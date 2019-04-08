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Бизнес ,  
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Минфин поддержал обнуление НДС на рейсы в обход Москвы
Минфин одобрил обнуление НДС для перевозок по внутренним авиалиниям, которые не проходят через Москву. Это позволит увеличить спрос на такие рейсы и компенсировать авиаперевозчикам траты на подорожавшее топливо
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министерство финансов предложило снизить до нуля налог на добавленную стоимость (НДС) для перевозок по внутренним авиалиниям, которые не проходят через Москву, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Соответствующий документ был одобрен правкомиссией по законопроектной деятельности в понедельник, 8 апреля, рассказал РБК собеседник в аппарате правительства.

Министерство предложило внести правки в ст. 164 и 165 Налогового кодекса «О налоговом стимулировании развития пассажирских авиаперевозок на региональных маршрутах». В настоящее время для всех внутренних рейсов НДС составляет 10%.

«В отношении маршрутов, у которых пункт отправления, назначения или промежуточные пункты перевозки расположены на территории Москвы или Московской области, до 1 января 2021 года сохранится льготный режим налогообложения по ставке НДС в размере 10%», — сказано в законопроекте (есть у РБК). Исключение по-прежнему составили маршруты до или из Крыма, Севастополя, Калининградской области и Дальневосточного федерального округа: на них останется НДС 0%. Такая же нулевая ставка будет и у полетов в обход Москвы, говорится в документе Минфина.

Ведомство подчеркивает, что за счет обнуления пошлины сможет стимулировать развитие региональной инфраструктуры и снижение нагрузки на Московский авиационный узел — Домодедово, Внуково и Шереметьево.

Материал дополняется

Авторы: Мария Кокорева, Полина Звездина
Теги: Минфин, НДС
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