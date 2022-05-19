Владелец брендов Reserved и House заявил об открытии магазинов в России

Компания также объявила о планах продать свой бизнес в России китайскому консорциуму. О какой именно фирме идет речь, не уточняется. В начале марта LPP прекратила поставки в Россию, а в конце месяца закрыла магазины

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Магазины одежды брендов Reserved и House, которые принадлежат польской компании LPP, откроются в ближайшие выходные, сообщили РБК в компании.

«Московский офис уточняет, что уже в ближайшие выходные ожидается открытие первых магазинов компании», — сказано в сообщении.

Компания решила продать свой бизнес в России консорциуму из Китая, сообщили в головном офисе LPP в Гданьске. Согласно условиям сделки, покупатель не сможет использовать товарные знаки и бренды LPP, но будет иметь право продать все товары ее российского подразделения.

Кроме Reserved и House LPP Group владеет брендами Cropp, Mohito и Sinsay. В начале марта она прекратила поставлять в Россию одежду, а в конце месяца закрыла все магазины. В конце апреля компания объявила о планах продать свой бизнес в России. В LPP пояснили, что приняли такое решение из-за «неясной ситуации и невозможности прогнозировать судьбу вооруженного конфликта на Востоке».

После того как США, ЕС, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции против России, работу в стране прекратили многие зарубежные фирмы. Они приостановили поставки и инвестиции в российские подразделения.



В частности, закрылись магазины Inditex (бренды Zara, Zara Home, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), H&M, производителей спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas и Nike, американской компании Victoria's Secret, которая продает нижнее белье и другие.