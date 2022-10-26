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«Система» стала претендентом на российские активы IKEA

АФК «Система» стала претендентом на российские активы IKEA
Среди претендентов на покупку заводов IKEA в России источник РБК назвал также девелоперскую группу ПИК и производителя плит для напольных покрытий и мебели компанию Kronospan
АФК «Система» AFKS ₽12,32 +4,08% Купить
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

На заводы IKEA приезжали представители лесопромышленного холдинга Segezha Group, ключевой актив которого находится в Карелии, в рамках процедуры due diligence, который проводит ее основной акционер АФК «Система». Об этом РБК рассказал источник, близкий к одной из сторон переговоров. Но, по его словам, «Система», — не единственный претендент на активы ИКЕА.

Другой источник, близкий к одной сторон переговоров, сказал РБК, что всего есть шесть компаний-претендентов на эти активы и у всех равный доступ к информации о них. Среди претендентов помимо «Системы» он назвал Группу ПИК и компанию по производству плит для напольных покрытий и мебели Kronospan.

«Просмотры [заводов] окружены тайной тайн, — сказал телеканалу РБК Александр Илларионов из Профсоюза работников лесных отраслей. — Делегации очень быстро проходят по цехам, бросают взгляды и куда-то исчезают. Кто это именно — неизвестно. По косвенным признакам мы узнали, что это Segezha. Работники скидывали информацию, смотрели номера машин, которые приезжают к нам на стоянку, включая карельские номера».

РБК направил запросы представителям Segezha, «Системы», Kronospan и IKEA.

Cотрудники фабрики IKEA в городе Тихвин Ленинградской области 24 октября рассказали РБК, что на предприятие приходили вероятные покупатели. Портал 78.ru сообщил, что презентация фабрик будет проводиться в течение трех дней. Каждый день объект будут осматривать делегации от двух потенциальных покупателей, но претендентов не назвал.

В июне основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков рассказал «Ведомостям», что компания интересуется покупкой мебельных фабрик IKEA. Он уточнил, что такая сделка могла бы дать синергию с лесопромышленным холдингом Segezha Group. Однако в тот момент «Система» еще не вела переговоры с IKEA.

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Магазины IKEA в России и Белоруссии приостановили работу в начале марта, также временно прекратилось производство на заводах. В компании тогда объяснили решение сбоями в цепочках поставок из-за ситуации на Украине. Руководство компании обещало сохранять все условия работы для сотрудников до конца августа.

15 июня компания объявила о намерении продать все четыре российских завода, расположенных в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Материнская компания сетей IKEA и «Мега» нидерландский холдинг Ingka Group 23 июня сообщила, что пока не видит условий для возвращения в Россию и изучает варианты для 17 закрытых мебельных магазинов IKEA, но в будущем надеется вернуться на российский рынок. В компании также назвали трудным решением продажу заводов и сокращение числа сотрудников в России.

В Минпромторге тогда заявили о большом количестве желающих выкупить магазины IKEA. В частности, возможность покупки производственных активов компании рассматривала сеть гипермаркетов «Твой дом», рассказала РБК руководитель отдела PR мебельной сети Амина Тагиева. Сеть магазинов мебели и товаров для дома Hoff готова купить активы IKEA при поступлении соответствующего предложения, поскольку у сетей было «много точек пересечения: регионы присутствия и даже одни и те же торговые центры», говорил гендиректор сети Максим Гришаков.

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Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
IKEA АКФ «Система» Владимир Евтушенков группа ПИК
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