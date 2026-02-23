Каллас анонсировала запрет на въезд в ЕС всем участникам военной операции

Планируется запретить въезд в Шенгенскую зону «сотням тысяч бывших российских военнослужащих». По словам Каллас, такая работа ведется совместно с Еврокомиссией

Кая Каллас (Фото: Olivier Matthys / EPA / ТАСС)

Евросоюз собирается запретить въезд в Шенгенскую зону всем россиянам, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине, заявила глава Еврокомиссии Кая Каллас.

«Совместно с Еврокомиссией работаем над тем, чтобы потенциальные сотни тысяч бывших российских военнослужащих не попали в Шенгенскую зону», — сказала она на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

Каллас также сообщила, что приняла решение ограничить максимальную численность российской миссии при Европейском союзе до 40 человек.

Об изучении инициативы о запрете на въезд ранее заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер. Она подтвердила, что этот вопрос обсуждали на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в конце января.

«Его предложила одна из стран ЕС, и он получил поддержку нескольких других государств. ЕС изучает, как обеспечить максимальное давление на Россию», — сказала Хиппер.

По данным издания Politico, Таллин предложил включить в шенгенский черный список граждан с боевым опытом, участвовавших в военных конфликтах. Это связано с опасениями, что после завершения боевых действий тысячи таких людей могут попытаться пересечь границу, сообщила газета.

Эстонский дипломат заявил, что внесение в список лиц, действительно участвовавших в боевых действиях, поможет снизить риск. Однако другой дипломат, пожелавший остаться анонимным, отметил, что страны Евросоюза поддерживают эту инициативу, но ее реализация может оказаться затруднительной.

Российские власти считают западные санкции нелегальными и неэффективными.