Россия возобновит авиасообщение с Грузией. Что важно знать

После четырехлетнего перерыва Россия решила возобновить авиасообщение с Грузией. Но полеты смогут возобновить не все перевозчики — только те, кто не попал под санкции. Когда и как может возобновиться перевозка — разбирался РБК

Фото: Зураб Курцикидзе / EPA / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ, который снимает запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию с 15 мая 2023 года. МИД также сообщил, что отменяет рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию.

Другим указом Путин также с середины мая отменил визовый режим для граждан Грузии — теперь они смогут приезжать в Россию на срок до 90 дней. Безвизовый режим между двумя странами перестал действовать после военного конфликта 2008 года. При этом Тбилиси отменил визы для россиян с 2012 года — граждане России могут посещать Грузию без виз и находиться в республике до одного года.

Почему прекращалось прямое авиасообщение Почти четыре года назад, в июле 2019 года, Москва приостановила прямые полеты в Грузию из-за антироссийских протестов в этой стране. Поводом стал инцидент во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии: депутат от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера. Оппозиционные грузинские партии — «Единое национальное движение» и «Европейская Грузии» — тогда посчитали, что российский депутат — из страны, которую считают оккупировавшей грузинские Абхазию и Южную Осетию и с которой у Тбилиси нет дипломатических отношений, — не может находиться в грузинском парламенте, а тем более сидеть на месте председателя. Протестующие потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных парламентских выборов. В ходе акции протеста полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. В беспорядках пострадали более 200 человек. Президент Грузии Саломе Зурабишвили тогда заявила, что протесты в стране выгодны только для России, назвав ее «врагом и оккупантом».

Как отреагировали грузинские власти

Возобновление авиасообщения и упразднение визового режима для граждан Грузии является неприемлемым из-за военной спецоперации России на Украине, заявила Саломе Зурабишвили. «Очередная российская провокация! Возобновление прямых авиарейсов и отмена визового режима с Грузией неприемлемы до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию», — отметила она. Евросоюз, членом которого хочет стать Грузия, в феврале 2023 года призывал Тбилиси вместо возобновления сообщения с Россией присоединиться к антироссийским санкциям.

Зурабишвили призвала созвать заседание грузинского Совета безопасности и ввести для граждан России трехмесячный визовый режим. Но в Грузии парламентская форма правления и полномочия президента сильно ограничены, основные решения принимает правительство, которое утверждается парламентом. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в феврале говорил, что Тбилиси положительно воспримет решение России возобновить авиасообщение между странами. Министр иностранных дел Илья Дарчиашвили 10 мая также приветствовал отмену виз: «Это решение, увиденное именно через гуманитарную призму приветствуется любой имеющей ответственность властью».

О том, что прямые авиасообщение, возможно, возобновится впервые упомянул глава МИД России Сергей Лавров в январе 2023 года. «Рад, что у нас контакты с Грузией активно развиваются. В 2022 году ВВП Грузии вырос на 10%. В значительной степени благодаря туризму и торговым отношениям с Российской Федерацией. Надеюсь, что мы скоро сможем возобновить и прямое авиасообщение», — анонсировал он. По его словам, вызывает уважение, как «небольшая страна и ее правительство имеют мужество сказать, что будут руководствоваться своими интересами, интересами своей экономики» и не вводят санкции против России. Глава комитета Совета федерации по международным делам, бывший замглавы МИДа Григорий Карасин в разговоре с РБК назвал возобновление авиасообщения «жестом доброй воли со стороны нашего руководства».

Однако замминистра экономики страны Мариам Квривишвили предупредила , что Грузия пустит к себе рейсы российский авиакомпаний, но только тех перевозчиков, которые не находятся под западными санкциями. «Мы четко фиксируем свою позицию, что в Грузии не будет оперировать ни одна авиакомпания, которая попала под санкции. На данном этапе Грузия не выдавала никакого разрешения, так как пока не получала уведомления ни от авиакомпаний, ни от государства», — сказала она. В апреле 2022 года Евросоюз ввел санкции против 20 крупнейших российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот», «Победу», «Россию», S7, «Уральские авиалинии», Utair, Nordstar, Nord Wind, «Аврору» и «Алросу». В августе 2022 года США объявили нарушителями экспортного контроля 25 самолетов Airbus A320, A321 и A330, которые эксплуатируют S7, «Уральские авиалинии», Red Wings, «Ямал», Nord Wind и iFly.

