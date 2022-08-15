IKEA официально завершила распродажу в России

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Финальная онлайн-распродажа торговой сети IKEA перед ее уходом с российского рынка завершилась, сообщает сайт ретейлера.

«Мы завершили онлайн-продажу товаров ИКЕА для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что магазины останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время, пообещали в IKEA.

Магазины сети в России были закрыты с марта текущего года. 15 июня компания объявила, что сократит масштабы бизнеса в стране, уволит часть сотрудников и начнет поиск новых владельцев для всех четырех российских заводов, расположенных в Московской, Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. В IKEA уточнили, что оставят розничный бизнес «на паузе» и продадут товары, оставшиеся на складах.



Финальная распродажа началась 5 июля и продлилась до 15 августа. 14 июля компания на несколько дней приостанавливала продажу, поскольку закончились все ресурсы для доставки и самовывоза. Такая же ситуация повторилась 22 и 28 июля.

Параллельно товары от поставщиков шведской компании появились в продаже на «Яндекс.Маркете». Среди них — компания из Казахстана «АГФ-Групп» (продают товары под брендом Arua), фабрика Askona, комбинат «Шуйские ситцы» и мебельный холдинг «Ангстрем», уточнили в маркетплейсе. Там добавили, что ведут переговоры с другими поставщиками IKEA.

Материал дополняется