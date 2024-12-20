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Общество ,  
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Минприроды: в Черное море попало около 4 тыс. тонн нефтепродуктов

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Черное море попало около 4 тыс. т мазута. Таким выводом поделился с журналистами глава Министерства природы Александр Козлов исходя из водоизмещения затонувших в Керченском проливе танкеров, передает ТАСС. Цифра будет уточняться.

«Если исходить из водоизмещения судов, — да, этот порядок цифр, — сказал министр, отвечая на вопрос журналистов. — Но до конечной работы водолазов, которые каждый день пытаются опуститься в море и исследовать суда, мы конечных цифр пока говорить не будем, они в динамике будут изменяться».

Ранее оперативные службы сообщили, что оба танкера перевозили суммарно 9,2 тыс. т мазута. Министр уточнил, что два танкера «дали тот объем мазута, с которым мы сейчас столкнулись», — цитирует агентство.

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19 декабря президент России Владимир Путин предупредил об опасности, которую представляет вылившийся в море мазут. Он сказал, что часть мазута, оказавшаяся на дне, может снова подняться в мае при определенных температурах. По словам президента, из танкеров вытекло почти 40% нефтепродуктов.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе 15 декабря. В результате крушения мазут, который перевозили оба танкера, вылился в море и 17 декабря загрязнил почти 50 км побережья, у Анапы вынесло пятна нефтепродуктов.

Очисткой береговой линии занимались свыше 4 тыс. волонтеров.

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Капитанам танкеров было предъявлено обвинение. Им вынесли обвинение в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Капитан «Волгонефти-212», на котором погиб матрос, обвиняется по ч. 2 ст. 263 УК (то же преступление, повлекшее за собой смерть человека по неосторожности).

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Краснодарский край Черное море нефтяное загрязнение танкеры Минприроды
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