Владелец «Пятерочки» связал падение спроса на продукты с отъездом россиян

Снижение спроса на продовольствие в последнем квартале 2022 года связано с миграционным оттоком населения в начале осени, сообщила в отчетности X5 Group. Но это не помешало компании нарастить продажи

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Отъезд россиян из страны в начале осени 2022 года снизил спрос на продовольственные товары, указал в своей отчетности по операционным результатам за четвертый квартал и полный 2022 год X5 Group, крупнейший российский ретейлер (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»). Этот факт компания указала в числе факторов внешней среды, которые повлияли на ее результаты в октябре—ноябре прошедшего года.

С апреля по ноябрь прошлого года рынок продовольствия снизился на 2,7% в реальном выражении (по сравнению с аналогичным периодом 2021-го), приводит данные X5 Group, но уточняет, что в октябре спрос начал восстанавливаться. В четвертом квартале общие продажи группы выросли на 16,3%, до 703,9 млрд руб. Быстрее всего наращивали продажи сеть жестких дискаунтеров «Чижик» — в 8 раз (до 15,2 млрд руб.) и основной дивизион ретейлера — магазины формата у дома «Пятерочка» — на 14,1% (до 560,4 млрд руб.).

Ранее массовый отъезд своей целевой аудитории фиксировал также премиальный ретейлер «Азбука Вкуса». В конце сентября компания отмечала в материалах для инвесторов, что этот фактор вместе со снижением до исторического минимума иностранного туристического потока сказался на покупательской активности и трафике ее магазинов.

Что происходило в сентябре После того как 21 сентября 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация, часть граждан начали покидать страну. На автомобильных пограничных контрольно-пропускных пунктах с Грузией, Казахстаном и Финляндией начали образовываться пробки. Ранее Федеральная служба безопасности раскрывала, что всего с июля по сентябрь число выездов за рубеж в сравнении с предыдущим кварталом выросло почти в два раза и составило 9,7 млн (в предыдущем квартале было 5 млн выездов). По сравнению с июлем—сентябрем 2021 года число выезжавших за рубеж россиян выросло на 1,2 млн. В несколько стран постсоветского пространства — Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию — в третьем квартале 2022 года выезжало рекордное за последние пять лет число россиян.

В октябре—декабре 2022 года второй подряд квартал динамика роста выручки X5 Group оказалась выше уровня продовольственной инфляции. В четвертом квартале 2022 года продовольственная инфляция составила 11,2% (15,6% в третьем квартале). Рост цен на продовольствие, отмечает компания, замедляется на фоне высокой базы конца 2021 года и ослабления спроса на продовольственные товары. Рост сопоставимых продаж группы (показатель без учета открытий новых магазинов) в этот период составил 7,9% при повышении сопоставимого покупательского трафика на 4,3% и среднего чека на 3,5%.

Общие продажи X5 Group в 2022 году выросли на 18,3% по сравнению с предыдущим годом — до 2,6 трлн руб. Выручка «Пятерочки» увеличилась на 18% и составила 2,1 трлн руб., сети «Перекресток» — на 8,3%, до 365,3 млрд руб. Самый быстрый рост выручки показала сеть «Чижик» — в 12 раз, до 35,9 млрд руб. Выручка сети гипермаркетов «Карусель», напротив, снизилась на 50,5% — до 15,7 млрд руб. На 31 декабря 2022 года X5 Group управляла более чем 21 тыс. точек (включая «темные кухни», «Много Лосося», дарксторы Vprok.ru, магазины «Красный Яр» и «Слата»).