«Если не будет моря»: как отели и лагеря Анапы готовятся к летнему сезону

Спустя месяц после разлива мазута на побережье Анапы местные жители продолжают очищать пляжи от загрязнений. Решение об их открытии Роспотребнадзор должен принять весной, но отельеры разрабатывают запасной план

Волонтеры во время уборки мазута на пляже, Анапа, январь 2025 года (Фото: Мария Лисицына / РБК)

В 2025 году о предстоящем летнем сезоне в Анапе заговорили как никогда рано. В январе на пляжах курорта продолжается уборка мазута, разлившегося после крушения в Керченском проливе в декабре 2024-го двух танкеров с топливом. Мазут попал в первую очередь на побережье Краснодарского края в районе Анапы.

Можно ли будет отдыхать на этих пляжах предстоящим летом, пока неясно — перспективы сезона будут зависеть от темпов очистки. Экс-министр экологии и научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян говорил РБК, что пляжи в Краснодарском крае, загрязненные мазутом, нельзя будет использовать как минимум один курортный сезон.

Жители Кубани вместе с волонтерами каждый день собирают на побережье Анапы мазут, перемешанный с песком. Сейчас на первый взгляд пляжи выглядят чисто, убедился посетивший Анапу корреспондент РБК, но мазут проник глубже в песок. Во время шторма море вновь приносит на берег мелкие фракции мазута. Бороться с ними сложнее — для очистки нужны не только руки волонтеров, но и технологические решения. Кроме того, экологи опасаются, что, как только температура морской воды повысится, на побережье могут оказаться новые выбросы осевшего на дне топлива.

Местные отельеры, тем не менее, настроены оптимистично: «Уже сейчас последствия от разлива мазута на пляжах едва ощутимы. На нашей части побережья нет запаха мазута и видимых следов», — рассказала РБК директор гостиничной компании Alean Collection Ольга Смолкина (в Анапе у компании три отеля категории 4 и 5 звезд). Но участники рынка говорят о том, что отрасль должна быть готова и к ситуации, если пляжи летом не откроют: «Сейчас нам нужно не разводить панику, а готовиться к плану Б. Нам нужно сделать все, чтобы сюда можно было приехать, и мы готовы создавать для этого условия», — заявил РБК председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края Артем Гаврилов.

О ситуации на курорте и ожиданиях на будущий летний сезон РБК поговорил с отелями и детскими лагерями в Анапе.

Мазут на пляжах Анапы, январь 2025 года (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Как на разлив мазута отреагировали туристы

Анапа — второй по посещаемости после Сочи курорт в Краснодарском крае, куда жители России чаще всего выезжают на отдых. По данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона, в 2024 году Анапа приняла около 4,5 млн человек. В Сочи, для сравнения, отдохнули 6,8 млн человек. Прошлым летом интерес к анапским курортам у отдыхающих рос даже быстрее, чем к Сочи. В Российском союзе туриндустрии связывали это с тем, что до Анапы проще, чем до других краснодарских курортов, добраться на автомобиле. Востребованность автопутешествий выросла на фоне временного закрытия аэропортов в южных городах и подорожания авиабилетов в Сочи, где работа аэропорта не приостановлена.

До середины декабря 2024 года бронирования курортов Краснодарского края на лето были на 15–20% выше, чем в прошлом году, указывал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) и гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. После разлива мазута темп в целом замедлился: к середине января продажи туров отстали от уровня прошлого года на 6–8%. Но основные продажи туров впереди: пока у туроператоров было продано не более 8% объемов летней программы.

Активные продажи отелей Анапы на летний сезон тоже еще не стартовали — обычно это происходит ближе к весне, отмечали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). После 15 декабря туристы в связи с событиями «взяли паузу» на раннее бронирование, говорит Ромашкин. По данным туроператора «Алеан», с 16 декабря по 9 января бронирования летних туров упали примерно на 40% по сравнению с прошлым годом. Доля аннуляций туров на лето в Анапу за этот период составила 28% (это на 10% выше, чем год назад). Но отменять забронированные поездки, по информации «Алеана», многие пока не спешат: туры по акциям раннего бронирования покупали по привлекательной цене.

