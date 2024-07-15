Wildberries покинули два топ-менеджера

В Wildberries подтвердили данные Forbes об уходе исполнительного директора Алексея Духанина и финансового — Ирины Матачунас, но опровергли, что компанию покинула пришедшая на пост исполнительного директора в июне Ольга Наумова

Ольга Наумова (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Компанию Wildberries покинули несколько топ-менеджеров, пишет Forbes со ссылкой на источники.

В их числе журнал назвал исполнительного директора Ольгу Наумову, которая пришла в Wildberries в июне, исполнительного директора Алексея Духанина и финансового директора Ирину Матачунас.

«На сегодняшний день Ольга Наумова состоит в трудовых отношениях с компанией Wildberries. Алексей Духанин и Ирина Матачунас прекратили трудовые отношения с компанией Wildberries», — сообщили РБК в пресс-службе маркетплейса.

Forbes пишет, что у Наумовой возникли разногласия с основательницей Wildberries Татьяной Бакальчук.

Наумова пришла в компанию, чтобы заниматься улучшением операционной эффективности складской и транспортной логистики, развитием сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ), улучшением клиентского опыта, сообщали в Wildberries.

В начале 2000-х Наумова работа преимущественно в «традиционной» промышленности: например, она была гендиректором Череповецкого сталепрокатного завода, главой дочерней компании Новолипецкого металлургического комбината ООО «НЛМК-Сорт» и др.

В последние годы она стала одним из самых известных топ-менеджеров на FMCG-рынке. В 2013–2018 годах она возглавляла торговую сеть «Пятерочка», входящую в X5 Group, и добилась того, что она смогла обогнать своего главного конкурента — «Магнит».

Затем в июне 2018 года Наумова возглавила «Магнит». В 2019-м она покинула компанию. Источник РБК говорил, что это было связано с расхождениями Наумовой и совета директоров во взглядах на стратегию развития торговой сети.

Осенью 2018 года Наумова возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой был председатель совета директоров «Соллерса» и основной владелец этой компании Вадим Швецов. В самом «Соллерсе» она занимала должности заместителя гендиректора и члена совета директоров.

В 2021 году она стала гендиректором розничного «Восточного союза». Это холдинг, образованный крупнейшими игроками сибирского и дальневосточного продовольственного ретейла — ГК «Красный Яр», «Самбери» и ГК «Слата».

Незадолго до начала специальной военной операции на Украине Наумова перешла в Русскую рыбопромышленную компанию и работала там до начала лета этого года.