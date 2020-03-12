Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила компенсировать рост цен на керосин, который произошел в 2018 году. Путин поручал провести выплаты еще до ноября прошлого года, но этого до сих пор не произошло

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором попросила его дать указания органам исполнительной власти выполнить поручение президента Владимира Путина: в октябре прошлого года он распорядился выделить из резервного фонда бюджетные средства на компенсацию расходов авиакомпаний из-за роста цен на авиатопливо в 2018 году. Письмо от 26 февраля подписал президент ассоциации Владимир Тасун, оно есть в распоряжении РБК. Подлинность документа РБК подтвердил сотрудник ассоциации.

В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.

АЭВТ также сообщила в письме, что в декабре прошлого года направила в Минтранс предложения по компенсации. В их числе — предоставлять субсидии авиакомпаниям, включенным в реестр эксплуатантов гражданской авиации, а расчет производить пропорционально объему керосина, который они закупили в 2018 году в России для заправки воздушных судов.

По словам источника РБК в ассоциации, пока ответа из правительства не последовало.