«Никто ничего не понимает». Репортаж РБК с пляжей Анапы

Как живет Анапа через месяц после катастрофы в Черном море, куда везут замазученный песок, что происходит на пляжах, на что надеются владельцы гостиниц и прокатчики бананов — в репортаже РБК

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

Как спасают анапские пляжи

За месяц, что прошел с аварии двух танкеров в Черном море, основную массу мазута с пляжей Краснодарского края убрали. Сейчас на берегу нет огромных черных луж и вымазанных нефтепродуктами птиц, однако следы катастрофы, произошедшей 15 декабря, все еще видны практически в любом месте пляжа. Песок на протяжении всей береговой линии плотно перемешан со сгустками мазута. Это сбитые комочки черной массы с едким запахом, который сейчас ощущается во многих местах побережья. На каких-то участках берега комочков больше и они густо покрывают песок, на каких-то — меньше. Кое-где в песке встречаются большие сгустки в виде застывших блинов, а также вымазанные в мазуте ракушки.

Сгустки мазута проникли в песчаные пляжи примерно на 25-30 см — «на штык лопаты», говорят работающие на его уборке волонтеры. Сейчас берег чистится практически вручную: волонтеры и сотрудники МЧС просеивают его через сито. Это так называемая деликатная очистка. На сетке остаются кусочки мазута, их ссыпают в мешки, которые вывозят тяжелой техникой. Однако сита, работу с которыми наблюдал корреспондент РБК, задерживали только более крупную фракцию, а мелкие кусочки длиной до 7-8 мм оставались в просеянном песке. Что делать с оставшимися комками мазута волонтеры не знают: «Что можем — делаем, капля в море, но все равно помогаем».

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«Вероятность остатков мелких частиц мазута на пляжах минимальна, потому что все, кто занимается очисткой береговой линии, очень внимательно подходят к своей работе», — утверждает руководитель пресс-службы главного управления МЧС по Краснодарскому краю Александр Субочев. Даже если в песке останутся мельчайшие частицы мазута, они не будут представлять угрозы для людей, заверяет он.

Встречается мазут и в воде — в волнах можно заметить шлейф из мелких черных комочков, который тянется вдоль берега. Для того, чтобы защитить пляжи, власти начали устанавливать в море сети, которые не пропускают комки мазута. За сетями, со стороны берега, проходит вторая «линия обороны» — прокопаны два параллельных рва, которые тоже призваны защитить песок от нового загрязнения. В шторм сети срывает с кольев, а рвы размывает. Как рассказал один из волонтеров, он со своей группой весь день убирал участок берега, вечером они оставили его в полной чистоте. А ночью был ветер, слой песка сдуло и наутро волонтеры обнаружили участок в прежнем виде, «как будто мы вообще там не убирали».

«Каждые 40-50 минут мы меняем сети. Таким образом мы собираем все мелкие фракции, которые могут дрейфовать в море, — пояснил Субочев. — В акватории, где намного глубже, работают специалисты. Когда они обнаруживают большие объемы мазута, применяется сорбент и происходит его сбор на воде».

«Перед нами стоит сложная задача, которая будет выполнена, другого прогноза у нас нет», — ответил Субочев на вопрос, когда пляжи будут полностью очищены.

Сети до шторма (Фото: Мария Лисицына / РБК) Сети до шторма (Фото: Мария Лисицына / РБК) Сети до шторма (Фото: Мария Лисицына / РБК) Сети до шторма (Фото: Мария Лисицына / РБК) Сети после шторма (Фото: Мария Лисицына / РБК) Сети после шторма (Фото: Мария Лисицына / РБК) Сети после шторма (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Как работают волонтеры Основной наплыв волонтеров был в декабре, также многие приезжали на новогодние праздники, рассказали РБК в центральном штабе в Витязево. Максимальное число зарегистрировавшихся за один день составило 2180 человек. Всего за декабрь в штабе зарегистрировались более 8,5 тыс. волонтеров, за январь — около 6 тыс. В среднем люди приезжают на срок до недели, пояснили в штабе, однако есть и те, кто находится в зоне ЧС с самого начала и пока не собирается уезжать. В штабе волонтерам выдают средства индивидуальной защиты и экипировку — белые защитные костюмы, респираторы, сапоги, перчатки. После этого волонтеров распределяют по двум направлениям: кого-то отправляют на очистку берега, кого-то — спасать попавших в мазутные пятна птиц.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

«Главный смысл — выбрать мазутную фракцию»

Главный смысл — выбрать мазутную фракцию, чтобы уменьшить количество песка, который придется вывозить, объясняет доцент кафедры промышленной экологии РГУ нефти и газа им. Губкина Сергей Остах. Вывоз большого количества песка чреват изменением береговой линии, а это уже опасно для пляжной инфраструктуры, которая может оказаться в воде, предупреждал в интервью РБК научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

К вечеру 18 января с пляжей Краснодарского края было вывезено более 167 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, сообщало краевое управление МЧС. Большую его часть (128 тыс. т) складировали на полигоне у хутора Воскресенский, откуда песок отправляют на переработку.

