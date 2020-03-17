Эксперты предупредили о потере авиакомпаниями 360 млрд руб. из-за вируса

Российские авиакомпании в случае закрытия всех международных направлений могут потерять 360 млрд руб. выручки, подсчитали аналитики Bain. Это сопоставимо с выручкой «Аэрофлота» от полетов за рубеж за весь 2019 год

Фото: Алексей Филиппов / ТАСС

Возможное закрытие международного сообщения из-за пандемии коронавируса COVID-19 для российских авиакомпаний может привести к сокращению их прямой выручки на 360 млрд руб. до осени 2020 года, подсчитали для РБК эксперты консалтинговой компании Bain & Company.

За основу расчетов они брали объем перевозок по десяти крупнейшим российским авиакомпаниям («Аэрофлот», S7, «Россия», «Победа», «Уральские авиалинии», Utair, Nord Wind, Azur Air, PegasFly и NordStar) на международных рейсах с апреля и до конца декабря 2019 года, а также средний уровень дохода от международных перевозок на кресло-километр. «Данный сценарий (закрытие всех международных рейсов. — РБК) приведет к значительным убыткам для российских авиакомпаний, так как международные линии обычно являются источником прибыли и позволяют покрыть убытки, которые авиакомпании несут на внутренних линиях», — пояснил эксперт авиационной практики Bain & Company Сергей Зайцев.

В случае полной приостановки выполнения рейсов за рубеж авиакомпании не будут нести переменные расходы (их размер изменяется в зависимости от объема предоставленных услуг и товаров), которые обычно составляют около 40–50% от всех расходов: это керосин, аэропортовые сборы, обслуживание пассажиров, поэтому общие прямые убытки могут быть на уровне 180–215 млрд руб., говорит Зайцев.

Но прекращение международных рейсов приводит к потере трансферных пассажиров внутри страны в зависимости от масштабов сети каждой компании. Дополнительный убыток от этого может составить 5–20% выручки, добавляет эксперт Bain. Например, часть пассажиров, летевших на рейсе Москва — Верона, могли начать свою поездку в Санкт-Петербурге или Саратове, указывает он. В результате общие убытки авиакомпаний могут достичь 190–260 млрд руб., подсчитал Зайцев.