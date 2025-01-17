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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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В Росрыболовстве не увидели поводов для запрета промысла из-за мазута

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В настоящее время нет необходимости вводить ограничения на промысел в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне после чрезвычайного происшествия с разливом топлива. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на заседании правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе.

Как говорится в сообщении по итогам заседания, согласно данным ежедневного мониторинга, ситуация с водной фауной стабильна. Кроме этого, рыбаки занимаются промыслом достаточно далеко от зоны загрязнения. При этом уловы в любом случае проверяют на содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов.

Как выглядит потерпевший крушение в Керченском проливе танкер
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Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе 15 декабря. Они перевозили 9,2 тыс. т нефтепродуктов. После крушения танкеров на берег в Краснодарском крае вылился мазут, который они перевозили.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в качестве рыбы и морепродуктов из Черного моря нет никаких отклонений. Качество питьевой воды в Крыму, Анапе и на всей этой части черноморского побережья также полностью соответствует санитарным требованиям.

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Теги
Росрыболовство Илья Шестаков рыбный промысел
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