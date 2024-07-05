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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Russ и Wildberries создали совместную компанию

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Эксклюзивы РБК
Russ и Wildberries зарегистрировали совместную компанию, в которой маркетплейс получил 65%. Недавно стороны заявили о планах по созданию конкурента Amazon и Alibaba
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Крупнейший оператор наружной рекламы в России Russ и маркетплейс Wildberries зарегистрировали совместное предприятие — ООО «РВБ». Соответствующая информация отражена в ЕГРЮЛ. Основной вид деятельности новой компании — «торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет». Компания зарегистрирована по тому же адресу, где находится московский офис Russ на Ленинградском проспекте.

Учредителями нового юрлица выступают ООО «Вайлдберриз», которому принадлежит 65% компании, и ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор»), владеющий еще 35%. Гендиректором указан исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян.

В пресс-службах Wildberries и группы Russ подтвердили, что новое юрлицо — шаг в процессе объединения: «Как мы ранее анонсировали».

РБК направил запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

О планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы» Russ и Wildberries сообщили 18 июня. Источники РБК уточняли, что сделка согласовывалась с правительством и получила его одобрение, а куратором совместного проекта назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Будущий проект маркетплейса и оператора наружной рекламы, как отмечали собеседники РБК, направлен на создание конкурента американским Amazon, Alphabet, китайской Alibaba и японского SoftBank. Одним из направлений деятельности компании станет создание «платежной системы для расчета в рублях по всему миру в обход SWIFT и цифровой банковской сети».

Объединенная компания также займется развитием глобальной офлайн-сети, состоящей из логистических центров, сети магазинов, складов и офисов. Ее будет поддерживать торговая и рекламная цифровая платформа. Утвержденная география присутствия — страны Африки, Азии, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
Russ Outdoor Wildberries реклама маркетплейс
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

основательница Wildberries
16 октября 1975 года
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