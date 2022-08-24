IKEA сохранит 700 работников в России в надежде вернуться

IKEA сохранит 700 работников в России, чтобы вернуться в течение двух лет

По данным источников, компания не ищет покупателей своего бизнеса в России, но может со следующего года на время сдать в аренду магазины. Вернуться в Россию IKEA сможет после «ослабления санкционного давления»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

IKEA не ищет покупателей своего бизнеса в России и планирует снова открыть магазины и склады в течение года-двух, «после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления», рассказал близкий к компании источник ТАСС.

По его данным, около 700 сотрудников IKEA в стране продолжат работу в офисах. «Магазины — так называемые синие коробки — до возвращения IKEA будут закрыты, возможно, со следующего года сданы в аренду», — отметил собеседник агентства.

Наличие у компании таких планов подтвердил и источник РБК, близкий к столичным властям. РБК направил запрос в пресс-службу IKEA и в пресс-службу Ingka Group (владеет ретейлером).

IKEA закрыла магазины в России 4 марта из-за российской военной операции на Украине и введенных из-за нее западных санкций, которые привели к сбоям в поставках. В апреле в Минпромторге заявили, что сеть ищет возможность снова открыть магазины, когда появится способ настроить логистику и обеспечить полный ассортимент товаров. Однако 15 июня шведская компания сообщила, что сократит бизнес в России, уволит часть сотрудников, начнет искать новых владельцев для всех четырех заводов в стране и распродаст остатки товаров.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов через день после этого заметил, что сеть «Мега» того же владельца, Ingka Group, в России не закрывается, то есть IKEA «оставляет возможность вернуться». «IKEA уходит очень толерантно: никаких политических заявлений, все по делу», — указал Евтухов. Холдинг Ingka Group впоследствии заявил, что пока не видит условий для возвращения в Россию, но надеется, что в будущем они возникнут.

15 августа финальная онлайн-распродажа завершилась. После этого юрлицо «Икеа Дом», которое управляло магазинами в России, подало в ФНС заявление о ликвидации.