Бизнес назвал плюсы и минусы санкций и ухода западных компаний

Представители бизнеса рассказали, что в условиях санкций перестраивают экспорт. Некоторые компании столкнулись с падением продаж и ростом издержек. При этом ювелиры и виноделы после ухода зарубежных брендов смогли занять их ниши

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Директор производителя электроакустического оборудования «Октава ДМ» Любовь Стальнова в эфире программы «Да или Нет» на Радио РБК рассказала, как компания осуществляет экспорт в условиях антироссийских санкций. По ее словам, если до 2022 года объем экспортных продаж достигал порядка 50%, то сейчас он сильно снизился и составляет не более 15% от выручки.

«Сегодня, конечно, это сложно: либо мы должны уменьшать свою наценку, потому что конечная цена выросла в связи с ростом издержек, стоимости логистики, дополнительными издержками на проведение платежей. Напрямую оказывать поддержку своему продукту отсюда тоже сложно стало. Даже отправить продукт на обзор. Раньше мы использовали эти каналы, связывались, допустим, со звукорежиссером <...> То сейчас это проблема», — рассказала она.

Стальнова пояснила, что компания получает оплату от клиентов через платежного агента, поскольку в ином случае бизнес должен иметь расчетный счет в зарубежном банке, подключенном к системе SWIFT. Платежный агент, в свою очередь, берет комиссию — от 2 до 5%.

«Мы стараемся использовать платежных агентов, которых представляет банк, с которым мы работаем. Банк является неким гарантом. Он возьмет, конечно, за это 0,5%, но если компания проводит большую сумму, большой объем платежа, то, наверное, спокойнее заплатить сверху 0,1%», — считает она.

Для поставки микрофонов за рубеж «Октава ДМ» использует авиаперевозки. Если раньше они осуществлялись напрямую в страны, где находятся покупатели, то сейчас идут через Ближний Восток, что увеличило сроки поставок, отметила Стальнова. Кроме того, выросла ставка на авиаперевозки.

«Примерно от 10 до 30%, до 40% доходит иногда, в зависимости от габаритов груза, сроков поставки», — сообщила она.

По словам Стальновой, основная проблема — договориться с покупателем, чтобы он не переживал и был уверен, что обязательно получит товар. «Менеджер волнуется о том, что он разместит заказ, отправит деньги, а вдруг что-то произойдет, например, границы закроют, еще что-то», — пояснила она.

При этом Стальнова считает, что ее компанию мало что может поставить в тупик, поскольку «невозможно закрыть все границы». В случае роста логистических затрат бизнесу нужно просчитывать разные модели, например, попробовать снизить себестоимость через увеличение объемов производства или оптимизировать закупки. Третий вариант, «если простые способы не помогают», — увеличивать конечную цену реализации и пробовать продавать, выходя в другие сегменты, резюмировала она.

С началом военной операции Россия не только подверглась санкционному давлению, но и оказалась в ситуации массового ухода иностранных компаний; владелец ювелирного дома «Клюев» Илья Клюев рассказал Радио РБК, что после ухода зарубежных игроков его бизнес нарастил число клиентов в нескольких сегментах.

«Для нас такая возможность была прежде всего в том, что самый крупный сегмент, половина рынка, — это украшения стоимостью до миллиона рублей. То, где всегда были западные компании. Мы получили возможность работать с этими клиентами», — пояснил он.

По его мнению, несмотря на то, что некоторые зарубежные компании до сих пор платят аренду за торговые площади, они «не вернутся в ближайшее время». При этом Клюев отметил, что их возвращение также стало бы положительным моментом для его бизнеса, поскольку в России сфера люксового шопинга сейчас «абсолютно в упадке».

Директор виноторговой компании Fort Александр Липилин рассказал Радио РБК, что в результате ухода зарубежных компаний упала цена на часть продукции и некоторая ее часть стала доступнее. Также увеличилась доля российских вин — как игристых, так и тихих.

«То есть она была примерно 50–55%, стала сейчас она порядка 70%. В большей степени это связано не с тем, что ушли конкуренты, а с радикальным изменением пошлин», — отметил он.

При этом Липилин добавил, что сейчас на винный бизнес влияет снижение спроса: покупательская способность падает, и продажи вина сокращаются.

24 февраля правительство Великобритании расширило перечень санкций против России, добавив 297 позиций. В результате под санкции попали 240 юридических и семь физических лиц, а также 50 морских судов. Среди попавших под санкции организаций есть китайские, а также фирмы из ОАЭ.

Накануне страны ЕС второй раз не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России, который предусматривает полный запрет на морские услуги, связанные с российской нефтью, ограничения на танкеры, услуги по техническому обслуживанию судов, а также экспорт химикатов, резины и аммиака на сумму более €360 млн. В прошлый раз — 20 февраля — ряд стран—членов ЕС выступили против ограничений в отношении нескольких морских портов.

Россия считает западные санкции незаконными. В Кремле отмечали, что ограничительные меры не способны повлиять на политику Москвы.