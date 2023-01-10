В новогоднюю неделю торговые центры Москвы недосчитались покупателей

Отсутствие многих иностранных брендов и внутренний туризм во время новогодних каникул увели покупателей из московских ТЦ. В первую неделю 2023 года их трафик упал на 12%. В среднем же по стране он, наоборот, вырос на 11,5%

Фото: Илья Питалев / ТАСС

В первую праздничную неделю 2023 года количество покупателей в московских торговых центрах снизилось почти на 12% по сравнению с показателем за тот же период 2022-го. Трафик также оказался ниже, чем в начале трех предыдущих лет: на 17% меньше, чем в 2021-м, на 7,3% — чем в 2020-м, на 27,2% — чем в 2019-м.

Об этом свидетельствуют предоставленные РБК данные индекса посещаемости Rstat Index, рассчитываемого компанией «Антивор». При его подготовке используется индикатор посещаемости торговых центров в России, который отражает усредненный показатель еженедельной динамики трафика торговых центров. В расчете участвуют более 250 ТЦ во всех федеральных округах России, учитывается чистая посещаемость этих объектов.

В пресс-службе московского ТРЦ «Щелковский» (принадлежит ГК «Киевская площадь») не назвали абсолютных показателей, но подтвердили, что самая активная пора с точки зрения покупательского трафика пришлась на декабрь и показатели соответствовали предыдущему году, но в первую неделю января трафик снизился. Снижение сопоставимого трафика (посещаемости без учета открытий новых магазинов) в московских точках сети подтвердил и президент Baon Илья Ярошенко. В Санкт-Петербурге, по его данным, посещение магазинов потребителями осталось на уровне первой недели 2022 года.

В целом по России, как показывает Rstat Index, посещаемость ТЦ, напротив, росла. Показатель увеличился на 11,5% по сравнению с первой неделей 2022 года, на 12,9% — по сравнению с тем же периодом 2021-го, на 35,2% — 2020-го и на 1,7% — 2019-го.

Почему снизилась активность московских покупателей

С марта 2022 года на фоне санкций после начала специальной военной операции на Украине многие иностранные бренды объявили о приостановке работы в России. Двери своих магазинов закрыли такие гиганты, как H&M (помимо одноименного бренда владеет сетями COS, Monki, Arket и др.), группа Inditex (объединяет бренды Zara, Massimo Dutti, Oysho и т.д.), Uniqlo, IKEA и др. К концу года, по подсчетам Nikoliers, об окончательном уходе из России заявили 13 международных ретейл-холдингов (представляют 23 бренда), еще 24 международных ретейлера (59 брендов) остаются в режиме «на паузе», но их магазины закрыты.

На этом фоне трафик ТЦ на протяжении года постоянно снижался. Так, в августе 2022-го посещаемость столичных торговых комплексов была минимальной за последние четыре года.

Президент Baon допустил, что в начале этого года посещаемость торговых центров в Москве могла снизиться значительнее, чем у магазинов отдельных сетей. «Открытых магазинов в ТЦ меньше, чем было в прошлом году, и трафик распределился между меньшим количеством открытых дверей. Соответственно, в целом по сети мы практически не увидели падения трафика в сравнении с прошлым годом», — объяснил Ярошенко, указав, что выручка компании за этот период выросла на 30%. По его словам, в этом году погода «помогает продавать верхнюю одежду, а небольшой заказ на сезон не дает возможности сильно дисконтировать товар», из-за чего выросла средняя цена продажи.

Покупательский трафик в Москве в течение года перераспределялся из крупных ТЦ, в которых закрыта часть магазинов, в пользу небольших районных торговых комплексов и фуд-холлов, отмечает гендиректор «InfoLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Но на снижение трафика в январе в значительной степени оказали влияние два дополнительных фактора, убежден он. «Москву в большей степени затронули волны эмиграции из России, а кроме того, столица — один из основных «доноров» внутреннего туризма, так как большая часть потребителей не уехала за рубеж», — объясняет эксперт.

В пресс-службе «Ташир» рассказали, что в принадлежащих компании торговых центрах по всей стране на новогодней неделе трафик вырос примерно на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. «В начале прошлого года в ряде областей еще действовали ковидные ограничения и для входа необходимы были QR-коды. Если сравнить посещение с последними неделями декабря, то этот показатель сильно разнится от региона к региону», — уточнили в компании. К примеру, в Костроме был зафиксирован рост трафика по сравнению с концом 2022 года, а в Белгороде показатель остался на том же уровне в декабре и на первой неделе января.

В группе Inventive Retail Group (развивает сети re: Store, «Мир кубиков», Street Beat) сообщили, что в первую неделю нового года трафик не достиг уровня сопоставимой недели 2022-го. Однако в компании отмечают, что посещаемость была выше, чем в последнюю декабрьскую неделю. «Наименьшее падение трафика показали магазины сегмента спортивный фешен, в которых уже началась сезонная распродажа, привлекшая покупателей», — говорит представитель группы, уточняя, что трафик Street Beat снизился на 4% год к году.

Представитель крупнейшего ретейлера, специализирующегося на электронике и бытовой технике, — «М.Видео-Эльдорадо» — сказал, что в январе динамика относительно прошлого года была «даже лучше, чем в декабре», но детали не уточнил.