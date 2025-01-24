«Покупатели постоянно нюхают хамсу»: безопасна ли рыба из Черного моря

После разлива мазута в Черном море рыбакам пришлось изменить зоны вылова и проверять каждую партию улова. На рынках Анапы стало сложнее найти черноморскую хамсу, но Роспотребнадзор считает прошедшую проверку рыбу не опасной

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

После разлива мазута из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе в середине декабря 2024 года пострадала фауна Черного моря: от нефтепродуктов начали массово гибнуть рыба, птицы и дельфины. На рынках Анапы, где были сообщения о выбросе мазута, стало проблематично найти один из наиболее популярных видов рыбной продукции — слабосоленую хамсу, убедился корреспондент РБК.

«Рыба, загрязненная нефтепродуктами, может попасть на прилавки. Люди будут травиться», — заявлял в середине января первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев и призывал Роспотребнадзор проверить морепродукты из Черного и Азовского моря. Кроме этого депутат предлагал немедленно ограничить вылов рыбы в пострадавших от катастрофы районах.

В Росрыболовстве, тем не менее, необходимости запрещать промысел в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне не увидели. «Рыбаки работают в значительном удалении от зоны чрезвычайной ситуации. Уловы исследуются на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов», — пояснял 17 января глава ведомства Илья Шестаков. Роспотребнадзор, в свою очередь, усилил контроль за выловленными в Черном море рыбой и морепродуктами на наличие в них потенциально опасных веществ.

Как много рыбы добывают в Черном море, что изменилось в работе рыбаков из-за аварии и безопасно ли покупать рыбу — в материале РБК.

Когда произошел разлив Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В общей сложности они перевозили 9,2 тыс. т мазута марки М100, около 4 тыс. т которого, по оценке Минприроды, вылилось в Черное море и попало на побережья Крыма и Краснодарского края. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате катастрофы на дне моря оказалось около 5 тыс. т мазута.

Какую рыбу вылавливают в Черном море

Рыбалка на Черном море ассоциируется со ставридой, кефалью, сарганом и барабулей, которую принято жарить и подавать в ресторанах черноморской кухни. Но в целом Азово-Черноморский бассейн — самый небольшой из пяти рыбохозяйственных бассейнов по объемам улова: на него приходится менее 1% общероссийского вылова в 4,88 млн т. В 2024 году там было добыто 35,5 тыс. т рыбы — на 17% меньше, чем в предыдущем году, приводит данные президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

В основном в Черном и Азовском морях добывают хамсу: на эту небольшую рыбу из семейства анчоусовых приходится, по данным ВАРПЭ, почти 40% вылова. Также в тройке лидеров шпрот (более 20%) и тюлька (6-7%). Помимо этого в регионе добывают сельдь, ставриду, камбалу и другие виды рыбы. Вылов барабули, с которой у многих, по словам Зверева, ассоциируется Черное море, небольшой. За девять месяцев 2024 года ее было добыто 145 т.

Рыбу, добытую в Азово-Черноморском бассейне в основном используют на внутреннем рынке. Купить ее, по словам Зверева, можно не только в регионе вылова. Рыбаки поставляют черноморскую рыбу в торговые сети и рестораны в европейской части России. Найти ее можно как в замороженном виде, так и в качестве уже готовых к употреблению продуктов. Например, из хамсы в основном производят пресервы, а из шпрота — консервы. Барабулю продают в свежем, жареном, вяленом и копченом виде, готовят в кафе и ресторанах. На самих на черноморских курортах часто продают соленую и жареную хамсу, бычок и тюльку.

Фото: Мария Лисицына / РБК

Промысел в Черном и Азовском морях, несмотря на незначительный объем в масштабах национального улова, имеет важное значение, подчеркивает Зверев. В нем занято несколько тысяч рыбаков, а черноморская рыба — не только сырье для популярных в стране консервов, но и «визитная карточка» важного туристического центра на карте России.

Что сейчас происходит с промыслом

Сейчас в Черном море идет сезон хамсы — на нее приходится 98% вылова. В начале 2025 года — с 1 по 13 января — рыбаки, по данным ВАРПЭ, добыли в Азово-Черноморском бассейне 1,1 тыс. т рыбы. Это почти на 46% меньше, чем в прошлом году.

Но авария в с разливом мазута промысел не затронула. Траулеры, добывающие рыбу в районе Керченского пролива, покинули акваторию за сутки до начала шторма, который привел к крушению танкеров и разливу топлива, говорит президент ВАРПЭ.

После аварии рыбаки изменили место добычи. С тех пор промысел, по словам Зверева, ведется на значительном удалении от берега. Обстановка в районе кораблекрушения не позволит ловить там рыбу в ближайшие месяцы, говорит эксперт: «Это будет возможно только после дополнительных исследований, подтверждающих безопасность добычи рыбы».

В акватории Черного моря в границах Анапского и Темрюкского районов — недалеко от места крушения танкеров — местные предприятия рыбу не вылавливают, подтвердили РБК в пресс-службе Минсельхоза Краснодарского края. «До разлива мазута наши суда ловили рыбу в районе Витязево (село в составе муниципального образования города-курорта Анапа. — РБК). Сейчас мы ходим от Большого Утриша до Геленджика, там все пляжи чистые», — рассказал РБК замгендиректора группы компаний Delofish Вадим Дубенко. Рыболовные суда его компании ходят на промысел в Черное море со стороны Краснодарского края и Крыма, также работают в Каспийском море. «До сих пор следов мазута на сетках или траулерах обнаружены не было», — добавил Дубенко.

