Red Wings получила разрешение на полеты в Грузию из Москвы и Сочи

Авиакомпания будет летать по маршрутам Сочи — Тбилиси и Москва — Кутаиси и обратно по три раза в неделю. Кроме Red Wings разрешение на полеты между странами пока получили российская «Азимут» и грузинская Georgian Airways

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Управление гражданской авиации Грузии разрешило российской авиакомпании Red Wings осуществлять полеты в страну. Об этом регулятор сообщил в Facebook (соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).

«Авиакомпания Red Wings начинает работать в направлениях Тбилиси и Кутаиси», — говорится в сообщении ведомства. Там подчеркнули, что Red Wings «нет в черном списке ЕС».

В июне самолеты начнут летать по направлению Сочи — Тбилиси — Сочи и Москва — Кутаиси — Москва. По обоим из них чартерные рейсы будут выполняться по три раза в неделю — в понедельник, среду и пятницу.

Представитель Red Wings подтвердил РБК намерение возобновить полеты в первой декаде июня.

Кроме Red Wings разрешение на рейсы в Грузию пока есть только у одной российской компании — «Азимут». Ее первый рейс из Москвы в Тбилиси вылетел утром 19 мая. Кроме того, полеты в Россию 20 мая возобновит грузинский перевозчик Georgian Airways.

Россия приостановила авиасообщение с Грузией в июле 2019 года из-за масштабных протестов, которые начались после того, как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов на открытии встречи Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера.

10 мая президент Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Минтранс после этого сообщил, что после снятия ограничений российские перевозчики будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю.