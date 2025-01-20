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Вице-президент РАН предложил «испанский опыт» против мазута в Черном море

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Эксклюзивы РБК
В Испании в 2002-м произошла схожая авария с разливом мазута, там эффективным оказался механический сбор, заявил РБК академик Степан Калмыков. По его словам, правильный выбор метода сократит сроки ликвидации аварии в Черном море
Мыс&nbsp;Панагия
Мыс Панагия (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Российская академия наук изучает опыт Испании при уборке мазутного топлива с побережья Атлантического океана в Галисии, где произошел схожий с черноморскими танкерами инцидент. Об этом РБК сообщил доктор химических наук, вице-президент и академик РАН Степан Калмыков. По его словам, чрезвычайное происшествие в Черном море — это, с одной стороны, очень крупная, серьезная авария, повлекшая масштабные загрязнения, но, с другой стороны, она не является уникальной.

«Опыт испанских коллег показывает, что наиболее эффективным оказался механический сбор (как вручную, так и с помощью техники), тогда как возможности микробного разложения оказались весьма ограничены как по причине узкого диапазона условий, так и длительности процесса. Кроме того, важно понимать, что тяжелые фракции нефти, к которым относится мазутное топливо, очень сложно подвергаются микробной деструкции», — рассказал ученый.

Речь идет о разрушении танкера Prestige у берегов Галисии, произошедшем в ноябре 2002 года. Тогда в окружающую среду попал тот же тип мазутного топлива (М-100 по российской классификации), что и в Черном море. Водную толщу, поверхность и берег загрязнили 63 тыс. т топлива, мазут распространился на 800 км береговой линии.

«Мы сейчас активно изучаем те методы, которые испанцы применяли, потому что они достаточно быстро решили эти задачи», — сказал Калмыков.

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Вице-президент РАН призвал к консолидации в крупные объединения ученых, чтобы не было «хаотических попыток отдельных научных групп». На месте происшествия необходимо тестировать технологии, которые могут быть масштабированы на большие территории и большие объемы, и, исходя из результатов, будет понятно, какие доступны реагенты, методы и технические возможности.

«Наверное, точно назвать эти сроки сложно. Если ничего не делать, то самоочистка займет достаточно долгий срок — годы. Повторю, в случае консолидации усилий и в зависимости от того, какие методы мы будем применять для очистки нескольких объектов: это дно, это вода и поверхность воды, берег — эти сроки могут сильно сократиться. Сейчас самое важное — подобрать эффективные методы и технологии», — добавил Калмыков.

По его словам, это сейчас основная задача, которая прорабатывается и с правительственной комиссией, и с тем штабом, который функционирует в рамках Министерства науки и высшего образования. «Там большое количество ученых — представителей академической науки из институтов Российской академии наук, из университетов, отметил он, добавив, что уже тестируются разные методы. «В том числе методы и для поиска, и для локализации обнаружений, и боновые защиты на поверхности», — заключил вице-президент РАН.

Вице-президент РАН предложил «испанский опыт» против мазута в Черном море
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Танкеры с мазутом «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря, произошел разлив топлива. По оценкам Минприроды, около 4 тыс. т вылилось в Черное море и попало на побережья Крыма и Краснодарского края. В 5 тыс. т мазута оценивал пятно на дне моря краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев. Оперативный штаб в Краснодарском крае 10 января сообщил, что с пляжей Анапы и Темрюкского района собрали и вывезли более 147 тыс. т песка со следами нефтепродуктов.

Реакция властей была запоздалой, заявил в интервью РБК научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент Академии наук и бывший министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Виктор Данилов-Данильян. По его словам, профильные службы начали систематическую работу «только где-то на девятый-десятый день».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Черное море разлив мазута мазут РАН Испания
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