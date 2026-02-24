Что произошло за последние четыре года в России и в мире — в инфографиках РБК

Обстановка в зоне боевых действий и приграничных регионах

Как изменилась экономика России

Санкционный режим: какие ограничения вводили против России

Чем воюет Украина: какое вооружение поставили западные страны

Статистика признания иностранными агентами и нежелательными организациями

Хронология и география мирных переговоров