Бакальчук ответила мужу: «Это не рейдерский захват. Это развод»
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук ответила на слова мужа, Владислава, о «рейдерском захвате» в компании. По ее словам, «это не рейдерский захват, это развод».
Она указала, что «с самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании». В качестве доказательства она привела «пруф» — фотографию, на которой Владислав Бакальчук сидит на совещании.
«Компания Wildberries и Russ продолжает работу в стабильном режиме для обеспечения наших клиентов товарами и услугами, все обязательства исполняются в полном объеме. Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий. Продолжим информировать вас о новых возможностях для наших селлеров, партнеров и клиентов», — сообщили РБК в пресс-службе компании.
Ранее сегодня Владислав Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, где пожаловался на ситуацию в компании. В Wildberries происходит «откровенный и наглый рейдерский захват», заявил по итогам встречи Кадыров. «Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев», — добавил глава Чечни.
Он также сообщил, что не может «оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации» и сделает «все возможное», чтобы «помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес». Кадыров добавил, что этим вопросом по его поручению займется депутат Госдумы Адам Делимханов.
После этого Делимханов в своем телеграм-канале написал, что поручения Кадырова «будут выполнены быстро и на сто процентов».
О планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы» Russ и Wildberries объявили в июне. Источники РБК тогда утверждали, что сделка получила одобрение властей, а куратором совместного проекта назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин. Бакальчук, по их словам, займет пост гендиректора «будущей объединенной группы компаний», а Роберт Мирзоян, глава рекламной группы, станет ее главным исполнительным директором.
22 июля Russ и Wildberries создали единый департамент медиа, а 23 июля стало известно, что компании объединили юридические службы в единое правовое управление.
ООО «Вайлдберриз» на 99% принадлежит основательнице и главе компании Татьяне Бакальчук, следует из данных ЕГРЮЛ. Еще 1% владеет ее муж Владислав Бакальчук. Согласно отчетности компании по РСБУ, общая выручка онлайн-площадки за 2023 год составила 539 млрд руб. (плюс 70% год к году).
ООО «Русс Аутдор» на 99% принадлежит ООО «Стинн», еще 1% — у АО «Олимп», все доли в обременении у банка ВТБ. Бенефициаром ООО «Стинн» выступает Григорий Садоян: 50% общества принадлежит ему напрямую, 20% — у АО «Олимпия» (Садоян — бенефициар), еще 30% — у ООО «Резерв-А», полностью принадлежащего «Олимпии». Выручка ООО «Русс Аутдор» в 2023 году составила почти 28 млрд руб. (рост год к году в два раза), чистая прибыль — 4,9 млрд руб. (годом ранее этот показатель был на уровне 820 млн руб.).
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