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Падение спроса на потребительские товары побило рекорд кризиса 2014 года

Спад спроса на потребительские товары в 2022-м стал самым сильным после кризиса 2014-го
В 2022 году реальное потребление товаров повседневного спроса было ниже, чем в кризис 2014–2015 годов, выяснили в NielsenIQ. Хотя рост продаж и обеспечила инфляция, реальный спрос упал на 3,4%
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В 2022 году на рынке товаров повседневного спроса произошло самое серьезное снижение объемов потребления с момента кризиса 2014–2015 годов, следует из данных исследовательской компании NielsenIQ, с которыми ознакомился РБК.

Падение спроса на потребительские товары побило рекорд кризиса 2014 года

В своем отчете по итогам 2022 года исследователи отмечают, что номинальный рост рынка FMCG-товаров (Fast-Moving Consumer Good — товаров повседневного спроса) год к году составил 13,6% (абсолютные данные оборота рынка исследователи не приводят). Но продажи росли преимущественно за счет инфляционного увеличения цен — вклад инфляции составил 17%. При этом вклад реального потребления был отрицательным и составил -3,4%.

Какие данные учитывает NielsenIQ

Исследование компании строится на аудите FMCG-розницы по всей России, включающем более 200 торговых сетей, а также каналы традиционной торговли (рынки, павильоны), составляющие совокупно более 120 тыс. точек.

Для сравнения: в 2015 году продажи в натуральном выражении снизились на 1,5%, а вклад инфляции составил 14,1%, за счет этого номинальный рост рынка год к году составил 12,5%. За прошедшие восемь лет только в 2018 году — в год проведения чемпионата мира по футболу в России — вклад реального спроса в рост оборота рынка был выше, чем влияние инфляции.

Почему потребление снижается

Как поясняют исследователи, снижение продаж в первую очередь связано со снижением реальных располагаемых доходов, которые напрямую зависят от темпов роста цен и влияния беспрецедентной трансформации логистических цепочек для компаний и смены ассортимента. «Тренд на снижение объемов продаж наблюдается на протяжении 11 месяцев 2022 года — за исключением марта, во время которого произошел ажиотажный всплеск на фоне новостей об уходе ряда зарубежных брендов FMCG», — пояснил директор по работе с ретейлерами NielsenIQ Константин Локтев.

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На фоне антироссийских санкций, после начала специальной военной операции на Украине, значительное количество крупнейших иностранных компаний приостановили инвестиции или покинули российский рынок. По состоянию на начало сентября 2022 года 34% крупнейших иностранных компаний, работавших в России, ограничили деятельность в стране. Среди них были международные производители товаров повседневного спроса — такие как Coca-Cola, P&G, Henkel, Ikea, Inditex (сети Zara, Oysho, Massimo Dutti) и другие.
Пока представители иностранного бизнеса один за другим объявляли о сокращении бизнеса в России, российские покупатели делали запасы продовольствия с длительными сроками хранения, а также непродовольственных товаров повседневного спроса — бытовой химии, прокладок, памперсов, а также техники. Впоследствии ажиотажный спрос сменился снижением трат на эти товары.

По данным Федеральной службы статистики (Росстат), в 2022 году реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) снижались три квартала подряд и в июле—сентябре ускорили падение до 3,4% год к году.

«На этом фоне ключевым фактором для покупки товаров повседневного спроса стала ценовая доступность, которую российские потребители считают наиболее значимой при выборе», — констатирует Локтев. О переходе на бережливые траты средств покупателей сообщал ранее и крупнейших российский ретейлер X5 Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»). Оптимизацию трат называет основной стратегией преодоления финансовых трудностей россиян в своем исследовании и консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшая McKinsey).

Гендиректор компании «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров оценивает снижение потребления товаров повседневного спроса несколько меньше, чем исследователи NielsenIQ, — в 2%. Однако он отмечает, что хотя в 2022 году у производителей не было возможности держать стоимость продукции, например, за счет снижения объемов упаковки — эти приемы были реализованы в прошлый кризис. «В четвертом квартале потребители перешли к режиму жесткой экономии, потребляя меньше не только непродовольственной продукции, но и покупая меньше еды. На этом фоне ценовая конкуренция в торговле обострилась — так, сети магазинов формата «у дома» начали приближать ключевые ценовые индикаторы к уровню жестких дискаунтеров, за счет этого инфляция на полках была ниже, чем официальная», — объясняет эксперт. Он полагает, что в 2023 году потребление будет вынужденно децентрализованным: снижение продаж в Москве и Петербурге, которое зависит от физического уменьшения количества покупателей из-за последствий эмиграции после начала частичной мобилизации, будет частично нивелировано ростом трат в отдаленных и бедных регионах, у жителей которых на фоне участия в специальной военной операции увеличились зарплаты».

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Анна Левинская
аналитика Nielsen FMCG продажи
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