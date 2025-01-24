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Эксклюзив

«Покупатели постоянно нюхают хамсу»: безопасна ли рыба из Черного моря

После разлива мазута в Черном море рыбакам пришлось изменить зоны вылова и проверять каждую партию улова. На рынках Анапы стало сложнее найти черноморскую хамсу, но Роспотребнадзор считает прошедшую проверку рыбу не опасной
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

После разлива мазута из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе в середине декабря 2024 года пострадала фауна Черного моря: от нефтепродуктов начали массово гибнуть рыба, птицы и дельфины. На рынках Анапы, где были сообщения о выбросе мазута, стало проблематично найти один из наиболее популярных видов рыбной продукции — слабосоленую хамсу, убедился корреспондент РБК.

«Рыба, загрязненная нефтепродуктами, может попасть на прилавки. Люди будут травиться», — заявлял в середине января первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев и призывал Роспотребнадзор проверить морепродукты из Черного и Азовского моря. Кроме этого депутат предлагал немедленно ограничить вылов рыбы в пострадавших от катастрофы районах.

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В Росрыболовстве, тем не менее, необходимости запрещать промысел в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне не увидели. «Рыбаки работают в значительном удалении от зоны чрезвычайной ситуации. Уловы исследуются на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов», — пояснял 17 января глава ведомства Илья Шестаков. Роспотребнадзор, в свою очередь, усилил контроль за выловленными в Черном море рыбой и морепродуктами на наличие в них потенциально опасных веществ.

Как много рыбы добывают в Черном море, что изменилось в работе рыбаков из-за аварии и безопасно ли покупать рыбу — в материале РБК.

Когда произошел разлив

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В общей сложности они перевозили 9,2 тыс. т мазута марки М100, около 4 тыс. т которого, по оценке Минприроды, вылилось в Черное море и попало на побережья Крыма и Краснодарского края. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате катастрофы на дне моря оказалось около 5 тыс. т мазута.

Какую рыбу вылавливают в Черном море

Рыбалка на Черном море ассоциируется со ставридой, кефалью, сарганом и барабулей, которую принято жарить и подавать в ресторанах черноморской кухни. Но в целом Азово-Черноморский бассейн — самый небольшой из пяти рыбохозяйственных бассейнов по объемам улова: на него приходится менее 1% общероссийского вылова в 4,88 млн т. В 2024 году там было добыто 35,5 тыс. т рыбы — на 17% меньше, чем в предыдущем году, приводит данные президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

В основном в Черном и Азовском морях добывают хамсу: на эту небольшую рыбу из семейства анчоусовых приходится, по данным ВАРПЭ, почти 40% вылова. Также в тройке лидеров шпрот (более 20%) и тюлька (6-7%). Помимо этого в регионе добывают сельдь, ставриду, камбалу и другие виды рыбы. Вылов барабули, с которой у многих, по словам Зверева, ассоциируется Черное море, небольшой. За девять месяцев 2024 года ее было добыто 145 т.

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Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

Рыбу, добытую в Азово-Черноморском бассейне в основном используют на внутреннем рынке. Купить ее, по словам Зверева, можно не только в регионе вылова. Рыбаки поставляют черноморскую рыбу в торговые сети и рестораны в европейской части России. Найти ее можно как в замороженном виде, так и в качестве уже готовых к употреблению продуктов. Например, из хамсы в основном производят пресервы, а из шпрота — консервы. Барабулю продают в свежем, жареном, вяленом и копченом виде, готовят в кафе и ресторанах. На самих на черноморских курортах часто продают соленую и жареную хамсу, бычок и тюльку.

Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Промысел в Черном и Азовском морях, несмотря на незначительный объем в масштабах национального улова, имеет важное значение, подчеркивает Зверев. В нем занято несколько тысяч рыбаков, а черноморская рыба — не только сырье для популярных в стране консервов, но и «визитная карточка» важного туристического центра на карте России.

Что сейчас происходит с промыслом

Сейчас в Черном море идет сезон хамсы — на нее приходится 98% вылова. В начале 2025 года — с 1 по 13 января — рыбаки, по данным ВАРПЭ, добыли в Азово-Черноморском бассейне 1,1 тыс. т рыбы. Это почти на 46% меньше, чем в прошлом году.

Но авария в с разливом мазута промысел не затронула. Траулеры, добывающие рыбу в районе Керченского пролива, покинули акваторию за сутки до начала шторма, который привел к крушению танкеров и разливу топлива, говорит президент ВАРПЭ.

После аварии рыбаки изменили место добычи. С тех пор промысел, по словам Зверева, ведется на значительном удалении от берега. Обстановка в районе кораблекрушения не позволит ловить там рыбу в ближайшие месяцы, говорит эксперт: «Это будет возможно только после дополнительных исследований, подтверждающих безопасность добычи рыбы».

В акватории Черного моря в границах Анапского и Темрюкского районов — недалеко от места крушения танкеров — местные предприятия рыбу не вылавливают, подтвердили РБК в пресс-службе Минсельхоза Краснодарского края. «До разлива мазута наши суда ловили рыбу в районе Витязево (село в составе муниципального образования города-курорта Анапа. — РБК). Сейчас мы ходим от Большого Утриша до Геленджика, там все пляжи чистые», — рассказал РБК замгендиректора группы компаний Delofish Вадим Дубенко. Рыболовные суда его компании ходят на промысел в Черное море со стороны Краснодарского края и Крыма, также работают в Каспийском море. «До сих пор следов мазута на сетках или траулерах обнаружены не было», — добавил Дубенко.

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«Мы постоянно работаем в контакте с экологами. Они нам сообщают, если в каком-то районе моря обнаружено пятно, тогда капитаны избегают этих мест», — заверяет глава Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб. По его словам, рыболовные суда и траулеры в Черном море работают на достаточном удалении от берега, где чистая вода, что подтверждается результатам экспертизы. 

Какую рыбу продают сейчас в Анапе

После аварии танкеров в Анапе и Витязево стало проблематично найти в продаже слабосоленую хамсу. «Раньше у нас на каждом углу стояла бабушка с ведром и продавала хамсу. Сейчас их нет», — рассказал РБК житель Витязево Александр. Не смог купить свежую хамсу и местный житель Сергей: «Захотелось слабосоленой хамсы, по всем магазинам проехали — не нашли нигде».

Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

Корреспондент РБК прошел по нескольким торговым площадкам в Анапе, где продают свежую рыбу. На Центральном рынке удалось найти только одну точку, где была в продаже слабосоленая хамса. Продавщица заверила, что она приготовлена из свежей рыбы, но выловленной в районе Туапсе, и не представляет опасности.

«Какая хамса? Нет, конечно, ее у нас нет. Я ее даже не заказываю. Куда ее сейчас ловить, пока мазут убирают с моря?», — ответила на вопрос о наличии рыбы продавец в одном из магазинов. В другом магазине сотрудница посоветовала «не рисковать» и пока не покупать рыбу.

Еще в двух точках — на Южном рынке и в одном из анапских магазинов — продавали соленую хамсу, но приготовленную из мороженого сырья. Продавщицы заверяли, что рыба была выловлена до 15 декабря, когда произошла авария.

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Черноморскую рыбу предлагают сейчас некоторые рестораны Анапы, убедился корреспондент РБК. Например, жареную черноморскую барабулю, камбалу и сарган подают в кафе «Причал» на побережье курорта — но свежая рыба добывается в районе Новороссийска, заверили в заведении. В ресторане «Капитан», напротив, опасаются готовить блюда из свежей черноморской рыбы «в связи с экологической ситуацией». По словам сотрудника, сейчас заведение использует замороженную рыбу, выловленную до разлива мазута. Также поступают и в заведении La Veranda.

