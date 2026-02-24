Британия расширила санкции против России на 300 пунктов
Правительство Великобритании расширило перечень санкций против России 297 позициями, следует из уведомления на его сайте.
Под санкции попали 240 юридических и семь физических лиц, а также 50 морских судов.
Среди попавших под санкции организаций есть китайские, индийские и тайские, а также фирмы из ОАЭ. Ограничения наложили на грузинский телеканал «Имеди».
Из российских компаний под санкциями оказались структуры «Росатома», в том числе АО «Русатом Оверсиз», Транснефть и ООО «Газпром СПГ Портовая». Кроме того, это Ступинская металлургическая компания (СМК), ОБКМ имени И. И. Африкантова, Уральский дизель-моторный завод, производитель гидроакустического оборудования «Дальприбор».
Также меры распространили на несколько российских банков: «Фора Банк», «Ак-Барс Банк», «Точка Банк», банк «Абсолют» и «Транскапиталбанк» (ТКБ) и другие
Россия считает санкции западных стран неэффективными и незаконными.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта
Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России
Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине
«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова
Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США
Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении