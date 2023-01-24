Владелец «Пятерочки» связал падение спроса на продукты с отъездом россиян

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 74,73 (+0,39) Инвестиции, 23 янв, 16:34
Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 68,63 (-0,04) Инвестиции, 23 янв, 16:34
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу Политика, 15:55
Северное сияние, океан, морские ежи: что смотреть и пробовать в Мурманске Стиль, 15:52
Стал известен соперник Хачанова на матч за выход в финал Australian Open Спорт, 15:50
ABC узнал о 12 готовых поставить Киеву танки Leopard странах Политика, 15:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:44
Минтранс объяснил идею бронировать дату пересечения границы Общество, 15:43
Скидки — не всем: как российские ретейлеры пытаются сохранить маржу Pro, 15:43
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Блогер Савин заявил о гордости из-за дела о дискредитации армии Спорт, 15:40
«Моя стихия»: чат с автомобилем для перевозки грузов в городе РБК и Газ, 15:37
Владелец «Пятерочки» связал падение спроса на продукты с отъездом россиян Бизнес, 15:27
На Украине отправят в отставку глав пяти областей Политика, 15:25
Два человека пострадали при атаке беспилотника в Курской области Политика, 15:22
CNN узнал об отчете разведки Украины об «уникальной угрозе» ЧВК «Вагнер» Политика, 15:20
ЕСПЧ обязал Россию выплатить €10 тыс. Зое Световой за обыск в ее квартире Политика, 15:19
Бизнес ,  
0 

Владелец «Пятерочки» связал падение спроса на продукты с отъездом россиян

Владелец «Пятерочки» и «Чижика» объяснил спад спроса на продукты миграцией россиян осенью
Снижение спроса на продовольствие в последнем квартале 2022 года связано с миграционным оттоком населения в начале осени, сообщила в отчетности X5 Group. Но это не помешало компании нарастить продажи
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Отъезд россиян из страны в начале осени 2022 года снизил спрос на продовольственные товары, указал в своей отчетности по операционным результатам за четвертый квартал и полный 2022 год X5 Group, крупнейший российский ретейлер (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»). Этот факт компания указала в числе факторов внешней среды, которые повлияли на ее результаты в октябре—ноябре прошедшего года.

С апреля по ноябрь прошлого года рынок продовольствия снизился на 2,7% в реальном выражении (по сравнению с аналогичным периодом 2021-го), приводит данные X5 Group, но уточняет, что в октябре спрос начал восстанавливаться. В четвертом квартале общие продажи группы выросли на 16,3%, до 703,9 млрд руб. Быстрее всего наращивали продажи сеть жестких дискаунтеров «Чижик» — в 8 раз (до 15,2 млрд руб.) и основной дивизион ретейлера — магазины формата у дома «Пятерочка» — на 14,1% (до 560,4 млрд руб.).

Ранее массовый отъезд своей целевой аудитории фиксировал также премиальный ретейлер «Азбука Вкуса». В конце сентября компания отмечала в материалах для инвесторов, что этот фактор вместе со снижением до исторического минимума иностранного туристического потока сказался на покупательской активности и трафике ее магазинов.

Что происходило в сентябре

После того как 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация, часть граждан начали покидать страну. На автомобильных пограничных контрольно-пропускных пунктах с Грузией, Казахстаном и Финляндией начали образовываться пробки. Ранее Федеральная служба безопасности раскрывала, что всего с июля по сентябрь число выездов за рубеж в сравнении с предыдущим кварталом выросло почти в два раза и составило 9,7 млн (в предыдущем квартале было 5 млн выездов). По сравнению с июлем—сентябрем 2021 года число выезжавших за рубеж россиян выросло на 1,2 млн.

В несколько стран постсоветского пространства — Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию — в третьем квартале 2022 года выезжало рекордное за последние пять лет число россиян.

В октябре—декабре 2022 года второй подряд квартал динамика роста выручки X5 Group оказалась выше уровня продовольственной инфляции. В четвертом квартале 2022 года продовольственная инфляция составила 11,2% (15,6% в третьем квартале). Рост цен на продовольствие, отмечает компания, замедляется на фоне высокой базы конца 2021 года и ослабления спроса на продовольственные товары. Рост сопоставимых продаж группы (показатель без учета открытий новых магазинов) в этот период составил 7,9% при повышении сопоставимого покупательского трафика на 4,3% и среднего чека на 3,5%.

Читайте на РБК Pro
Россия покинула пятерку стран — лидеров по платежам офшорным юанем
Стратегия инвесторов 60/40 провалилась. Есть ли у нее будущее в 2023 году
Зарплата финдира по формуле: проверьте, не переплачиваете ли вы
Айтишник через полгода: что онлайн-школы прячут за громкими обещаниями

Общие продажи X5 Group в 2022 году выросли на 18,3% по сравнению с предыдущим годом — до 2,6 трлн руб. Выручка «Пятерочки» увеличилась на 18% и составила 2,1 трлн руб., сети «Перекресток» — на 8,3%, до 365,3 млрд руб. Самый быстрый рост выручки показала сеть «Чижик» — в 12 раз, до 35,9 млрд руб. Выручка сети гипермаркетов «Карусель», напротив, снизилась на 50,5% — до 15,7 млрд руб. На 31 декабря 2022 года X5 Group управляла более чем 21 тыс. точек (включая «темные кухни», «Много Лосося», дарксторы Vprok.ru, магазины «Красный Яр» и «Слата»).

Авторы
Теги
Анна Левинская
X5 потребители торговля «Азбука вкуса»
Материалы по теме
Владелец «Чижика» и «Пятерочки» раскрыл, что помогло нарастить продажи
Бизнес
ФСБ раскрыла число выездов россиян за границу
Общество
Владелец «Пятерочки» решил ускорить открытие «жестких дискаунтеров»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter