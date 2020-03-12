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Бизнес ,  
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Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила компенсировать рост цен на керосин, который произошел в 2018 году. Путин поручал провести выплаты еще до ноября прошлого года, но этого до сих пор не произошло
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором попросила его дать указания органам исполнительной власти выполнить поручение президента Владимира Путина: в октябре прошлого года он распорядился выделить из резервного фонда бюджетные средства на компенсацию расходов авиакомпаний из-за роста цен на авиатопливо в 2018 году. Письмо от 26 февраля подписал президент ассоциации Владимир Тасун, оно есть в распоряжении РБК. Подлинность документа РБК подтвердил сотрудник ассоциации.

В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.

АЭВТ также сообщила в письме, что в декабре прошлого года направила в Минтранс предложения по компенсации. В их числе — предоставлять субсидии авиакомпаниям, включенным в реестр эксплуатантов гражданской авиации, а расчет производить пропорционально объему керосина, который они закупили в 2018 году в России для заправки воздушных судов.

Минфин предложил компенсировать рост цен на керосин из роялти «Аэрофлота»
Бизнес

По словам источника РБК в ассоциации, пока ответа из правительства не последовало.

Первым об обращении АЭВТ к Мишустину сообщил «Коммерсантъ». По информации газеты, сумму компенсации не согласовал Минфин. О том, что принятие решения о выплате задерживает Министерство финансов, также сообщили источники «Ведомостей». Собеседники издания утверждают, что время затягивается, в частности, через обсуждение точного размера компенсаций и способа ее распределения.

Согласно данным АЭВТ, рост цен на керосин за 2018 год превысил 30%, а операционные убытки авиакомпаний в первом полугодии 2019 года составили 51,9 млрд руб. В проекте распоряжения правительства, который готовил Минтранс, предполагалось, что авиакомпании получат около 25 млрд руб. в счет компенсации за подорожавший керосин из резервного фонда. Путин поручал провести выплаты еще до 1 ноября 2019 года, однако компании до сих пор не получили их.

Как говорится в декабрьском письме замминистра финансов Андрея Иванова в Минтранс (копия есть у РБК), Минфин предложил выделить на компенсации 2 млрд руб. из резервного фонда правительства. По мнению ведомства, на эти цели нужно использовать роялти «Аэрофлота», которые авиаперевозчик получает от иностранных авиакомпаний за пролет по транссибирскому маршруту, а также средства федерального бюджета. Выплачивать компенсацию он предлагал поэтапно.

В конце января в Минтрансе прошло совещание по вопросу выделения субсидий. Как рассказали РБК два участника мероприятия, в правительстве пока нет единой позиции по системе выплат, также нет и решения Мишустина, которое нужно для выплат из резервного фонда. По данным источников РБК, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что чартерным перевозчикам выплачивать компенсацию не нужно. Об этом также сообщали источники «Коммерсанта».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: авиакомпании, топливо, Михаил Мишустин
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Экономика
РБК
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