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До половины потока отдыхающих на южных курортах предпочитают останавливаться не в отелях, а в частных и гостевых домах, квартирах и апартаментах, отмечали в АТОР. Онлайн-агрегаторы, через которые такие туристы обычно ищут жилье, говорят, что в этом году отдыхающие бронировать Анапу на лето пока не торопятся. Размещение там через сервис Ostrovok.ru искали в последнее время в основном на январь—февраль, а годом ранее бронирование доходило до майских праздников. По данным «Яндекс Путешествий», с середины декабря 2024 года по середину января 2025 года от поселка Утриш до поселка Волна (где были сообщения о выбросе мазута) было сделано в 2,5 раза меньше бронирований отелей на лето, чем в прошлом году.

Туристическая инфраструктура Анапы, январь 2025 года (Фото: Мария Лисицына / РБК)

По другим направлениям Краснодарского края есть рост числа бронирований на лето: например, в Адлере и Горячем Ключе — почти на 20% к уровню прошлого года, в селе Лермонтово в Туапсинском районе — на 85%, в селе Мысхако — 63%, в поселке Дагомыс — на 59%, уточнили в Ostrovok.ru. По данным МТС Travel, в целом число ранних бронирований в городах черноморского побережья сейчас примерно на 30% выше прошлого года (отчасти это связано и с появлением новых объектов размещения, и с общим ростом внутреннего турпотока). Большая часть ранних бронирований в приморских городах — 37% — приходится на Сочи, Адлер и Сириус. На втором месте Геленджик — 14%, на третьем — Анапа (10%). У «Яндекс Путешествий» больше всего число бронирований на лето выросло в Ейске — в 5,7 раза год к году. Также вырос спрос в Туапсе (в 1,8 раза), Геленджике (+37%) и Сочи (+29%). «Фактор Анапы» на Сочи и другие направления влияния пока не оказывает, возражает эксперт РСТ по внутреннему туризму и гендиректор туроператора «Турплатформа» Сергей Толчин: просто туристы в этом году бронируют поездки на лето раньше, чем в прошлом.

Кто отдыхает в Анапе

Загрузка объектов в Анапе на низкий сезон в январе—марте пока складывается, утверждает директор Alean Collection. «Сейчас в основном бронируют наши постоянные гости. Они следят за развитием ситуации, обращаются к нам за консультацией, и мы информируем о том, как обстоят дела на побережье», — рассказывает Смолкина. Всплеска отмен бронирований и снижения спроса, в том числе на лето, она не отмечает. Гендиректор анапского санатория «Родник» Владимир Кузьменко, напротив, отметил около десяти отмен бронирований в конце декабря. «В январе появились новые заказы, пока бронируют корпоративные и частные постоянные клиенты. В основном клиенты ждут», — добавил Кузьменко.

Волонтеры на уборке пляжей Анапы от мазута, январь 2025 года (Фото: Мария Лисицына / РБК)

На анапском спа-курорте Miracleon туристы начали бронировать летний отдых с ноября, рассказали в его пресс-службе. Сейчас там распродано уже более 30% номеров на 2025 год. Резкого роста отмен бронирований после аварии не наблюдалось — количество аннуляций было «стандартным для этого периода и сложившейся ситуации». На текущую работу шести отелей курорта Miracleon (два из них работают только в летний период) разлив мазута не повлиял, заверяют в пресс-службе. Зимой курорт принял более 25 тыс. гостей.

Сейчас туристы, по данным РСТ, бронируют в Анапе в основном санатории, потому что их предложение ограничено. Этим отдыхающим не так важно море, они могут лечиться в здравницах и в межсезонье, объяснял гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Вторая большая категория отдыхающих — льготники, поездку которых частично или полностью оплачивают профсоюзы или предприятия. Значительная часть потока — детские группы, по которым Мкртчян тоже практически не ожидает отказов. Остальные туристы будут определяться с планами на поездку по ситуации, считает эксперт.

Как отели готовятся к сезону

Сотрудники отелей в Анапе каждый день собирают с пляжей частички мазута, перемешанные с водорослями и песком на пляжах, также используется специальная техника, которая просеивает песок, рассказывает директор гостиничной компании Alean Collection. «Если ситуация не будет ухудшаться, наши пляжи будут в полном порядке. Главная задача — убрать следы мазута в море, чтобы избежать повторных загрязнений», — сообщает Смолкина.

