Инфографика РБК⁠,
0

24.02.2022 — 24.02.2026. Инфографика

Сюжет
Инфографика РБК
Сюжет
Военная операция на Украине
Что произошло за последние четыре года в России и в мире — в инфографиках РБК

Обстановка в зоне боевых действий и приграничных регионах

Как изменилась экономика России

Санкционный режим: какие ограничения вводили против России

Чем воюет Украина: какое вооружение поставили западные страны

Статистика признания иностранными агентами и нежелательными организациями

Хронология и география мирных переговоров

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Теги
Военная операция на Украине Россия Украина инфографика
