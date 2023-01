Французская сеть Decathlon решила продать свой бизнес в России

Один из крупнейших в мире ретейлеров спортивных товаров Decathlon выставил на продажу свой бизнес в России. Сеть приостановила поставки товаров на российский рынок и закрыла все местные магазины в 2022 году

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Французский ретейлер спортивных товаров Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России. Об этом РБК рассказали два источника в крупных торговых сетях и два источника в консалтинговых компаниях. Decathlon рассчитывает продать весь бизнес целиком, сообщили три собеседника. По словам еще одного источника, ретейлер готов отдельно продать принадлежащую ему недвижимость.

Весной 2022 года в России было 57 магазинов Decathlon, сейчас, согласно информации на сайте компании, их осталось 28. После начала военной спецоперации России на Украине и ввода западных санкций компания объявила о приостановке поставок товаров на российский рынок. Все магазины, в том числе интернет-магазин «Декатлон», в России были закрыты 27 июня. На российском сайте компании указано, что точки закрыты временно, «продажи приостановлены на неопределенный срок». В пресс-службе Decathlon отказались комментировать информацию о продаже бизнеса в стране.

Сколько может стоить бизнес Decathlon

По подсчетам консалтинговой компании CORE.XP, Decathlon в России принадлежит не менее 135 тыс. кв. м коммерческой недвижимости. Основная часть недвижимости — это отдельно стоящие гипермаркеты (так называемые коробки): всего 20 зданий общей площадью 91 тыс. кв. м, площадь каждого — от 3 тыс. до 10 тыс. кв. м. Кроме того, компании принадлежат офисные и складские помещения. Около некоторых гипермаркетов есть незастроенные земельные участки, которые также принадлежат сети.

В России у Decathlon два основных юрлица — «Октоблу» и «Блу Хаус». Через «Октоблу» ретейлер ведет продажи, на это же юрлицо оформлены договоры аренды магазинов в торговых центрах, не принадлежащих компании. Выручка «Октоблу» за 2021 год составила 28,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млрд руб. (итогов за 2022 год пока нет). На «Блу Хаус» оформлена недвижимость, которая находится в собственности компании, часть площадей ретейлер сдает в аренду сторонним компаниям. Выручка «Блу Хаус» за 2021 год составила 948,6 млн руб., прибыль — 123,5 млн руб.

Гендиректор аналитической компании INFOLine Иван Федяков оценивает бизнес Decathlon в России в 13–15 млрд руб. Сейчас все сделки по продаже компаний из недружественных стран должны получать разрешение специальной подкомиссии Минфина с целью предотвращения вывода капитала из страны на фоне западного санкционного давления. Один из критериев, которыми подкомиссия пользуется при принятии положительного решения, — продажа актива с дисконтом в размере не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки.

Decathlon — один из крупнейших продавцов спортивных товаров в мире. В 2021 году объем продаж компании вырос на 21% и составил почти €14 млрд без учета налогов, чистая прибыль — €913 млн. Компанию в 1976 году основал Мишель Леклерк. В Россию сеть пришла в 2006 году. Согласно отчетности за 2021 год, компания принадлежит семье Леклерк (42,39%), семье Мюлье (44,13%) и работникам компании (13,48%). Семья Мюлье владеет также сетями Auchan, Leroy Merlin, Kiabi, Pimkie и другими. Мишель Леклерк и основатель Auchan Жерар Мюлье — двоюродные братья.

Кого может заинтересовать бизнес Decathlon

Привлекательность активов Decathlon для инвесторов будет зависеть от структуры сделки и того, возобновятся ли поставки товаров ретейлера в Россию, отмечает старший директор, глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько. По ее словам, активы могут заинтересовать в первую очередь отраслевых розничных игроков, а также девелоперов и профессиональные ретейл-фонды.

Российским бизнесом Decathlon могут заинтересоваться как частные локальные инвесторы, которые нацелены на расширение текущего портфеля, так и крупные институциональные игроки, считает руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. Институциональные игроки могут рассматривать покупку активов как целиком, так и частями для последующей перепродажи участникам профильного бизнеса, добавляет он. РБК направил запросы в спортивные сети «Спортмастер» и «Кант».

Федяков полагает, что продать российский бизнес целиком Decathlon не удастся. «Ситуация схожа с той, что у ретейлера IKEA, — слишком крупноформатные объекты, кроме того, Decathlon специализировался на продажах огромного объема продукции под собственными торговыми марками, и на создание такого производства у других ретейлеров ушли бы годы», — говорит он. IKEA окончательно закрыла магазины в России в августе 2022 года и ищет покупателя на производственные активы в стране. В собственности компании в России остаются торговые центры «Мега» (сами ТЦ продолжают работать) и синие «коробки» IKEA, которые, возможно, будут сданы в аренду.

Поскольку Decathlon заходил на рынок довольно поздно, французская сеть занимала не всегда удачные и специфические площади, в которые потребители приходили во многом благодаря силе бренда, объясняет Федяков. На рынке ретейла активы могут подойти только сегменту DIY (от англ. do it yourself, то есть «сделай сам»), поскольку расположены в подходящих для таких магазинов районах, а на крупных площадях хорошо хранить стройматериалы, добавляет эксперт. Однако он убежден, что в текущих реалиях потребительского рынка розничные игроки не станут приобретать объекты Decathlon — в большинстве случаев в торговой сфере они будут приносить только убытки. Но эти площади могут интересовать логистических операторов и производителей, предполагает эксперт: на этих площадях нетрудно открыть как даркстор (специальный склад с продуктами, в котором собирают онлайн-заказы для доставки еды), так и небольшое производство.