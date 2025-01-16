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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Роспотребнадзор усилит контроль качества рыбы из Черного моря

Роспотребнадзор усилит контроль качества рыбы и морепродуктов из Черного моря
Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Роспотребнадзор вводит усиленный контроль на наличие потенциально опасных веществ при оценке безопасности выловленных в Черном море рыбы и морепродуктов. Уже проведено 102 исследования, сообщила пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор расширит лабораторные мощности на Черноморском побережье для мониторинга и контроля показателей качества окружающей среды и безопасности морепродуктов. В частности, будут задействованы усиленные лаборатории ведомства в Анапе и Ялте.

Исследуется качество воздуха, воды, прибрежного песка и почвы, а также готовых блюд из полевых кухонь и мест размещения волонтеров, которые участвуют в ликвидации последствий ЧС.

Санитарные инспекторы напомнили, что не стоит вылавливать рыбу из загрязненных нефтепродуктами водоемов. Кроме того, нужно предупреждать других рыбаков о состоянии таких водоемов и проверять выловленную рыбу на наличие посторонних запахов или изменений в цвете и текстуре.

Роспотребнадзор оценил качество рыбы в Черном море из-за мазута
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по итогам 200 проб, в качестве рыбы и морепродуктов в Черном море не обнаружили никаких отклонений. И питьевая вода в Крыму, Анапе и на всей этой части черноморского побережья сегодня полностью соответствует санитарным требованиям, добавила Попова.

В декабре в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за шторма. В общей сложности они перевозили 9,2 тыс. т мазута. По данным Минприроды, около 4 тыс. т вылилось в Черное море и попало на побережья Крыма и Краснодарского края. Меньше чем за месяц с пляжей Анапы вывезли больше 165 тыс. т мазута и загрязненного нефтепродуктами песка.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что на дне моря лежит еще около 5 тыс. т мазута. В Минтрансе заявили, что мазут с танкера «Волгонефть-239» откачают в течение двух недель, его собирают с помощью баржи и вручную.

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рыболовство Черное море разлив нефтепродуктов Роспотребнадзор
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