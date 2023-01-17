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Wintershall Dea объявила об уходе из России

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea объявила об уходе из России
Свое решение в компании объяснили мерами российского правительства, которое запретило «Газпрому» покупать газ у совместных с Wintershall СП ниже определенного лимита. Общий убыток от ухода в немецкой компании оценили в €5,3 млрд
Wintershall Dea
Wintershall Dea (Фото: wintershalldea.com)

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea, после решения российского правительства ввести предельные цены на газ, выше которых «Газпрому» запрещается покупать его у совместных с Wintershall Dea предприятий, объявила о решении уйти с российского рынка.

«Наблюдательный совет Wintershall Dea утвердил принципиальное решение правления об уходе из России. Как следствие, Wintershall Dea намерена полностью покинуть Россию в установленном порядке с соблюдением всех применимых законов и правил», — сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что на справедливую стоимость долей в российских совместных предприятиях «существенное влияние оказывает внешнее вмешательство», такое как указ президента Владимира Путина о запрете «Газпрому» исполнять обязательства перед иностранными лицами из недружественных стран по оплате поставок горючего природного газа и газового конденсата, добытых на ряде российских месторождений.

В частности, утвержденным правительством документом вводится предельная цена на природный газ, добытый на участках Южно-Русского газового месторождения: до входа в систему магистрального газопроводного транспорта — 2390 руб. за 1 тыс. куб. м, после — 5464 за 1 тыс. куб. м.

Общий убыток от ухода из России в Wintershall Dea оценили в €5,3 млрд.

Wintershall Dea — крупнейшая нефтегазовая компания в Европе, принадлежащая нефтехимическому концерну BASF (67%) и LetterOne (33%), основанной Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. Ведет добычу газа и нефти в Норвегии, Германии, а также в России совместно с «Газпромом», работает в Латинской Америке, Египте и на Ближнем Востоке.

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В России Wintershall Dea вместе с «Газпромом» разрабатывает Южно-Русское нефтегазовое месторождение через два СП — с «Севернефтегазпром» и «Газпром ЮРГМ трейдингом». Помимо этого, компания была одним из инвесторов проекта «Северный поток — 2» (владеет 15,5%) наряду с британской Shell, австрийской OMV, французской Engie, немецкой Uniper, которые профинансировали половину его стоимости (проект оценивался в $11 млрд — Wintershall Dea вложила €730 млн).

В июле в компании заявляли о намерении продолжить управлять своими активами в России. «Уход из России был бы большим подарком для правительства», — отмечал тогда генеральный директор Wintershall Dea Марио Мерен.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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