Можно ли есть рыбу из Черного моря

Россияне могут не опасаться есть черноморскую рыбу, главное — покупать ее в официальных точках продаж: в торговых сетях, специализированных магазинах и рынках, говорит Зверев из ВАРПЭ, ссылаясь на результаты проверок Роспотребнадзора. «Продукция попадает в эти точки только при наличии всех ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность», — пояснил он.

Роспотребнадзор загрязнений и отклонений от норм в рыбе и морепродуктах, выловленных в Черном море после разлива мазута, действительно не выявил, сообщала в интервью телеканалу «Россия 24» 16 января глава ведомства Анна Попова. Такой вывод служба сделала, проверив более 200 проб черноморской рыбы. Кроме того, Роспотребнадзор выразил готовность в будущем проверять в своих лабораториях каждую партию такой рыбы за счет федерального бюджета.

Загрязнений мазутом рыбы на юге России не выявило и другое контрольно-надзорное ведомство — Россельхознадзор. Специалисты его Азово-Черноморского управления в середине января отбирали пробы охлажденного пеленгаса, камбалы, ставриды и окуня, а также замороженной тюльки, хамсы и ставриды в Керчи, Феодосии, Севастополе и Херсонской области. Пробы были сделаны в том числе в районах, где были зафиксированы выбросы нефтепродуктов. Рыба из акватории Черного и Азовского морей, прошедшая процедуры подтверждения безопасности, не опасна для употребления в пищу, подтвердили РБК и в пресс-службе Южного управления Россельхознадзора, которые также проводило проверку. Тем, кто добывает рыбу, ведомство рекомендовало исследовать каждую партию.

Роспотребнадзор усилит контроль качества рыбы из Черного моря
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Фото:Артур Лебедев / РИА Новости

Рыбаки тесно работают с Роспотребнадзором, чтобы исключить «малейшие сомнения в безопасности продукции» из Азово-Черноморского бассейна после крушения танкеров в Керченском заливе, говорит Зверев из ВАРПЭ. Проверять выловленную рыбу после аварии стали тщательнее, соглашается Сивочуб из Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма. «Управление ветеринарии Севастополя и Роспотребнадзор берут пробы рыбы на каждый приход в порт за каждые промысловые сутки», — говорит он. По его словам, рыба, которая была выловлена в конце декабря после аварии, прошла проверку, признана безопасной и пошла в реализацию.

Если раньше уловы сдавали на анализы в Роспотребнадзор раз в две недели, то сейчас — каждый день, подтверждает Дубенко из группы Delofish. «Ни в одной пробе рыбы, которые мы сдавали, мазута или нефтепродуктов обнаружено не было. В первую очередь наш приоритет это здоровье населения и безопасность выпускаемой нами продукции», — указывает он. «Но на рынках покупатели относятся к рыбе с недоверием: постоянно нюхают хамсу, карася, креветку», — жалуется собеседник РБК.

Марикультуру — форель, мидии и устрицы, которых выращивают на специальных фермах в акватории Черного моря, разлив мазута не затронул, уверяют производители. «Благодаря тому, что течение Черного моря идет против часовой стрелки — от Сочи в сторону Крыма — до нас мазут не дошел», — рассказывает Андрей Хотенко, руководитель форелево-мидийное хозяйства возле бухты Цемесская в районе Новороссийска. В Крыму мидийно-устричные фермы находятся в отдалении от берега на глубине до 15 м — они тоже не пострадали, рассказывал РБК гендиректор крымской фермы «Биссус» Андрей Керш. Но и у этих предприятий участились проверки: Хотенко говорит, что его хозяйство регулярно отдает пробы продукции и воды в Роспотребнадзор для исследования на дополнительные вещества, чтобы быть уверенными, что продукция безопасна. «Думаю, что в течение 2025 года будет постоянный отбор проб», — добавил собеседник РБК.

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Анна Захарова Анна Захарова, Мария Лисицына Мария Лисицына
При участии
Елена Сухорукова
рыба разлив мазута рыба и морепродукты Черное море
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