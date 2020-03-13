Потери авиакомпаний России из-за коронавируса превысят ₽70 млрд

Из-за распространения коронавируса, которую Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала пандемией, авиакомпании отменили основную часть рейсов в Италию, Испанию, Францию, Германию, оставив лишь полеты в столицы этих стран и еще несколько городов, а также в Израиль. По данным ТАСС, речь идет об отмене 700 рейсов в неделю. В феврале было ограничено авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном, первых государствах, где была зафиксирована вспышка этого вируса.

Европейские страны, в которые были приостановлены полеты, входят в число самых популярных у российских туристов и высокомаржинальных для перевозчиков. Из 34,6 млн турпоездок, которые россияне, по данным Росстата, совершили в январе—сентябре 2019 года за рубеж, 15,6%, или 5,4 млн, приходилось на долю КНР, Италии, Германии, Испании, Франции, Израиля и Южной Кореи. В Иран, по подсчетам аналитиков, был незначительный поток туристов. Китай к тому же играет большую роль в транзитных перевозках авиакомпаний, в частности «Аэрофлота»

В российском министерстве транспорта официально не назвали сумму убытков авиаотрасли из-за закрытия направлений. В середине февраля, когда вводились ограничения только на рейсы в Китай, Минтранс предлагал выплатить компаниям 1,6 млрд руб. компенсаций.

Потери авиакомпаний в 2020 году вполне могут составить 70 млрд руб. или даже превысить эту сумму, прокомментировал приводимые расчеты исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Чартерные авиакомпании могут оценивать стоимость и рентабельность программ, которые придется отменить, но могут переориентировать флот на другие направления, указывает эксперт. «С регулярными перевозками несколько сложнее, так как реальную рентабельность можно оценить только по выполненным рейсам, исходя из фактической занятости кресел, фактической выручки от продажи билетов и дополнительных услуг. Кроме того, авиакомпании могут потерять пассажира несколько раз: есть клиенты, которые следовали из КНР в пункты в ЕС с пересадкой в России», — указал Пантелеев.

РБК направил запросы в Минтранс, а также в пресс-службы авиакомпаний «Аэрофлот», S7, «Победа», «Уральские авиалинии» и Utair.

Эксперты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) отмечали, что мировые авиакомпании из-за коронавируса могут недосчитаться от $63 млрд до $113 млрд выручки от перевозки пассажиров в 2020 году.

Как Россия ограничивала авиасообщение: в Китай ограничение было введено 1 февраля

в Южную Корею и Иран — с 28 февраля

в Италию, Испанию, Францию и Германию — с 13 марта

Какие потери у туристического бизнеса

Туристическая отрасль по данным на 5 марта оценивала свои убытки в 27 млрд руб. (тогда были закрыты перелеты в Китай, Южную Корею, Иран и Италию). Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович отмечал, что в случае с Италией туроператоры несут ежемесячные убытки в $100 млн (около 7,3 млрд руб. по курсу ЦБ, установленному на 14 марта). По словам эксперта, главная проблема заключается в том, что ограничения действуют бессрочно, поэтому туроператоры не рискуют продавать путевки даже на зимние каникулы 2021 года.

Убытки от аннулированных туров только по четырем направлениям (Китай, Италия, Южная Корея и Иран) с глубиной бронирования до конца лета могут составлять около 2 млрд руб., сообщил РБК источник, близкий к Ростуризму. Потери турбизнеса от запрета полетов в другие европейским страны участники рынка пока не подсчитали.