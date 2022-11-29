В продуктовые магазины вернулись скидки и промоакции

Магазины начали возвращать на полки товары со скидками. Весной им пришлось отказаться от промоакций на фоне санкций и ухода иностранных поставщиков. Осенью в лидеры «по дисконту» вышли зависимые от импорта чай и растворимый кофе

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

После весенней паузы в июле—сентябре 2022 года поставщики и торговые сети вернули на полки высокие скидки на продукты и непродовольственные товары, следует из данных исследовательский компании NielsenIQ, с которыми ознакомился РБК.

В третьем квартале 2022 года доля товаров, продававшихся со скидкой, оказалась даже больше, чем в июле—сентябре 2021-го: доля промоакций, предусматривающих в том числе скидки на продукцию, год назад в денежном выражении составляла 48,5%, а в июле—сентябре этого года — 51,4%. Для сравнения: в 2020 году доля товаров, продававшихся со скидкой, в денежном выражении была на уровне 53,8%.

В целом за 12 месяцев, с октября 2021 года по сентябрь 2022-го включительно, доля промо на рынке товаров повседневного спроса в сравнении с равным периодом годом ранее сократилась на 5 процентных пунктов (п.п.) — до 45,5%. Сокращение аналитики NielsenIQ объясняют провалом, который произошел из-за отмены скидок в марте—апреле 2022 года.

Что происходило со скидками весной 2022 года В марте—апреле 2022 года многие иностранные и российские поставщики товаров (традиционно основные спонсоры промоакций) начали отказываться от ранее запланированных скидок. После начала специальной военной операции на Украине ряд крупнейших международных компаний — производителей товаров повседневного спроса ограничили работу и отказались от инвестиций на российском рынке, в том числе в рекламу и промо. Среди них была, например, американская Procter & Gamble (производитель подгузников Pampers, средств для стирки Ariel и Tide, прокладок Always и тампонов Tampax). На решении российских производителей и дистрибьюторов отказаться от скидок сказалось резкое повышение стоимости товаров из-за роста валютных курсов на фоне начала специальной военной операции на Украине, а также нарушение логистических цепочек, которые приводили к дефициту сырья и упаковочных материалов.

Скидки — одна из важнейших для российского потребителя стратегий экономии. Из данных NielsenIQ следует, что 41% россиян ищут в магазинах товары по сниженным ценам. Для 45% покупателей привлекательное промо — третий по важности фактор при выборе магазина (после «низких цен» на большинство товаров и хорошего соотношения цены и качества).

Отказ поставщиков от скидок вынудил ретейлеров самостоятельно инвестировать в скидки, что отразилось на их показателях. Так, в отчете за второй квартал 2022 года крупнейший по обороту российский ретейлер X5 Group указывал, что из-за снижения промоактивности поставщиков коммерческая рентабельность компании в первом полугодии 2022 года снизилась на фоне инвестиций в цены (то есть собственных затрат сети на скидки). Это привело к снижению валовой рентабельности на 24 базисных пункта — до 25,4%.

У «Магнита» по итогам июля—сентября 2022 года доля промоактивности выше, чем во втором квартале, а также выше показателя на аналогичный период 2021 года, подтвердили в пресс-службе сети. Компания фиксировала снижение доли промо во втором квартале на фоне сокращения маркетинговой активности отдельных брендов на рынке, но сегодня ситуация стабилизировалась. «Уже в сентябре пропорция инвестиций в промо между ретейлером и производителями вернулась к показателям начала года», — говорит собеседник РБК.

Об увеличении инвестиций в цены говорил также ранее глава сети «Лента» Владимир Сорокин. «Ключевым фокусом для компании в третьем квартале стала поддержка покупателей путем расширения ассортимента товаров в более низких ценовых сегментах и увеличения количества промоакций», — цитировала топ-менеджера компания в своей недавней отчетности.

На какие товары больше скидок

В третьем квартале, как указывают эксперты, рост доли проданных по промо товаров в денежном выражении по сравнению с прошлым годом произошел почти во всех категориях, входящих в топ-20 продуктов с самой большой долей скидок. Лидерами стали растворимый кофе, чай и макароны. В категории растворимого кофе доля товаров, продававшихся со скидками, выросла в июле—сентябре 2022 года на 17 п.п. относительно того же периода прошлого года — до 78%, в чае — на 16 п.п., до 75%, а в макаронных изделиях — на 19 п.п., до 70%. Заметный рост доли промо произошел и в категории оливок (на 15 п.п., с 48 до 63%). Годом ранее лидирующими в деньгах по промо категориями были шоколадные плитки (66%), средства для мытья посуды (65%) и развесные конфеты (62%).

Высокая доля промо всегда была свойственна категориям чая и кофе, говорит гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

В лидерах по скидкам в третьем квартале оказались товары, в которых велика доля импорта, — это не только чай и кофе, но также оливки, отмечает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. Производители могут давать на них скидки на фоне укрепления курса рубля, предполагает эксперт. Весной, когда после начала спецоперации на Украине и введенных в ответ на нее санкций был резкий скачок курсов валют (во время мартовских пиков курс доллара доходил почти до 120 руб.), поставщики и торговые сети зафиксировали в договорах более высокие цены. «Договор поставки постоянно действующий, согласовывается только входная цена товара. Весной входные цены в рублях подняли в соответствии с ростом курса доллара», — объясняет Востриков. Как правило, изменение цен в контрактах — очень трудозатратный процесс, который может занимать несколько месяцев, поэтому после укрепления курса рубля поставщики решили компенсировать повышение цен в договорах скидками. «Если на товар резко повысили цену, поставщики понимают, что будут терять товарооборот. Но с учетом того что поменять прейскурант входящих цен сложно, обычно снижение курса рубля компенсируют промоактивностями — в договорах лучше сохранять высокую цену и от нее давать скидку или оформлять временное снижение цены на определенный период времени, потому что в случае новых изменений быстро поднять входную цену снова будет сложно», — поясняет эксперт.

По мнению генерального директора компании «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, третий квартал стал переходным, и теперь промоактивность только увеличивается. «Покупатели сократили спрос, а многие потребители среднего и высокого ценовых сегментов уехали из страны, поэтому для бизнеса не «играть» в промо практически невозможно, в него вкладываются как поставщики, так и сети», — говорит Бурмистров. В четвертом квартале 2022 года рынок ожидает, что промоактивность будет рекордной, агрессивные кампании уже проводят большинство крупнейших ретейлеров.