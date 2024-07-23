Бакальчук заявила, что «спасать ее ни от кого не нужно»
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук подтвердила начало бракоразводного процесса с мужем Владиславом. Она опубликовала видеообращение в своем телеграм-канале.
Бакальчук отметила, что у ее мужа 1% акций и он не принимает участия в управлении компанией. Решение об объединении с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ Outdoor она объяснила необходимостью трансформироваться для сохранения темпов роста и развития.
«Сделка полностью одобрена и поддержана. Спасать меня ни от кого не нужно. Для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей, и кем и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством, честно говоря, для меня большая загадка», — сказала она.
23 июля Владислав Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. После этого глава региона написал в телеграм-канале, что «рейдеры оградили от мужа и семерых детей» основательницу Wildberries. Со слов Кадырова, супруги «не имеют возможности увидеться и пообщаться, чтобы хотя бы обсудить происходящее», а проблемы в семье и бизнесе наблюдаются с марта. Кадыров заявил о «юридических махинациях» через Russ Outdoor — в июне компания объявила об объединении с Wildberries «с целью создания цифровой торговой платформы».
Бакальчук ответила, что это не рейдерский захват, а развод. «С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — написала она в своем телеграм-канале, опубликовав совместную фотографию с этой встречи. Владислав Бакальчук в разговоре с РБК заявил, что его «просто позвали поприсутствовать» и «все уже решили до этого».
В начале июля Russ и Wildberries создали совместное предприятие — ООО «РВБ», его гендиректором в ЕГРЮЛ указан исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян. На объединенную компанию переоформили около двух десятков дочерних юрлиц Wildberries. Тогда же из руководства маркетплейса ушли исполнительный директор Алексей Духанин и финансовый директор Ирина Матачунас. Позднее Russ и Wildberries создали единый департамент медиа и объединили юридические службы в единое правовое управление.
Источники РБК сообщали, что сделка получила одобрение властей, а куратором совместного проекта назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Владислав Бакальчук, отвечая на вопрос РБК о том, обсуждалось ли с ним объединение с Russ, сказал: «То есть они уже обо всем договорились, сходили к президенту и поставили меня перед фактом. При этом предложив в рамках совместной компании мне долю 10%, ей 10%, а 80% получает Russ. При этом оборот компании Russ меньше, чем обороты Wildberries, в 100 раз». Он согласился с оценкой Кадырова, назвавшего происходящее «рейдерством», и выразил мнение, что его супругой «манипулируют», поскольку «она заключает настолько невыгодные сделки».
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