24.02.2022 — 24.02.2026. Инфографика
Обстановка в зоне боевых действий и приграничных регионах
Как изменилась экономика России
Санкционный режим: какие ограничения вводили против России
Чем воюет Украина: какое вооружение поставили западные страны
Статистика признания иностранными агентами и нежелательными организациями
Хронология и география мирных переговоров
