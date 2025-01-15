Производители мидий и устриц заявили об отсутствии рисков из-за мазута

Мидийно-устричные фермы пока не пострадали от разлива мазута в Черном море в результате крушения танкеров в середине декабря 2024 года. Специалисты изучают масштаб вреда для водных биоресурсов региона

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Разлив мазута в Черном море из-за крушения двух танкеров в середине декабря 2024 года пока не повлиял на местное производство мидий и устриц. Об этом РБК сообщили представители нескольких мидийно-устричных ферм, среди которых «Биссус» и «Марикультура».

Обращений предприятий аквакультуры по поводу разлива мазута в минсельхоз Краснодарского края не было, подтвердили в пресс-службе министерства, отметив, что пока оценить влияние произошедшего на производителей мидий и устриц сложно. Такие хозяйства сосредоточены в районе мыса Большой Утриш, где не зафиксировано появление нефтепродуктов. «Если говорить о безопасности черноморских продуктов, то они в обязательном порядке перед реализацией проходят проверку на качество», — добавили в министерстве.

О том, что пока разлив нефтепродуктов не коснулся производителей мидий, ранее сообщал и глава минсельхоза Крыма Денис Кратюк. Всего в регионе насчитываются 25 мидийно-устричных хозяйств, в том числе в Ялте, Судаке, Евпатории, в Сакском и Черноморском районах, а также в акватории озера Донузлав.

Специалисты Росрыболовства и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) сейчас изучают масштаб вреда для водных биоресурсов вследствие экологической катастрофы, сообщили в пресс-службе Росрыболовства. «Были отобраны все необходимые пробы, образцы направлены на анализ, — добавил представитель ведомства. — Кроме того, ВНИРО проведет дополнительные исследования по оценке влияния загрязнения на водные биоресурсы».

Когда произошел разлив Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. В общей сложности они перевозили 9,2 тыс. т мазута марки М100, около 4 тыс. т которого, по оценке Минприроды, вылилось в Черное море и попало на побережья Крыма и Краснодарского края. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате катастрофы на дне моря оказалось около 5 тыс. т мазута.

Что говорят представители отрасли

Разлив мазута вряд ли сильно отразится на производстве моллюсков и устриц в стране, поскольку большая их доля выращивается на Дальнем Востоке, отметил управляющий партнер компании Agro and food communcations Илья Березнюк. «В Азово-Черноморском бассейне основная концентрация производителей мидий и устриц приходится на Краснодарский край, ближе к Сочи, где не было сильных загрязнений, — добавил специалист. — Основное же распространение мазута пришлось на Крым. Но там нет большого количества ферм, так как еще полтора года назад в Крыму прошел шторм, из-за которого многие хозяйства пострадали».

С тем, что разлив мазута на урожайность мидий и устриц никак не повлияет, согласен и гендиректор мидийно-устричной фермы «Биссус» под Судаком в Крыму Андрей Керш. По его словам, устричные фермы находятся в 600 м от берега на глубине от 5 до 15 м. До них мазут не доходит, поскольку он легче воды и плавает по поверхности. Об изменении химического состава белка урожая Керш говорить не стал, так как воду на экспертизу отдадут только на этой неделе. «У нас в Судаке фатальных выбросов нет. С локальными работаем мы, волонтеры и администрация», — добавил он.

Мидийно-устричные фермы, расположенные на озере Донузлав в Крыму, не пострадали, поскольку до озера мазут не дошел. Об этом рассказали начальник производства компании «Крымские морепродукты» Денис Пономаренко и генеральный директор Aqua Product Андрей Родионов. Директор мидийно-устричной фермы «Марикультура» в Севастополе Владислав Синявский также не заметил последствий от мазута.

Тем не менее, если говорить о возможном влиянии разлива мазута на местную фауну, то среди всех водных гидробионтов моллюски наиболее подвержены выделяемым в воду токсинам, акцентирует внимание Березнюк из Agro and food communcations. «В любом случае, в первый год все партии моллюсков нужно будет более тщательно сдавать на анализы», — резюмирует он.