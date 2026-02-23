 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Венгрия наложила вето на новые санкции ЕС и кредит Украине

Сюжет
Война санкций
По словам Сийярто, Венгрия не поддержит никакие решения, которые принесут выгоду Украине, пока Киев не возобновит поставки нефти через трубопровод «Дружба». Он рассказал, что заявил «четкое нет» от имени Будапешта
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Yves Herman / Reuters)

Венгрия наложила вето на решения Евросоюза о санкциях против России и предоставлении Украине кредита в размере €90 млрд, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Пресс-конференция транслировалась телеканалом М1.

«На сегодняшней встрече я ясно дал понять, что мы не поддерживаем 20-й пакет санкций и не даем на это разрешение. И я ясно дал понять, что мы не согласимся на получение Украиной военного займа в размере €90 млрд», — сказал он по итогам встречи глава МИДов стран ЕС в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).

Министр подчеркнул, что Киеву не следует «шантажировать нас, ставить под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, сговариваясь с Брюсселем и венгерской оппозицией». «Нет, четкое нет, именно так я и сказал», — заявил Сийярто.

Он назвал полным провалом и бессмысленной политику санкций ЕС, которая, по его словам, гораздо сильнее бьет по европейской экономике, чем по России.

«До тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти в Венгрию, мы не намерены поддерживать здесь, в Брюсселе, никакие решения, которые были бы выгодны Украине или важны для украинцев. Так что они не получат доступа ни к военному займу, ни к 20-му пакету санкций. И так будет до тех пор, пока они играют с нами в игры в отношении нашего энергоснабжения», — добавил он, передает агентство MTI.

Евросоюз на год продлил часть санкций против России
Политика
Фото:Michele Tantussi / Getty Images

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что посол Венгрии в Евросоюзе выступил против заимствования блоком €90 млрд для помощи Украине. Для принятия решения требуется единогласие всех 27 государств — членов ЕС.

11 февраля Европарламент одобрил кредит Украине на сумму €90 млрд. За это решение проголосовали 458 депутатов, против выступили 140, а 44 воздержались.

Сийярто и ранее заявлял о том, что Венгрия не поддержит выделение Украине кредита Евросоюза в размере €90 млрд, пока не возобновится транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

13 февраля Министерство экономики Словакии сообщило, что прокачка российской нефти в страну по трубопроводу «Дружба» приостановлена из-за повреждения на украинской территории. Российская нефть не поступает в Венгрию по этому трубопроводу с 27 января. Сийярто утверждал, что Украина отказывается возобновить транзит нефти по «Дружбе» по политическим причинам.

Новый, 20-й, пакет санкций Евросоюз планировал принять до 24 февраля — четвертой годовщины начала российско-украинского конфликта. Проект 20-го пакета ограничений Евросоюза против России предполагал полный запрет на морские услуги, связанные с поставками российской нефти. Предполагалось, что под санкции также попадут еще 43 судна, а их общее число вырастет до 640.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Венгрия Евросоюз Петер Сийярто кредит санкции
