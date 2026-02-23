 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Каллас анонсировала запрет на въезд в ЕС всем участникам военной операции

Сюжет
Война санкций
Планируется запретить въезд в Шенгенскую зону «сотням тысяч бывших российских военнослужащих». По словам Каллас, такая работа ведется совместно с Еврокомиссией
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Olivier Matthys / EPA / ТАСС)

Евросоюз собирается запретить въезд в Шенгенскую зону всем россиянам, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине, заявила глава Еврокомиссии Кая Каллас.

«Совместно с Еврокомиссией работаем над тем, чтобы потенциальные сотни тысяч бывших российских военнослужащих не попали в Шенгенскую зону», — сказала она на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

Каллас также сообщила, что приняла решение ограничить максимальную численность российской миссии при Европейском союзе до 40 человек.

Россияне переключаются с шенгенских виз на программы ВНЖ
Радио

Об изучении инициативы о запрете на въезд ранее заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер. Она подтвердила, что этот вопрос обсуждали на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в конце января.

«Его предложила одна из стран ЕС, и он получил поддержку нескольких других государств. ЕС изучает, как обеспечить максимальное давление на Россию», — сказала Хиппер.

По данным издания Politico, Таллин предложил включить в шенгенский черный список граждан с боевым опытом, участвовавших в военных конфликтах. Это связано с опасениями, что после завершения боевых действий тысячи таких людей могут попытаться пересечь границу, сообщила газета.

Эстонский дипломат заявил, что внесение в список лиц, действительно участвовавших в боевых действиях, поможет снизить риск. Однако другой дипломат, пожелавший остаться анонимным, отметил, что страны Евросоюза поддерживают эту инициативу, но ее реализация может оказаться затруднительной.

Российские власти считают западные санкции нелегальными и неэффективными.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Кая Каллас Евросоюз шенгенская зона Военная операция на Украине запрет на въезд
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Материалы по теме
Дегтярев пояснил слова о запрете въезда в Россию уехавшим спортсменам
Спорт
ЕС подтвердил обсуждение запрета на въезд участникам военной операции
Политика
Эстония предложила ЕС запретить въезд участникам военной операции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Американский боксер потерял сознание во время паузы между раундами Спорт, 21:38
Как уберечься от кражи игровых артефактов и средств со счета РБК и Ростелеком, 21:30
В Белгородской области при атаке пострадали мирный житель и боец «Орлана» Политика, 21:24
Над Россией за пять часов уничтожили 45 беспилотников Политика, 21:19
ВСУ второй раз за день атаковали школу в Брянской области Политика, 21:06
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
ФХР бессрочно отстранила трех судей за аморальное поведение Спорт, 20:49
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Президент Узбекистана наградил дворника, спасшего ребенка в Петербурге Общество, 20:49
Каллас анонсировала запрет на въезд в ЕС всем участникам военной операции Политика, 20:33
В Британии задержали бывшего посла в США по делу Эпштейна Политика, 20:12
Глава IPC исключил отмену допуска россиян на Паралимпиаду в Италии Спорт, 20:07
Главком ВСУ заявил о «сложной ситуации» на южном участке фронта Политика, 20:02
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Матч КХЛ в Сочи отменили после первого периода из-за угрозы атаки БПЛА Спорт, 19:53