Авиакомпании оценили убытки от запрета полетов за рубеж в ₽500 млн в день

Авиакомпании из-за запрета на полеты за границу теряют более 500 млн руб. в сутки, предупредил правительство глава отраслевой ассоциации. Письмо было направлено при частичном ограничении полетов, теперь они запрещены целиком

Фото: Виктор Борзых / Global Look Press

Авиакомпании получали не менее 500 млн руб. убытков в сутки после того, как Россия из-за угрозы распространения коронавируса частично закрыла сообщение с другими странами, разрешив летать только в их столицы. Об этом говорится в письме президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании России, за исключением «Аэрофлота») Владимира Тасуна первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

У РБК есть копия письма, отправленного в четверг, 26 марта. Его подлинность подтвердил представитель ассоциации.

22 марта Росавиация разрешала полеты только в столицы иностранных государств. Эта мера, по оценке Тасуна, затронула 70% международных перевозок. А утром 26 марта правительство России полностью приостановило регулярные и чартерные перевозки за рубеж, оставив вывозные рейсы для возврата россиян на родину.

Еще при предыдущих ограничениях, введенных с 16 марта (тогда были запрещены полеты в страны Евросоюза, кроме их столиц), 18 марта (ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ) и 22 марта авиакомпании и так выполняли большинство рейсов только с целью возврата россиян. «В связи с тем, что указанные рейсы выполняются с односторонней нагрузкой, прямой убыток авиакомпаний по каждому такому рейсу, по оценкам экспертов АЭВТ, составляет до 2,5 млн руб. при выполнении рейса на узкофюзеляжном самолете», — пишет Тасун. На широкофюзеляжном самолете убытки составляли до 4–5 млн руб. Таких рейсов выполнялось около 200 в сутки. В итоге общие убытки перевозчиков составляют не менее 500 млн руб. в сутки, заключает он.