездок россиян в первом квартале 2023 года в эти страны выросло на 19,4% и 1,6% год к году (в Литву россияне выезжали 57,5 тыс. раз, в Эстонию — 127,5 тыс. раз). Как напоминал ранее один из участников туристического рынка, между Россией и соседними странами Прибалтики всегда существовал приграничный поток: «Люди пересекали границу по частным целям, ехали навестить родственников, по учебе или работе, или у них есть ВНЖ».



В какие страны чаще всего ездили туристы

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В какие страны россияне чаще всего ездили в начале 2023 года. Инфографика

В первом квартале 2023 года за рубеж с туристическими целями россияне выехали 1,7 млн раз — это на 46,7% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда количество турпоездок за границу из России составило 1,2 млн.

Ряд стран, которые, по данным официальной статистики, вошли в десятку лидеров по выезду с туристическими целями, заметно нарастили поток из России по сравнению с первым кварталом 2022 года. Так, число поездок в Турция выросло в январе-марте 2023 года на 70,6% год к году, в ОАЭ — на 88%, в Таиланд — в 12 раз, в Армению — в 2 раза, на Шри-Ланку — в 4,8 раза, в Индию — в 6,6 раз. Выросло также число поездок в Казахстан (в 3,5 раза) и Узбекистан (в 3,7 раз).

Число поездок в популярные у российских туристов страны для пляжного отдыха увеличивается в том числе на фоне возобновления и увеличения числа прямых рейсов. Так, в марте 2022 года Индия возобновила прерванное во время пандемии авиасообщение с Россией и другими странами, в десятку популярных туристических направлений после снятия ковидных ограничений и возобновления авиасообщения вернулся Таиланд. Шри-Ланка, которая в первом квартале 2023-го вошла в десятку популярных туристических стран у россиян впервые с 2019 года, обсуждает с российскими авиакомпаниями увеличение числа рейсов в страну.

При этом количество туристических поездок из России в Египет в первом квартале 2023 года сократилось на 24,1% год к году (до 217 тыс.). Сокращение турпотока может быть связано с тем, что после пандемии для туристов открылись новые направления, и отдыхающие перераспределились между доступными странами, в том числе Таиландом, Турцией и ОАЭ, указывает вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Кроме того, в конце 2022 года на этом направлении произошло сокращение перевозки после вынужденного снятия полетной программы авиакомпании iFly в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которая выполнялась в партнерстве с Tez Tour.

Статистика погранслужбы также зафиксировала единичные поездки россиян с туристической целью в страны ЕС. Например, в Литву с целью туризма в первом квартале 2023 года выезжало 128 россиян (против 13 человек в это же время год назад), а соответствующих поездок в Польшу было 761 (годом ранее — 1956). Но большинство таких поездок статистика ФСБ не фиксирует: после того, как ЕС закрыл небо для российских самолетов на фоне спецоперации на Украине, между странами Европы и Россией отсутствует прямое авиасообщение, а поездки проходят транзитными рейсами — например, в Европу, россияне могут долететь через Стамбул, напоминает Горин. Например, за первые три месяца 2023 года пограничная служба не увидела ни одного посещения Австрии гражданами из России. В то же время согласно официальной статистике Австрии, в январе-феврале 2023 года отели страны приняли около 7 тыс. граждан России.

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Теги
Анна Захарова
выезд за границу поездки пограничная служба статистика
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