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Бизнес ,  
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Бакальчук ответила мужу: «Это не рейдерский захват. Это развод»

Татьяна Бакальчук ответила на слова мужа о рейдерском захвате Wildberries
Ранее в этот день муж Бакальчук встретился с Кадыровым, где пожаловался на ситуацию в компании. Глава Чечни после этого заявил об «откровенном и наглом рейдерском захвате». Бакальчук в ответ сказала, что «это развод»
Татьяна Бакальчук (в центре) и Владислав Бакальчук&nbsp;(справа)
Татьяна Бакальчук (в центре) и Владислав Бакальчук (справа) (Фото: bakalchuktatyana / Telegram)

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук ответила на слова мужа, Владислава, о «рейдерском захвате» в компании. По ее словам, «это не рейдерский захват, это развод».

Она указала, что «с самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании». В качестве доказательства она привела «пруф» — фотографию, на которой Владислав Бакальчук сидит на совещании.

«Компания Wildberries и Russ продолжает работу в стабильном режиме для обеспечения наших клиентов товарами и услугами, все обязательства исполняются в полном объеме. Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий. Продолжим информировать вас о новых возможностях для наших селлеров, партнеров и клиентов», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

Кадыров поручил защитить Wildberries от «наглого рейдерского захвата»
Бизнес

Ранее сегодня Владислав Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, где пожаловался на ситуацию в компании. В Wildberries происходит «откровенный и наглый рейдерский захват», заявил по итогам встречи Кадыров. «Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев», — добавил глава Чечни.

Он также сообщил, что не может «оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации» и сделает «все возможное», чтобы «помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес». Кадыров добавил, что этим вопросом по его поручению займется депутат Госдумы Адам Делимханов.

После этого Делимханов в своем телеграм-канале написал, что поручения Кадырова «будут выполнены быстро и на сто процентов».

Russ и Wildberries создали совместную компанию
Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК

О планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы» Russ и Wildberries объявили в июне. Источники РБК тогда утверждали, что сделка получила одобрение властей, а куратором совместного проекта назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин. Бакальчук, по их словам, займет пост гендиректора «будущей объединенной группы компаний», а Роберт Мирзоян, глава рекламной группы, станет ее главным исполнительным директором.

22 июля Russ и Wildberries создали единый департамент медиа, а 23 июля стало известно, что компании объединили юридические службы в единое правовое управление.

ООО «Вайлдберриз» на 99% принадлежит основательнице и главе компании Татьяне Бакальчук, следует из данных ЕГРЮЛ. Еще 1% владеет ее муж Владислав Бакальчук. Согласно отчетности компании по РСБУ, общая выручка онлайн-площадки за 2023 год составила 539 млрд руб. (плюс 70% год к году).

ООО «Русс Аутдор» на 99% принадлежит ООО «Стинн», еще 1% — у АО «Олимп», все доли в обременении у банка ВТБ. Бенефициаром ООО «Стинн» выступает Григорий Садоян: 50% общества принадлежит ему напрямую, 20% — у АО «Олимпия» (Садоян — бенефициар), еще 30% — у ООО «Резерв-А», полностью принадлежащего «Олимпии». Выручка ООО «Русс Аутдор» в 2023 году составила почти 28 млрд руб. (рост год к году в два раза), чистая прибыль — 4,9 млрд руб. (годом ранее этот показатель был на уровне 820 млн руб.).

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Евгения Стогова Евгения Стогова
Wildberries Russ Outdoor Рамзан Кадыров Татьяна Бакальчук развод
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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