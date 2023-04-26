Wintershall Dea назвала окончательным решение уйти из России

Wintershall Dea больше не видит перспектив энергетического сотрудничества с Россией в обозримом будущем, заявил Мерен. Однако процесс выхода из российских активов является сложным, отметил он

Фото: Friso Gentsch / Global Look Press

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea изучает доступные варианты выхода из российских активов и вывозит персонал из страны. Об этом сообщил глава Wintershall Dea Марио Мерен на пресс-конференции в Касселе, посвященной финансовым результатам за первым квартал 2023 года.

«Мы больше не видим перспектив энергетического сотрудничества с Россией в обозримом будущем. Наше решение окончательное. Мы начали предпринимать соответствующие шаги в последние недели. Мы начали процесс закрытия нашего офиса в Санкт-Петербурге, сокращая число наших местных коллег. Мы также вернули наших экспатриированных коллег из России обратно в их домашние юрисдикции. Мы также рассматриваем различные опции по выходу из активов», — сказал Мерен.

Однако процесс выхода из российских активов продолжается и является сложным, так как российские власти якобы «постоянно создают новые барьеры, препятствия и административные процедуры» для выхода, добавил он.

Отвечая на уточняющий вопрос РБК, Мерен сказал, что сейчас в российском офисе Wintershall Dea работает меньше 50 человек, что почти на 50% меньше, чем было в начале этого года. При этом к началу 2023 года количество сотрудников местного офиса и так уже было сокращено. Количество иностранцев в офисе также сократилось почти вдвое, сказал он.

Он заявил, что для компании неприемлемо продолжать работу в стране из-за военной операции на Украине. По его словам, решение компании окончательное и «не предполагает пересмотра».

Глава Wintershall Dea также заявил, что «не удивлен» указом об ответном изъятии иностранных активов, который накануне подписал президент России Владимир Путин.

«Это еще один [документ] в череде документов, принятых российским президентом или правительством, которые прямо вмешиваются в интересы иностранных компаний в России. Мы как Wintershall Dea уже почувствовали на себе вмешательство в деятельность наших совместных предприятий, потому что перевод дивидендов был остановлен (это требует специального разрешения), наши права голосовать в рамках корпоративных процедур [в этих совместных предприятиях] были ограничены», — сказал Мерен.

По его словам, российские власти «остаются непредсказуемыми и неблагонадежными» для тех, кто продолжает заниматься в стране бизнесом.

«На данный момент этот указ не отразился на нас. Но я не могу сказать вам, что этого не произойдет в [будущем]. Как я сказал, сейчас в России может произойти что угодно, любое прямое вмешательство в наши права и наши активы», — заключил глава компании.

Об уходе из России Wintershall Dea объявила в январе. На такой шаг компания пошла после решения российского правительства ввести предельные цены на газ, выше которых «Газпрому» запрещается покупать его у совместных с Wintershall Dea предприятий.

Wintershall Dea — крупнейшая нефтегазовая компания в Европе, принадлежащая нефтехимическому концерну BASF (67%) и LetterOne (33%), основанной Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. Ведет добычу газа и нефти в Норвегии, Германии, а также в России совместно с «Газпромом», работает в Латинской Америке, Египте и на Ближнем Востоке.

В России Wintershall Dea вместе с «Газпромом» участвует в разработке Южно-Русского месторождения (совместные предприятия «Севернефтегазпрома» и «Газпром ЮРГМ Трейдинг»), а также участков 1А, 4А, 5А ачимовских залежей Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения (СП «Ачимгаза» и «Ачим девелопмент»). Кроме того, компания была одним из инвесторов проекта «Северный поток-2» (владеет 15,5%) наряду с британской Shell, австрийской OMV, французской Engie, немецкой Uniper, которые профинансировали половину его стоимости (проект оценивался в $11 млрд — Wintershall Dea вложила €730 млн). Однако в сентябре на «Северных потоках» произошли взрывы. В своем отчете компания сообщила, что полностью списала долю в 15,5% в операторе «Северного потока» после повреждений газопровода. По словам Мерена, у Wintershall Dea «нет планов по восстановлению «Северного потока». «Что мы хотим сделать, так это спасти трубопровод, спасти окружающую среду там», — отметил он.

Накануне, 25 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому при конфискации в США и «примкнувших к ним» других государств имущества России, российских граждан или компаний, связанное с такими странами имущество в России переводится во временное управление. В список такого имущества вошли доля в энергетической компании «Юнипро» (87,73%, принадлежит немецкой Uniper) и два пакета в финской энергетической Fortum (69,8807% и 28,3488%, принадлежит «Фортум Раша» и «Фортум Холдинг»). Впоследствии перечень может быть расширен, сообщили в Росимуществе.

Как заявили в ведомстве, «введение внешнего управления способствует сохранению инвестиционного климата в России и сокращению оттока капитала из страны». В нем добавили, что внешнее управление будет временным и означает, что «первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения». Ведомство получит полномочия, которые позволяют ему «обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России».