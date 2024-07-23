Бакальчук ответила мужу: «Это не рейдерский захват. Это развод»

Ранее в этот день муж Бакальчук встретился с Кадыровым, где пожаловался на ситуацию в компании. Глава Чечни после этого заявил об «откровенном и наглом рейдерском захвате». Бакальчук в ответ сказала, что «это развод»

Татьяна Бакальчук (в центре) и Владислав Бакальчук (справа) (Фото: bakalchuktatyana / Telegram)

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук ответила на слова мужа, Владислава, о «рейдерском захвате» в компании. По ее словам, «это не рейдерский захват, это развод».

Она указала, что «с самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании». В качестве доказательства она привела «пруф» — фотографию, на которой Владислав Бакальчук сидит на совещании.

«Компания Wildberries и Russ продолжает работу в стабильном режиме для обеспечения наших клиентов товарами и услугами, все обязательства исполняются в полном объеме. Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий. Продолжим информировать вас о новых возможностях для наших селлеров, партнеров и клиентов», — сообщили РБК в пресс-службе компании.

Ранее сегодня Владислав Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, где пожаловался на ситуацию в компании. В Wildberries происходит «откровенный и наглый рейдерский захват», заявил по итогам встречи Кадыров. «Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев», — добавил глава Чечни.

Он также сообщил, что не может «оставаться в стороне от крупной по масштабам страны махинации» и сделает «все возможное», чтобы «помочь вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес». Кадыров добавил, что этим вопросом по его поручению займется депутат Госдумы Адам Делимханов.

После этого Делимханов в своем телеграм-канале написал, что поручения Кадырова «будут выполнены быстро и на сто процентов».

О планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы» Russ и Wildberries объявили в июне. Источники РБК тогда утверждали, что сделка получила одобрение властей, а куратором совместного проекта назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин. Бакальчук, по их словам, займет пост гендиректора «будущей объединенной группы компаний», а Роберт Мирзоян, глава рекламной группы, станет ее главным исполнительным директором.

22 июля Russ и Wildberries создали единый департамент медиа, а 23 июля стало известно, что компании объединили юридические службы в единое правовое управление.