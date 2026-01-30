 Перейти к основному контенту
Титов допустил возврат иностранных компаний, которые «скучают по Москве»

Стимулировать возврат иностранного бизнеса могут в том числе истекающие опционы обратного выкупа ранее проданных активов, считает Титов. По его словам, все будет зависеть от каждого конкретного случая ухода из России
Борис Титов
Борис Титов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Некоторые иностранные компании, которых напрямую не касаются санкции, могут начать возвращаться в Россию, поскольку изначально были вынуждены уйти из-за общественного давления в своих странах, заявил в эфире Радио РБК специальный представитель президента по связям с международными организациями Борис Титов. По его словам, стимулировать их возврат могут в том числе истекающие опционы обратного выкупа ранее проданных активов.

«Конечно, все будет зависеть от конкретной юридической ситуации, но то, что компании уже сегодня думают о возвращении, конечно, это так. <…> Те, кто напрямую не попадает под санкции, они начнут возвращаться, потому что когда-то многие были вынуждены уйти, потому что так складывалось общественное мнение в их странах, их просто заставляли. Если бы не ушли, теряли бы рынки там, у себя дома или в каких-то третьих странах. Вот сегодня настроения меняются», — отметил Титов.

Он также добавил, что компании, которые ранее работали в России, не только понесли финансовые потери, но и «очень скучают по Москве, поскольку это некая культурная среда, которая очень многим нравится».

В июне 2025 года президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть предложения российского бизнеса об условиях возвращения иностранных компаний в страну. Также он отмечал, что страна должна поддержать возвращение тех иностранных компаний, возврат которых выгоден для российского рынка.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва заинтересована в возвращении ушедших компаний. При этом, по его словам, освободившимися местами «интересуется бизнес из других государств».

После начала полномасштабного конфликта на Украине иностранные компании начали прекращать или сокращать свою деятельность в России. При этом большинство продолжали продлевать регистрацию товарных знаков. Как писал Bloomberg в ноябре 2025 года, более 300 иностранных компаний столкнулись с угрозой потерять права на товарные знаки в России, в том числе Giorgio Armani, Calvin Klein и Amazon, из-за ст. 1486 ГК, которая позволяет прекратить правовую охрану товарного знака, если правообладатель не использует его три года подряд.

Авторы
Теги
Алина Нафикова, Никита Гмыза
Бизнес иностранные компании возвращение в Россию санкции