Европейский союз, членом которого хочет стать Грузия, призывал Тбилиси вместо возобновления сообщения с Россией присоединиться к санкциям. Об этом представитель Еврокомиссии Петер Стано зимой сказал в интервью грузинскому изданию Netgazeti. РБК направил запрос в Еврокомиссию.

Кто будет летать в Грузию

Российские авиакомпании после снятия ограничений на полеты между Россией и Грузией будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю, сообщили в пресс-службе российского Минтранса. «В настоящее время перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства», — говорится в сообщении Минтранса.

О возобновлении прямого авиасообщения в ближайшее время говорить преждевременно — пока вопросов больше, чем ответов, сказал РБК источник в одной из российских авиакомпаний. «Хотелось бы увидеть четкую позицию грузинских авиационных властей, выраженную в документах, а не в заявлениях официальных лиц. Необходимо четко понять, каковы будут критерии для российских авиакомпаний и с какой частотой грузинская сторона разрешит полеты», — добавил он.

До прекращения прямого авиасообщения Грузия была одним из популярных туристических направлений для россиян, и сейчас, в условиях ограниченных возможностей для отдыха за рубежом, потенциал прямых рейсов в эту страну достаточно высок, отмечает младший директор корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова. Летом 2019 один «Аэрофлот» летал в Тбилиси 14 раз в неделю, в эту страну были рейсы и у других российских перевозчиков, но Минтранс пока говорит только о семи рейсах в неделю, поэтому в случае возобновления рейсов прибыль российских перевозчиков на этом направлении не восстановится до прежнего уровня, предупреждает она.

В 2019 году российские власти обещали компенсировать авиакомпаниям потери из-за приостановки полетов в Грузию. Тогда перевозчики оценили их в 3,2 млрд руб. Но эта сумма так и не была выплачена.

РБК направил запросы в пресс-службу Минтранса и крупнейшим российским авиакомпаниям, включая «Аэрофлот», S7, «Победу», «Россию», «Уральские авиалинии» и Utair.

Насколько Грузия популярна у россиян

До 2019 года, когда поездкам в Грузию не мешали запрет на полеты и пандемия коронавируса, эта страна была одним из массовых направлений выезда россиян. В 2018 году граждане России, по данным погранслужбы ФСБ, совершили в Грузию 1,29 млн поездок (учитывались все цели визита, в том числе частные, деловые, туристические, а также пересечение границы обслуживающим персоналом транспортных средств). Страна была на девятом месте среди зарубежных направлений, куда выезжали в тот год россияне. Для сравнения, в Абхазию, которая была на первом месте по итогам 2018 года, россияне совершили 4,5 млн поездок.

Путешествовать в Грузию большинство россиян традиционно предпочитает на автомобилях: в 2018 году около 60% посещавших Грузию россиян пользовались для пересечения границы автотранспортом (773,6 тыс. поездок), на долю авиапассажиров пришлось 39,6%. После введения запрета на полеты поток выезжающих в Грузию, согласно данным ФСБ, по итогам 2019 года упал совсем незначительно — на 5,5% (было зафиксировано 1,22 млн поездок). В 2022 году республику посетило 873,4 тыс. россиян, из которых абсолютное большинство (827,5 тыс.) приезжали с частными целями, тогда как с туристическими целями статистика зафиксировала лишь 563 поездки.

Грузинская статистика, учитывающая визиты иностранцев, дает другую картину. В 2018 году, согласно данным министерства внутренних дел Грузии, россияне совершили в страну 1,4 млн поездок и были на втором месте по числу визитов иностранцев после граждан Азербайджана. При этом в 2019 году, после введения ограничений на полеты, поток россиян в Грузию не снизился, а вырос на 4,8%: по итогам года грузинские власти зафиксировали почти 1,5 млн визитов россиян. По данным Национальной службы статистики, в 2022 году в страну приехало 1,09 млн граждан России — на фоне начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 года, а также объявления частичной мобилизации Грузия стала одним из основных направлений для тех, кто решил уехать из страны. Большинство из них не осталось в Грузии, но россияне заняли первое место по числу переехавших в республику: в прошлом году туда прибыло 180 тыс. мигрантов, из них 62,3 тыс. — граждане России. Министерство юстиции Грузии также сообщало, что с начала того года иностранцы купили в республике 15 тыс. квартир, из них более 6 тыс. приобрели россияне. За первый квартал этого года граждане России купили 2,1 тыс. квартир из 5159 проданных иностранцам.

