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Бизнес ,  
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Wildberries и группа Russ объявили об объединении

Wildberries и крупнейший в стране оператор наружной рекламы — группа Russ — объявили «об объединении с целью создания цифровой торговой платформы». Источник РБК уточнил, что объединенную компанию возглавит глава WB Бакальчук
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Wildberries (WB) и крупнейший в стране оператор наружной рекламы группа Russ объявили «об объединении с целью создания цифровой торговой платформы». Совместное заявление компаний размещено в телеграм-канале маркетплейса.

«Цель объединения — создание современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия. Консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ретейла и рекламы», — говорится в заявлении WB.

Там также сказано, что цифровая торговая платформа позволит «миллионам представителей среднего, малого и микробизнеса использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров». География стратегического проекта охватит территорию Российской Федерации, стран бывшего СНГ, стран глобального Юга: Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая (всего более 5,8 млрд человек).

Что именно подразумевается под «объединением», в какой форме или формате оно будет происходить — ни в WB, ни в группе Russ официально не пояснили. При этом источник РБК, близкий к сторонам уточнил, что гендиректором «будущей объединенной группы компаний» станет глава WB Татьяна Бакальчук, а глава Russ Роберт Мирзоян — главным исполнительным директором объединенной группы.

В ЕГРЮЛ никаких юридических изменений по юрлицам Russ нет: ООО «Русс Аутдор» — 99% у ООО «Стинн», 1% у АО «Олимп», гендиректор Роберт Мирзоян.

В пресс-службе ФАС заявили РБК, что такая сделка на согласование не поступала. «Если поступит, то она будет рассмотрена в соответствии с законом», — заявили в ведомстве.

Оператор Russ займется распространением рекламы еще в девяти аэропортах
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Роберт Мирзоян

Рынок наружной рекламы в России по итогам 2023 года вырос на 45% и достиг объема 48,8 млрд руб., следует из отчета исследовательской компании Admetrix. Это рекорд как минимум за пять лет. Как отмечают аналитики, даже после провала на 29% в пандемийном 2020 году восстановление в 2021-м шло меньшими темпами — прирост год к году составил около 40%. Активнее всего в наружной рекламе растет сегмент digital: за прошедшие пять лет он увеличился более чем в три раза и достиг в 2023 году 26,8 млрд руб.

Группе Russ, по ее собственным данным, принадлежит 28,5 тыс. рекламных поверхностей по всей стране. В июле оператор наружной рекламы приобрел 100% доли в группе компаний Gallery — своего главного конкурента. В октябре она объявила о покупке петербургской компании «Постер», пятой по доле рекламных поверхностей с показателем 2,8%. Еще через два месяца Russ получила в управление все активы еще одного оператора — тюменской «Лайф+», имеющей в городе около 1 тыс. билбордов. Суммы последних сделок не разглашались.

Компания Wildberries была основана в 2004 году супругами Татьяной и Владиславом Бакальчук. Сейчас компания является крупнейшим российским маркетплейсом. По итогам 2023 чистая прибыль Wildberries по РСБУ составила 18,9 млрд руб., что на 87% больше, чем в 2022-м. Также компания в прошлом году уплатила 770 млн руб. налога на сверхприбыль.

В интервью РБК в декабре 2023-его Бакальчук отмечала, что по-прежнему придерживается концепции — никому не продавать на сторону бизнес или проводить IPO: «Когда у вас публичная компания, на что она работает? На то, чтобы были довольны ваши акционеры. Неважно, большие они или маленькие. Вы работаете над тем, чтобы стоимость акций не падала, а росла. А мы работаем над тем, чтобы улучшать жизнь миллионов людей. Это немножко разные вещи».

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Wildberries Russ Outdoor объединение Татьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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