В качестве альтернативы морю на территории курортов и отелей Alean Collection в Анапе есть открытые и крытые бассейны, термальные комплексы, досуговые и спортивные площадки, перечисляет Смолкина. Для гостей, которые не хотят покидать территорию курорта, есть вся необходимая инфраструктура. «При этом мы понимаем, что значительная часть нашей аудитории летом едет прежде всего на море, поэтому для уборки пляжных территорий используются все необходимые ресурсы», — добавляет Смолкина.

У санатория «Родник» есть пляж на побережье Анапы. Для его уборки от мелкой фракции мазута санаторий планирует закупить специальную машину для просеивания песка. «Сейчас мы переживаем за ту фракцию мазута, которая продолжает выбрасываться из моря, и за ту, которая ушла вниз под песок», — обеспокоен Кузьменко. Пока он не может оценить, будут ли работать пляжи в этом сезоне. «Но если бы меня, как отдыхающего, спросили, поехал бы я на пляжи Анапы, — я бы подумал», — признался он.

Волонтеры просеивают песок, загрязненный мазутом, на пляжах Анапы, январь 2025 года (Фото: Мария Лисицына / РБК)

У самого «Родника» гости летом будут в любом случае, потому что они приезжают лечиться: у санатория есть три минеральных источника и два бассейна, объясняет Кузьменко. Но если пляжи не откроют, пострадать могут те объекты, у кого нет бассейна, например мини-отели и мини-гостиницы. «Далеко не у всех отелей в Анапе есть бассейны, поэтому, возможно, некоторые в этом летнем сезоне объекты не будут открываться», — добавил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. По его словам, бронирования на других курортах могут быть более затратными и не везде может хватить мест.

В пансионате «Соловей» в Анапе, находящемся в ведомстве социальных структур Курской области, с декабря было всего две отмены брони, сказал его директор Дмитрий Шевченко. По его словам, это не связано с выбросами мазута, но заявок на новые брони стало меньше. «Недавно я писал запрос в свое министерство с просьбой выделить средства на строительство бассейна, чтобы обезопасить себя. Но мне отказали, так как в Курске сейчас свои трудности», — делится Шевченко. В случае если у пансионата будет большая просадка по бронированиям либо будет большая масса людей отказываться от поездки, Шевченко планирует запрашивать поддержку на существование санатория.

Спа-курорт Miracleon для предотвращения новых выбросов мазута на пляж установил защитные сетки, рассказали в его пресс-службе. На курорте действует собственный оперативный штаб, ведется круглосуточный мониторинг побережья.

Сети, задерживающие мазут на пляжах Анапы до шторма, январь 2025 года (Фото: Мария Лисицына / РБК)

Изменятся ли цены В сложившихся условиях отелям Анапы стоило бы предложить туристам гибкие условия оплаты и аннуляции, отмечал гендиректор турагентств «Розовый слон». Если к лету пляжи не удастся очистить, туристы должны иметь возможность отменить поездку без штрафов, а сейчас оплачивать 10–15% от стоимости путевки, считает Мкртчян. Обычно активные продажи путевок на отечественные морские курорты начинаются в марте—апреле, и ценовая политика ближе к этому периоду будет зависеть от спроса и заполняемости номерного фонда, говорит Ромашкин. Пока у отелей действуют традиционные сниженные тарифы на раннее бронирование, напоминает он. В Анапе некоторые отельеры сохраняют эти скидки, хотя их размер должен был сокращаться по мере приближения сезона, отмечает Толчин. Для бронирования на лето 2025 года скидки, по его словам, сейчас сохраняются на уровне октября—ноября 2024-го. «На данный момент мы не видим необходимости снижать цены и не наблюдаем такой динамики в целом на рынке», — говорит Смолкина. С ней согласен и Кузьменко: «Мы планируем держать и не снижать свои цены. А отели в Сочи на фоне проблем в Анапе, скорее всего, поднимут тарифы на 30%». Корректировать ценовую политику не собираются и в Miracleon. В пансионате «Соловей», напротив, планируют предлагать клиентам скидки в случае недостаточности продаж.

Что будет с детским отдыхом

Анапа традиционно считается одним из главных курортов для детского отдыха. Местные песчаные пляжи с мелководьем и плавным спуском в море любят семьи с маленькими детьми. На курорте находится 26 детских лагерей — больше трети от всех на черноморском побережье (в целом их 72), оценивает Артем Гаврилов. По его словам, за лето анапские лагеря принимают около 80 тыс. детей. Это почти треть от всего детского отдыха в Краснодарском крае.