Какое-то количество капель мазута все равно останется в песке, тогда возникнет эффект ветровой эрозии, часть мазута оголится и примерно к марту он станет открыт солнечным лучам, после чего возможно его дополнительное просачивание в песок, предупреждает Остах.

Дополнительная сложность еще и в том, что в мазуте есть токсичные компоненты, например, опыленные смолы, полиароматические углеводороды, утяжелители и добавки, обращает внимание эксперт. Все это будет негативно сказываться на микроорганизмах, живущих на берегу и водорослях, которые помогают бороться с загрязнением. В естественной среде под воздействием внешних факторов начинается процесс нефтеокисления, но если произойдет неполное окисление — его продукты будут гораздо более канцерогенными, чем исходный продукт, продолжает Остах. «Стандартные биопрепараты-деструкторы нефти в таких условиях либо вообще не будут работать, либо будут работать плохо, либо от них будет отрицательный эффект», — объясняет он.

Как быть с мазутом Чтобы грамотно ликвидировать последствия выброса мазута, необходим комплекс мероприятий из пяти этапов, советует Остах: в дополнение к уже применяемым механической очистке и очистке сорбентами это нейтрализация мазута на отмелях, переработка загрязненного песка без ущерба для окружающей среды, очистка участков берега, где мазут попал на камни или гальку, которые нельзя вывезти и очистить в специальных местах, реабилитация и рекультивация береговой линии, пляжных зон, прилегающих земельных участков, которые пострадали из-за вывоза огромного количества песка, движения тяжелой техники.

Вопрос восстановления пляжей уже прорабатывается, сказал РБК начальник информационно-аналитического управления правительства Краснодарского края Павел Тычинкин. «Над этим работают ученые, специалисты. Один из обсуждаемых вариантов — завоз песка. Это должен быть песок, который будет соответствовать анапскому по своему составу, над этим сейчас как раз работают специалисты», — отметил он.

Пока всю песчано-мазутную смесь свозят с пляжей на площадку временного хранения у хутора Воскресенский. Оттуда развозят по предприятиям, специализирующимся на очистке грунта от нефтесодержащих продуктов. В Краснодарском крае их четыре. Одно из них — компания «ЭкоБио» — приняла 3900 т загрязненного песка. Его складировали на площадки с бетонным основанием, чтобы нефтепродукты не попали в почву, рассказал РБК директор компании Станислав Федоров. После этого в загрязненный песок внесли биопрепарат, который должен уничтожить большую часть мазута. По словам Федорова, содержание нефтепродуктов в привезенном с пляжей песке — 40-70%. Использование биопрепарата должно снизить эту концентрацию до допустимых значений — 0,5%.

Фото: Мария Лисицына / РБК Мешки из-под мазута (Фото: Мария Лисицына / РБК) Фото: Мария Лисицына / РБК Загрязненный песок с внесенным в него биопрепаратом (Фото: Мария Лисицына / РБК) Загрязненный песок с внесенным в него биопрепаратом (Фото: Мария Лисицына / РБК) Фото: Мария Лисицына / РБК

Препарат вносят с помощью ранцевого распылителя и перемешивают экскаватором. Дальше начинают работать бактерии, которые уничтожают нефтепродукты. Для работы им необходим воздух, поэтому песок с биопрепаратом регулярно перемешивают тяжелой техникой. Кроме того, в нем поддерживают оптимальную влажность — 70-80%, так как бактерии хорошо работают во влажной среде. Для их подкормки в песок добавляют минеральные удобрения.

Обезвреженный песок потом нужно будет правильно использовать, подчеркивает Станислав Федоров. «Этот песок не может быть использован на пляжах, но может быть использован как слой на полигонах твердых бытовых отходов, либо как технический песок, например, для отсыпки откосов при строительстве дорог и так далее. В первичный оборот пустить песок будет нельзя», — говорит Федоров.

«Туристы звонят с вопросом «совсем ли здесь трындец»

Прошлый и позапрошлый сезоны были успешными для курортов Краснодарского края и многие на этом фоне решили развивать инфраструктуру. В 2024 году спрос на отдых в Анапе вырос на 8-25% год к году, оценивал Российский союз туриндустрии.

