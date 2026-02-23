Венгрия наложила вето на новые санкции ЕС и кредит Украине
Венгрия наложила вето на решения Евросоюза о санкциях против России и предоставлении Украине кредита в размере €90 млрд, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Пресс-конференция транслировалась телеканалом М1.
«На сегодняшней встрече я ясно дал понять, что мы не поддерживаем 20-й пакет санкций и не даем на это разрешение. И я ясно дал понять, что мы не согласимся на получение Украиной военного займа в размере €90 млрд», — сказал он по итогам встречи глава МИДов стран ЕС в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).
Министр подчеркнул, что Киеву не следует «шантажировать нас, ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, сговариваясь с Брюсселем и венгерской оппозицией». «Нет, четкое нет, именно так я и сказал», — заявил Сийярто.
Он назвал полным провалом и бессмысленной политику санкций ЕС, которая, по его словам, гораздо сильнее бьет по европейской экономике, чем по России.
«До тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти в Венгрию, мы не намерены поддерживать здесь, в Брюсселе, никакие решения, которые были бы выгодны Украине или важны для украинцев. Так что они не получат доступа ни к военному займу, ни к 20-му пакету санкций. И так будет до тех пор, пока они играют с нами в игры в отношении нашего энергоснабжения», — добавил он, передает агентство MTI.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что посол Венгрии в Евросоюзе выступил против заимствования блоком €90 млрд для помощи Украине. Для принятия решения требуется единогласие всех 27 государств — членов ЕС.
11 февраля Европарламент одобрил кредит Украине на сумму €90 млрд. За это решение проголосовали 458 депутатов, против выступили 140, а 44 воздержались.
Сийярто и ранее заявлял о том, что Венгрия не поддержит выделение Украине кредита Евросоюза в размере €90 млрд, пока не возобновится транзит нефти по трубопроводу «Дружба».
13 февраля Министерство экономики Словакии сообщило, что прокачка российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба» приостановлена из-за повреждения на украинской территории. Российская нефть не поступает в Венгрию по этому трубопроводу с 27 января. Сийярто утверждал, что Украина отказывается возобновить транзит нефти по «Дружбе» по политическим причинам.
Новый, 20-й, пакет санкций Евросоюз планировал принять до 24 февраля — четвертой годовщины начала российско-украинского конфликта. Проект 20-го пакета ограничений Евросоюза против России предполагал полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти. Предполагалось, что под санкции также попадут еще 43 судна, а их общее число вырастет до 640.
