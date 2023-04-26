Росимущество допустило пополнение перечня компаний с внешним управлением

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Перечень иностранных компаний под внешним управлением могут расширить. Об этом сообщает пресс-служба Росимущества.

«Введение внешнего управления способствует сохранению инвестиционного климата в России и сокращению оттока капитала из страны», — отметили в ведомстве.

Росимущество добавило, что внешнее управление иностранными компаниями «носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения». Ведомство получит полномочия, которые позволяют ему «обеспечить эффективность работы предприятий в соответствии с их значением для экономики России».

25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об ответном изъятии иностранных активов. Согласно нему, при конфискации в США и «примкнувших к ним» других государствах имущества России, российских граждан или компаний, связанное с такими странами имущество в России переводится во временное управление Росимуществом. Ведомство будет осуществлять полномочия собственника этих активов, за исключением полномочий по распоряжению имуществом.

В перечне активов, которые теперь находятся под внешним управлением, — доля в энергетической компании «Юнипро» (87,73%, принадлежит немецкой Uniper) и два пакета в финской энергетической Fortum (69,8807 и 28,3488% принадлежат «Фортум Раша» и «Фортум Холдинг»).