IKEA сохранит 700 работников в России в надежде вернуться

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 августа
EUR ЦБ: 59,51 (+0,18) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 25 августа
USD ЦБ: 60 (+0,1) Инвестиции, 16:03
Лесной пожар в Рязанской области. Карта Общество, 19:19
Города, которые признали новыми миллионниками: репортаж из Воронежа Life, 19:18
Корейские фанаты Илона Маска скупили акций Tesla на $15 млрд Инвестиции, 19:10
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 19:05
Биржевая цена газа в Европе превысила $3100 впервые с 8 марта Инвестиции, 19:01
Bloomberg узнал, что Россия предложила скидку на нефть странам Азии Бизнес, 18:56
В Петербурге простились с погибшим на Украине рядовым Политика, 18:53
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 18:53
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минсельхоз предложил обязать землевладельцев тушить пожары Недвижимость, 18:50
Мозаика, мосты и работа по дому: как восстановить силы после тяжелого дня РБК и ГАЛС, 18:42
Патрушев предупредил о самоуничтожении Украины Политика, 18:42
Площадь пожара на складе в Отрадном выросла в десять раз Город, 18:41
Минюст внес «Граждан СССР» в список экстремистских организаций Политика, 18:36
У газеты «Ведомости» сменился собственник Технологии и медиа, 18:35
Война санкций ,  

IKEA сохранит 700 работников в России в надежде вернуться

IKEA сохранит 700 работников в России, чтобы вернуться в течение двух лет
По данным источников, компания не ищет покупателей своего бизнеса в России, но может со следующего года на время сдать в аренду магазины. Вернуться в Россию IKEA сможет после «ослабления санкционного давления»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

IKEA не ищет покупателей своего бизнеса в России и планирует снова открыть магазины и склады в течение года-двух, «после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления», рассказал близкий к компании источник ТАСС.

По его данным, около 700 сотрудников IKEA в стране продолжат работу в офисах. «Магазины — так называемые синие коробки — до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду», — отметил собеседник агентства.

Наличие у компании таких планов подтвердил и источник РБК, близкий к столичным властям. РБК направил запрос в пресс-службу IKEA и в пресс-службу Ingka Group (владеет ретейлером).

IKEA закрыла магазины в России 4 марта из-за российской военной операции на Украине и введенных из-за нее западных санкций, которые привели к сбоям в поставках. В апреле в Минпромторге заявили, что сеть ищет возможность снова открыть магазины, когда появится способ настроить логистику и обеспечить полный ассортимент товаров. Однако 15 июня шведская компания сообщила, что сократит бизнес в России, уволит часть сотрудников, начнет искать новых владельцев для всех четырех заводов в стране и распродаст остатки товаров.

IKEA официально завершила распродажу в России
Бизнес
Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов через день после этого заметил, что сеть «Мега» того же владельца, Ingka Group, в России не закрывается, то есть IKEA «оставляет возможность вернуться». «IKEA уходит очень толерантно: никаких политических заявлений, все по делу», — указал Евтухов. Холдинг Ingka Group впоследствии заявил, что пока не видит условий для возвращения в Россию, но надеется, что в будущем они возникнут.

15 августа финальная онлайн-распродажа завершилась. После этого юрлицо «Икеа Дом», которое управляло магазинами в России, подало в ФНС заявление о ликвидации.

Читайте на РБК Pro
Pro
Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний
Статьи
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере
Инструкции
Pro
Фото: Wikimedia Commons «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта
Статьи
Pro
Фото: Majid Saeedi / Getty Images Что для нефтяного рынка будет означать возможная сделка по Ирану
Статьи
Pro
Перевод денег западному партнеру: как сделать, чтобы их не заблокировали
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК «Нейминг, подверженный вандализму»: эксперты — о ребрендинге Wildberries
Статьи
Pro
Как защититься от корпоративного мошенничества — 6 этапов
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Акции «Полиметалла» подорожали на 82% с минимума. Разбираемся почему
Прогнозы
Авторы
Теги
Компании
Евгения Кузнецова Евгения Кузнецова, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
При участии
Анна Захарова
IKEA
ИКЕА ДОМ
Материалы по теме
Knight Frank сообщил о планах владельца Zara открыть магазины летом
Бизнес
Гендиректор Hoff заявил о готовности рассмотреть покупку активов IKEA
Бизнес
IKEA ликвидирует управляющую магазинами в России компанию
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter