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Российский бизнес Zara и Massimo Dutti уйдет Daher

Испанский владелец Zara, Massimo Dutti и Bershka продаст бизнес в России ливанской Daher
Компания достигла предварительного соглашения с ливанской Daher Group о продаже российского бизнеса. В конце 1990-х, по данным СМИ, выходцы из Ливана купили права на франшизу Zara и Massimo Dutti для Ближнего Востока
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Испанская группа Inditex, владеющая fashion-брендами Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius намерена продать бизнес в России компании Daher, говорится на сайте группы.

«Inditex достигла первоначального соглашения о продаже бизнеса в России Daher Group. <...> Условия сделки, которую предстоит утвердить правительству, позволят сохранить значительное количество рабочих мест, созданных группой Inditex в России», — говорится в сообщении.

В испанской компании подчеркивают, что пока достигли предварительного соглашения с Daher и условия сделки предусматривают передачу контрагентам, имеющим «значительные интересы в сфере розничной торговли и недвижимости», «большей части договоров аренды, связанных с магазинами» в России. «При условии согласования с арендодателями, в этих помещениях будут размещены магазины брендов, принадлежащих группе покупателей, не связанных с Inditex», — отметили в компании.

Inditex напоминает, что продажи товаров под принадлежащими группе брендами были приостановлены 5 марта, и сделка с Daher будет означать прекращение деятельности компании в России. «Если в будущем Inditex посчитает, что новые обстоятельства позволяют вернуть бренды группы на этот рынок, Inditex и группа Daher сохранят возможность потенциального сотрудничества на основе договора франшизы», — говорится в сообщении.

В Inditex также отметили, что резервы компании за первуб половину 2022 года «в достаточной степени покрывают последствия прекращения деятельности группы в России».

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