«Я не знаю, как будут жить те, кто вложился в гостиницы и взял кредиты. Я знаю людей, у которых кредиты по 60-70 миллионов и они их отдают. А если не будет туристов, как они их будут отдавать?», — задается вопросом живущий в Витязево Александр. Он летом сдает туристам дом. «У нас вся деревня такая. Думаю, 80% живет тем, что сдает. Есть люди, которые выставили свои гостиницы на продажу сразу же, как только это случилось», — говорит Александр.

Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК Фото: Мария Лисицына / РБК

Власти обещают, что все необходимое для туристического сезона будет сделано. Усилия всех, кто задействован в работе по уборке пляжей, в откачке мазута с кормы танкера, в работах в прибрежной полосе и на глубине, направлены на то, чтобы максимально быстро ликвидировать все загрязнения и подготовить город к курортному сезону, сказал РБК руководитель медиацентра при Оперативном штабе Краснодарского края Павел Тычинкин. «Все настроены на то, чтобы сделать максимум, чтобы подготовить город к курортному сезону. Безусловно, будут проведены все необходимые мероприятия и процедуры, которые предшествуют курортному сезону, в том числе в части проверки пляжей», — заверяет он.

Но некоторые отели уже вынужденно изменили привычный формат работы. Ирина работает администратором в одной из гостиниц, в которой бронирование на лето открывалось в январе, однако в этом году решили подождать. «Смысла пока нет. Брать предоплату, а потом возвращать, если сорвется, — зачем?», — объясняет Ирина. Знакомые администраторы гостиниц рассказали ей, что многие из тех, кто бронировал номера на сезон еще до Нового года — отменили их. Были отмены и на новогодние праздники. Рамиль рассказывает, что его друг держит гостиницу и у него «слетели» 80% броней на лето.

Однако многие люди, с которыми поговорил РБК, настроены более оптимистично. «Люди звонят, спрашивают, бронируют. У нас уже некоторые гости, кто ездят не первый раз, забронировали и пока никто не отменил брони», — рассказал Михаил, он сдает несколько комнат отдыхающим в Витязево. Михаил отмечает, что люди беспокоятся и спрашивают «совсем ли здесь трындец», но в целом не сильно. На всякий случай он решил пока тоже активно не рекламироваться, «чтобы не раздражать».

«Сейчас у всех пауза, никто ничего не понимает», — говорит одна из собеседниц РБК. Многие опасаются, что из-за разлива мазута туристов придется привлекать большими скидками, что сильно скажется на заработке.

Лучше всего будут чувствовать себя отели с бассейнами, которые смогут предложить альтернативу морским купаниям, а также те, у кого есть «свои» отдыхающие, которые ездят много лет в одно и то же место, сходятся во мнении местные жители.

В гостиничной компании Alean Collection не увидели резкого роста числа отмен, снижения динамики бронирования там тоже не отмечают, рассказала директор компании Ольга Смолкина. «Сейчас в основном бронируют наши постоянные гости. Они следят за развитием ситуации, обращаются к нам за консультацией и мы информируем о том, как обстоят дела на побережье», — уточнила она.

В санатории «Родник» на 500 мест в конце декабря было около 10 отмен бронирований. «В основном клиенты ждут», — говорит директор санатория Владимир Кузьменко.

В случае неудачного сезона кроме гостиничного сектора пострадают владельцы кафе, магазинов сувениров и пляжных принадлежностей, экскурсионных бюро, развлечений. Рустам в летний сезон катает туристов на «банане» и парашютах, бизнес развивает вдвоем с братом. По его словам, если «море закроют», то в теории он сможет перевезти аттракционы в другое место, но в реальности сделать это будет сложно. «Надо будет искать новую точку, платить аренду. Если, например, это Сочи, то там уже много кто сидит, все места заняты», — говорит он.

Сезонный заработок и у анапских таксистов, рассказывает Сергей. «Я вас сейчас везу за 400 рублей, а в сезон это было бы 1300. И мы бы ехали не 20 минут, как сейчас, а час десять в среднем дорога бы занимала», — поясняет он. Если туристов будет мало, придется работать «работать за копейки, как сейчас, за 25-30 тыс», говорит Сергей.

Если будет необходимость поддержать местный бизнес, «соответствующие меры будут прорабатываться», сказал говорит представитель администрации края. «Все будет зависеть от ситуации. Если с чем-то сравнивать, то самый близкий пример — это ковид и локдаун, когда были введены достаточно жесткие ограничения, но параллельно с ними были введены меры и поддержки», — привел пример Тычинкин.