Приток людей из России повлиял на экономику страны. До начала военных действий на Украине Международный валютный фонд прогнозировал рост ВВП Грузии в 2022 году на уровне 5,9%. В январе 2023 года Национальная служба статистики Грузии оценила рост экономики страны в 10,1%.

В свою очередь, граждане Грузии обычно приезжают в Россию или с частными целями, или в качестве обсуживающего транспортные средства персонала, следует из статистики погранслужбы ФСБ. В 2018 году она зафиксировала около 123 тыс. визитов граждан Грузии в Россию, и примерно столько же в 2019-ом — около120 тыс. В 2022 году граждане Грузии посещали Россию 72,9 тыс. раз.

Как возобновление авиасообщения отразится на туризме

Российские туроператоры отмечали интерес к поездкам в Грузию даже при отсутствии прямого авиасообщения. Грузия — круглогодичное направление отдыха, «летом море, зимой горы», говорила ранее представитель туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская. По ее словам, летом 2022 года спрос на пляжный отдых в Грузии был относительно устойчивым — туристы бронировали у туроператоров отели, а летели в основном через Минск.

В условиях пандемии, а затем санкций количество доступных для российских туристов зарубежных направлений отдыха оказалось ограничено. Если появятся прямые рейсы в Грузию, а российские власти снимут рекомендацию воздержаться от продажи туров и поездок в страну, «туроператоры с радостью воспользуются этой возможностью», отмечали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) в январе 2023 года. Если власти Грузии «не будут затягивать с принятием решений», то разрешения на выполнение полетов между Москвой и Тбилиси перевозчики смогут получить уже до конца месяца, заявили в ассоциации 10 мая. Но опрошенные «Вестником АТОР» эксперты напоминают, что российские авиакомпании испытывают дефицит флота для полетов за рубеж — для того, чтобы открыть рейсы в Грузию, эти самолеты придется снять с других маршрутов, по которым уже сформировано летнее расписание.

Кроме того, в АТОР отмечают, что в 2023 году Грузия уже не может не быть для российских туристов таким бюджетным направлением, каким была до 2019 года, когда туристы могли просто летать на выходные в Тбилиси: билеты на прямые рейсы на первых порах могут стоить не слишком дешево. Сейчас Грузия, несмотря на отсутствие прямых рейсов, уже входит в топ-20 стран по популярности у тех, кто оформил авиабилеты на весну и лето, рассказывает представитель сервиса путешествий Tutu.ru. По его данным, на текущий момент средний чек за билет туда-обратно из России в Грузию находится на уровне 50,6 тыс. руб. — на 18% больше, чем год назад. Путешественники, летающие в Грузию, чаще всего используют для пересадки Ереван (41,4%), Минск (29,4%) и Баку (25,7%). «В случае запуска прямых рейсов можно ожидать, что Грузия уверенно будет входить в топ-10 у самостоятельных путешественников», — добавляет представитель Tutu.ru.

У Tez Tour «в связи с последними событиями» уже доступны актуальные туры в Грузию, рассказали РБК в пресс-службе туроператора. Но полетная программа в у компании «пока находится в процессе анализа и формирования», а туристам пока предлагают наземное обслуживание. Цены на пляжный отдых в отелях региона Аджария (курорты Батуми, Гонио, Квариати, Кобулети, Чакви) стартуют от 11,7 тыс. руб. на неделю, отмечает представитель Tez Tour, добавляя, что отдых в регионе благодаря своему мягкому климату и красивым пляжам, может стать «достойной альтернативой многим странам».

Интерес к формированию пакетных туров в Грузию есть и туроператора Pegas Touristik, заявила директор компании Анна Подгорная. «Как только авиакомпании начнут продажу авиабилетов, мы предложим пакетные туры в Грузию», — говорит представитель туроператора FUN&SUN. До сих пор компании в соответствии с указом президента не формировали для российского рынка туры в Грузию, но FUN&SUN предлагал их для рынков стран СНГ, на которых туроператор представлен, поэтому старт продаж — технический вопрос, добавляют в компании.

Турпоток между Россией и Грузией будет зависеть от того, насколько быстро и в каком количестве появятся прямые рейсы, заявили РБК в пресс-службе туроператора «Интурист». Если вопрос с перевозкой «будет складываться удачно», то Грузия станет для российских туристов самым популярным выездным направлением среди постсоветских стран, предположили в компании.