«Мы постоянно работаем в контакте с экологами. Они нам сообщают, если в каком-то районе моря обнаружено пятно, тогда капитаны избегают этих мест», — заверяет глава Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб. По его словам, рыболовные суда и траулеры в Черном море работают на достаточном удалении от берега, где чистая вода, что подтверждается результатам экспертизы.

Какую рыбу продают сейчас в Анапе

После аварии танкеров в Анапе и Витязево стало проблематично найти в продаже слабосоленую хамсу. «Раньше у нас на каждом углу стояла бабушка с ведром и продавала хамсу. Сейчас их нет», — рассказал РБК житель Витязево Александр. Не смог купить свежую хамсу и местный житель Сергей: «Захотелось слабосоленой хамсы, по всем магазинам проехали — не нашли нигде».

Фото: Мария Лисицына / РБК

Корреспондент РБК прошел по нескольким торговым площадкам в Анапе, где продают свежую рыбу. На Центральном рынке удалось найти только одну точку, где была в продаже слабосоленая хамса. Продавщица заверила, что она приготовлена из свежей рыбы, но выловленной в районе Туапсе, и не представляет опасности.

«Какая хамса? Нет, конечно, ее у нас нет. Я ее даже не заказываю. Куда ее сейчас ловить, пока мазут убирают с моря?», — ответила на вопрос о наличии рыбы продавец в одном из магазинов. В другом магазине сотрудница посоветовала «не рисковать» и пока не покупать рыбу.

Еще в двух точках — на Южном рынке и в одном из анапских магазинов — продавали соленую хамсу, но приготовленную из мороженого сырья. Продавщицы заверяли, что рыба была выловлена до 15 декабря, когда произошла авария.

Черноморскую рыбу предлагают сейчас некоторые рестораны Анапы, убедился корреспондент РБК. Например, жареную черноморскую барабулю, камбалу и сарган подают в кафе «Причал» на побережье курорта — но свежая рыба добывается в районе Новороссийска, заверили в заведении. В ресторане «Капитан», напротив, опасаются готовить блюда из свежей черноморской рыбы «в связи с экологической ситуацией». По словам сотрудника, сейчас заведение использует замороженную рыбу, выловленную до разлива мазута. Также поступают и в заведении La Veranda.

Можно ли есть рыбу из Черного моря

Россияне могут не опасаться есть черноморскую рыбу, главное — покупать ее в официальных точках продаж: в торговых сетях, специализированных магазинах и рынках, говорит Зверев из ВАРПЭ, ссылаясь на результаты проверок Роспотребнадзора. «Продукция попадает в эти точки только при наличии всех ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность», — пояснил он.

Роспотребнадзор загрязнений и отклонений от норм в рыбе и морепродуктах, выловленных в Черном море после разлива мазута, действительно не выявил, сообщала в интервью телеканалу «Россия 24» 16 января глава ведомства Анна Попова. Такой вывод служба сделала, проверив более 200 проб черноморской рыбы. Кроме того, Роспотребнадзор выразил готовность в будущем проверять в своих лабораториях каждую партию такой рыбы за счет федерального бюджета.

Загрязнений мазутом рыбы на юге России не выявило и другое контрольно-надзорное ведомство — Россельхознадзор. Специалисты его Азово-Черноморского управления в середине января отбирали пробы охлажденного пеленгаса, камбалы, ставриды и окуня, а также замороженной тюльки, хамсы и ставриды в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области. Пробы были сделаны в том числе в районах, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов. Рыба из акватории Черного и Азовского морей, прошедшая процедуры подтверждения безопасности, не опасна для употребления в пищу, подтвердили РБК и в пресс-службе Южного управления Россельхознадзора, которые также проводило проверку. Тем, кто добывает рыбу, ведомство рекомендовало исследовать каждую партию.

Рыбаки тесно работают с Роспотребнадзором, чтобы исключить «малейшие сомнения в безопасности продукции» из Азово-Черноморского бассейна после крушения танкеров в Керченском заливе, говорит Зверев из ВАРПЭ. Проверять выловленную рыбу после аварии стали тщательнее, соглашается Сивочуб из Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма. «Управление ветеринарии Севастополя и Роспотребнадзор берут пробы рыбы на каждый приход в порт за каждые промысловые сутки», — говорит он. По его словам, рыба, которая была выловлена в конце декабря после аварии, прошла проверку, признана безопасной и пошла в реализацию.

Если раньше уловы сдавали на анализы в Роспотребнадзор раз в две недели, то сейчас — каждый день, подтверждает Дубенко из группы Delofish. «Ни в одной пробе рыбы, которые мы сдавали, мазута или нефтепродуктов обнаружено не было. В первую очередь наш приоритет это здоровье населения и безопасность выпускаемой нами продукции», — указывает он. «Но на рынках покупатели относятся к рыбе с недоверием: постоянно нюхают хамсу, карася, креветку», — жалуется собеседник РБК.

Марикультуру — форель, мидии и устрицы, которых выращивают на специальных фермах в акватории Черного моря, разлив мазута не затронул, уверяют производители. «Благодаря тому, что течение Черного моря идет против часовой стрелки — от Сочи в сторону Крыма — до нас мазут не дошел», — рассказывает Андрей Хотенко, руководитель форелево-мидийное хозяйства возле бухты Цемесская в районе Новороссийска. В Крыму мидийно-устричные фермы находятся в отдалении от берега на глубине до 15 м — они тоже не пострадали, рассказывал РБК гендиректор крымской фермы «Биссус» Андрей Керш. Но и у этих предприятий участились проверки: Хотенко говорит, что его хозяйство регулярно отдает пробы продукции и воды в Роспотребнадзор для исследования на дополнительные вещества, чтобы быть уверенными, что продукция безопасна. «Думаю, что в течение 2025 года будет постоянный отбор проб», — добавил собеседник РБК.