 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Британия расширила санкции против России на 300 пунктов

Сюжет
Война санкций

Правительство Великобритании расширило перечень санкций против России 297 позициями, следует из уведомления на его сайте.

Под санкции попали 240 юридических и семь физических лиц, а также 50 морских судов.

Среди попавших под санкции организаций есть китайские, индийские и тайские, а также фирмы из ОАЭ. Ограничения наложили на грузинский телеканал «Имеди».

Из российских компаний под санкциями оказались структуры «Росатома», в том числе АО «Русатом Оверсиз», Транснефть и ООО «Газпром СПГ Портовая». Кроме того, это Ступинская металлургическая компания (СМК), ОБКМ имени И. И. Африкантова, Уральский дизель-моторный завод, производитель гидроакустического оборудования «Дальприбор».

Также меры распространили на несколько российских банков: «Фора Банк», «Ак-Барс Банк», «Точка Банк», банк «Абсолют» и «Транскапиталбанк» (ТКБ) и другие

Россия считает санкции западных стран неэффективными и незаконными.

Санкционный режим: какие ограничения вводили против России

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Великобритания санкции
Материалы по теме
Страны ЕС не согласовали 20-й пакет санкций против России
Политика
Зеленский подписал указ о персональных санкциях против 82 россиян
Политика
Эксперты оценили возможные последствия от 20-го пакета санкций ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
FedEx подала иск против властей США из-за отмены судом пошлин Трампа Бизнес, 11:32
В Южной Корее сообщили о назначении дочери Ким Чен Ына куратором ракет Политика, 11:29
Как технологические альянсы становятся новой нормой для кибербезопасности Отрасли, 11:26
Акции Globaltruck обвалились на 22% с четверга на фоне иска о банкротстве Инвестиции, 11:22
Корейская KGM решила снизить цены на свои машины в России Авто, 11:22
Британия расширила санкции против России на 300 пунктов Политика, 11:16
Акции IBM обвалились максимально более чем за 25 лет Инвестиции, 11:16
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Мейвезер и Пакьяо проведут бой-реванш 19 сентября в Лас-Вегасе Спорт, 11:16
24.02.2022 — 24.02.2026. Инфографика Политика, 11:14
WSJ узнала о проблемах с канализацией на авианосце Gerald Ford Политика, 11:13
Variety узнал о предстоящей рекомендации по сделке Warner и Netflix Технологии и медиа, 11:12
Курс биткоина упал вдвое от максимума. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:11
Минское «Динамо» из-за дронов не смогло вылететь в Сочи на матч КХЛ Спорт, 11:10
В Белоруссии оценили готовность Польши заминировать границу за двое суток Политика, 11:10