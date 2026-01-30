Титов допустил возврат иностранных компаний, которые «скучают по Москве»

Стимулировать возврат иностранного бизнеса могут в том числе истекающие опционы обратного выкупа ранее проданных активов, считает Титов. По его словам, все будет зависеть от каждого конкретного случая ухода из России

Некоторые иностранные компании, которых напрямую не касаются санкции, могут начать возвращаться в Россию, поскольку изначально были вынуждены уйти из-за общественного давления в своих странах, заявил в эфире Радио РБК специальный представитель президента по связям с международными организациями Борис Титов. По его словам, стимулировать их возврат могут в том числе истекающие опционы обратного выкупа ранее проданных активов.

«Конечно, все будет зависеть от конкретной юридической ситуации, но то, что компании уже сегодня думают о возвращении, конечно, это так. <…> Те, кто напрямую не попадает под санкции, они начнут возвращаться, потому что когда-то многие были вынуждены уйти, потому что так складывалось общественное мнение в их странах, их просто заставляли. Если бы не ушли, теряли бы рынки там, у себя дома или в каких-то третьих странах. Вот сегодня настроения меняются», — отметил Титов.

Он также добавил, что компании, которые ранее работали в России, не только понесли финансовые потери, но и «очень скучают по Москве, поскольку это некая культурная среда, которая очень многим нравится».

В июне 2025 года президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть предложения российского бизнеса об условиях возвращения иностранных компаний в страну. Также он отмечал, что страна должна поддержать возвращение тех иностранных компаний, возврат которых выгоден для российского рынка.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва заинтересована в возвращении ушедших компаний. При этом, по его словам, освободившимися местами «интересуется бизнес из других государств».

После начала полномасштабного конфликта на Украине иностранные компании начали прекращать или сокращать свою деятельность в России. При этом большинство продолжали продлевать регистрацию товарных знаков. Как писал Bloomberg в ноябре 2025 года, более 300 иностранных компаний столкнулись с угрозой потерять права на товарные знаки в России, в том числе Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon, из-за ст. 1486 ГК, которая позволяет прекратить правовую охрану товарного знака, если правообладатель не использует его три года подряд.