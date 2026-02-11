Юристы объяснили регистрацию ушедшими компаниями товарных знаков в России

Ушедшие из России иностранные компании регистрируют товарные знаки в стране, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность и обезопасить бренд от передачи другим лицам, регистрация знака не означает возвращение на российский рынок. Об этом РБК рассказали опрошенные эксперты.

В январе 2026 года сразу несколько иностранных компаний, которые ушли с российского рынка после начала военной операции, получили госрегистрацию своего товарного знака в России. Среди них — японский холдинг Fast Retailing Co., управляющий сетью магазинов Uniqlo, немецкий автоконцерн Mercedez-Benz Group AG и сеть ресторанов быстрого питания McDonald's.

Как отметили опрошенные РБК эксперты, если товарный знак не используется в течение трех лет, его можно аннулировать в судебном порядке. Такая возможность предусмотрена статьей 1486 Гражданского кодекса России.

По мнению партнера Адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Елены Якушевой, регистрация товарного знака является механизмом защиты интеллектуальной собственности. Она отметила, что такой подход позволяет компании сохранить за собой правовые возможности, включая право на расширение бизнеса или препятствование появлению имитаций бренда.

«Регистрация права — это не обязательное указание на возвращение в Россию, а прежде всего инструмент предотвращения захвата бренда другими лицами и защиты интеллектуальных интересов компании», — заключила Якушева.

При этом управляющий партнер компании «Гардиум» Ирина Резникова отметила, что на практике аннулировать товарный знак довольно сложно, однако формально у третьих лиц есть такое право. «Подача новой заявки на регистрацию позволяет запустить отсчет трехлетнего периода заново», — пояснила Резникова.

Она также подчеркнула, что возможность передачи бренда другим лицам создает риски для компаний. По словам Резниковой, это может привести к снижению качества продукции и услуг под известным брендом и к его последующему обесцениванию.

При этом эксперт не исключила, что при повторной регистрации товарного знака компании могут преследовать и другие цели, в том числе и возможность вернуться в Россию.