Сейчас вся отрасль находится на паузе. Большинство заказчиков ожидают результатов борьбы с загрязнением и новостей по состоянию моря и пляжа — от этого и будет зависеть решение по летнему отдыху в Анапе, рассказывает Гаврилов. «Мы находимся в ситуации, когда любой негативный комментарий в СМИ увеличивает количество отмен бронирования. Конечно, это бьет и эмоционально, и финансово по людям, которые работают над уборкой пляжей», — делится Гаврилов.

Волонтеры на уборке пляжей Анапы от мазута, январь 2025 года (Фото: Мария Лисицына / РБК)

После разлива мазута первыми начали отменять бронирования крупные госкомпании, но массовых отмен пока нет, рассказывает Гаврилов. Директор лагеря «Зори Анапы» Алина Григорьева говорит о 20% отмен бронирования путевок и сокращении новых на 10% по сравнению с прошлым годом. «Остальные пока ждут официальных объявлений», — говорит Григорьева.

Оплаты по бронированиям тоже пока на паузе — это означает, что отрасль не получает деньги, которые обычно использует для подготовки к летнему сезону, указывает Гаврилов. «Нам не приходит ни рубля, потому что те, кто забронировал путевки, должны их выкупить, но они пока выжидают», — сетует эксперт. По его словам, если ситуация будет продолжаться еще два-три месяца, то лагеря недополучат минимум 50% загрузки.

Пляжи в детских лагерях перед открытием, как правило, проверяют в апреле—мае, продолжает председатель ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края. К этому времени Роспотребнадзор будет обязан на каждом детском пляже отобрать несколько проб воды, а также песка и гальки. «Мы будем ориентироваться на эти пробы», — сказал Гаврилов.

Если из моря не будет новых выбросов мазута, пляжи к началу сезона сумеют очистить, оптимистичен председатель Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края. Но объектам размещения надо быть готовыми к любой ситуации, продолжает Гаврилов: «Мы рассматриваем варианты постройки каркасных бассейнов, мини-аквапарков на берегу. Придумаем занятость детей помимо моря, дополнительные образовательные программы». Если дети не приедут, лагеря без помощи государства разорятся, предупреждает эксперт. «Сейчас мы делаем все для того, чтобы сезон состоялся. Для нас самое главное — не потерять отрасль», — резюмирует Гаврилов.

Обеззараживание песка, загрязненного мазутом, в Анапе, январь 2025 года (Фото: Мария Лисицына / РБК)

На детских лагерях Анапы, работающих круглый год, ситуация отразилась в меньшей степени. Круглогодичный Всероссийский детский центр «Смена», который находится недалеко от Анапы в поселке Сукко, примет детей на первую смену этого года 30 января. По словам директора «Смены» Игоря Журавлева, с момента аварии и на сегодняшний день следов мазута на прибрежной территории центра не было.

Какая ситуация в Крыму Мазут дошел и до Крымского полуострова: сообщения о разливе мазута были в Керчи, Феодосии, Евпатории и Севастополе. На фоне этого спрос на ранние бронирования в Крыму сократился по сравнению с прошлым годом, отметила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова. Председатель экспертного совета ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов говорит о росте числа обращений по Крыму: люди уточняют цены, спрашивают обстановку. «В основном клиенты сейчас интересуются отелями и санаториями на Южном берегу Крыма, но активно многие едут в тот же Саки и в Евпаторию», — добавил он. В местах, где были сообщения о разливе мазута, по данным сервиса «Яндекс Путешествия», число бронирований находится на уровне прошлого года. В малых отелях Крыма отмен бронирования нет, а новые бронирования идут на уровне прошлого года, утверждает председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова (в ассоциацию входит более 30 средств размещения, занимающихся приемом туристов). По ее словам, в 70% гостевых домов есть бассейны для детей и взрослых. «Но Крым — это не только море. Наши малые отели, расположенные в степной и горной части Крыма, не ставят отдых на море на первое место из-за удаленности от него», — указывает Стамбульникова. Сокращения турпотока в Крыму не будет, предполагает она, но добавляет, что поток может перераспределиться, например, на западное побережье Крыма.