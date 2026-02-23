Страны ЕС не согласовали 20-й пакет санкций против России

Кая Каллас (Фото: Olivier Matthys / EPA / ТАСС)

Страны Евросоюза не согласовали проект 20-го пакета санкций против России, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает The Guardian.

«Это провал и сигнал, который мы не хотели посылать сегодня. Но работа продолжается», — добавила она.

Проект 20-го пакета ЕС предусматривал полный запрет на морские услуги, связанные с российской нефтью, ограничения на танкеры, услуги по техническому обслуживанию судов, а также экспорт химикатов, резины и аммиака на сумму более €360 млн.

20 февраля послы стран ЕС также не смогли согласовать 20-й пакет санкций против России. Bloomberg тогда уточнил, что разногласия касаются ограничений для иностранных портов и банков, связанных с экспортом российской нефти. Так, Италия и Венгрия выступают против санкций в отношении порта Кулеви в Грузии, Греция и Мальта — против ограничений для порта Каримун в Индонезии, а Мадрид и Рим — против одного из кубинских банков.

Вскоре, 23 февраля, Будапешт наложил вето на санкции и на военный кредит Украине в €90 млрд. «Нет, четкое нет, именно так я и сказал», — заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

Москва называет западные санкции нелегитимными и неэффективными.