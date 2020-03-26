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Авиакомпании оценили убытки от запрета полетов за рубеж в ₽500 млн в день

Авиакомпании из-за запрета на полеты за границу теряют более 500 млн руб. в сутки, предупредил правительство глава отраслевой ассоциации. Письмо было направлено при частичном ограничении полетов, теперь они запрещены целиком
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Фото: Виктор Борзых / Global Look Press

Авиакомпании получали не менее 500 млн руб. убытков в сутки после того, как Россия из-за угрозы распространения коронавируса частично закрыла сообщение с другими странами, разрешив летать только в их столицы. Об этом говорится в письме президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании России, за исключением «Аэрофлота») Владимира Тасуна первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

У РБК есть копия письма, отправленного в четверг, 26 марта. Его подлинность подтвердил представитель ассоциации.

22 марта Росавиация разрешала полеты только в столицы иностранных государств. Эта мера, по оценке Тасуна, затронула 70% международных перевозок. А утром 26 марта правительство России полностью приостановило регулярные и чартерные перевозки за рубеж, оставив вывозные рейсы для возврата россиян на родину.

Еще при предыдущих ограничениях, введенных с 16 марта (тогда были запрещены полеты в страны Евросоюза, кроме их столиц), 18 марта (ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ) и 22 марта авиакомпании и так выполняли большинство рейсов только с целью возврата россиян. «В связи с тем, что указанные рейсы выполняются с односторонней нагрузкой, прямой убыток авиакомпаний по каждому такому рейсу, по оценкам экспертов АЭВТ, составляет до 2,5 млн руб. при выполнении рейса на узкофюзеляжном самолете», — пишет Тасун. На широкофюзеляжном самолете убытки составляли до 4–5 млн руб. Таких рейсов выполнялось около 200 в сутки. В итоге общие убытки перевозчиков составляют не менее 500 млн руб. в сутки, заключает он.

Россия ограничит полеты в страны Европы
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Глава АЭВТ подчеркивает, что ограничения на международные полеты не приведут к прямо пропорциональному росту спроса на внутренние туристические направления. «Не все потребители предпочтут такой вариант, и нельзя исключить ситуацию, когда из-за угрозы распространения коронавируса внутри страны не будут введены ограничения на внутренние перелеты», — указывает он.

Кроме того, 30–40% от всех затрат перевозчиков — постоянные расходы вне зависимости от выполнения полетов на аренду и лизинг самолетов, техническое обслуживание, оплату труда. За первое полугодие 2020 года, а не за весь 2020 год, как прогнозировалось ранее, перевозчики потеряют до 70 млрд руб., отмечают в АЭВТ.

Российские авиаперевозчики могут потерять из-за отмены международных полетов на фоне пандемии до 360 млрд руб., подсчитывали эксперты Bain & Company для РБК. Как говорил эксперт авиационной практики Bain Сергей Зайцев еще до полной отмены полетов за рубеж, оставшиеся рейсы несли лишь социальную функцию и уже не имели «почти никакой финансовой целесообразности»

В связи с этим АЭВТ предлагает правительству принять несколько мер поддержки, включая обнуление НДС на перелеты через Москву, выплаты компенсаций за подорожавший в 2018 году керосин, увеличить финансирование субсидий на региональные полеты в два раза.

РБК направил запрос в аппарат Белоусова.

Сейчас на полеты через Москву действует НДС в размере 10%. Налог на маршруты в обход Москвы для поддержки региональных полетов был обнулен в апреле 2019 года.

Автор: Мария Кокорева
Теги: «Аэрофлот», авиакомпании, Андрей Белоусов
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