Аналог Amazon и обход SWIFT: в чем суть «объединения» Wildberries и Russ

Объединение Wildberries и Russ одобрено правительством, а курировать совместный проект будет Максим Орешкин, выяснил РБК. В планах — разработка платежной системы «в обход SWIFT», а также открытие складов и офисов по всему миру

Фото: Владислав Шатило / РБК

Сделка маркетплейса Wildberries и крупнейшего в России оператора наружной рекламы Russ по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы» согласовывалась с правительством и получила его одобрение, рассказали источники РБК. «Куратором» проекта назначен замглавы администрации президента Максим Орешкин.

Будущий проект направлен на создание конкурента американским Amazon, Alphabet, китайской Alibaba и японского SoftBank. Среди целей — продвижение российских брендов и финансовых инструментов.

Что известно о новом объединении — в материале РБК.

Суть сделки

О том, что Wildberries и Russ «объединяются» для создания «современной высокотехнологичной цифровой торговой платформы и предоставление бесшовных инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия», компании объявили вечером 18 июня. Консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы, как говорилось в заявлении, «позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ретейла и рекламы». Источники РБК сообщали, что Татьяна Бакальчук займет пост гендиректора «будущей объединенной группы компаний», а Роберт Мирзоян, глава рекламной группы, станет ее главным исполнительным директором.

Официально стороны «объединения» на момент публикации материала никаких дополнительных деталей о будущем проекте не предоставили. Как рассказали РБК несколько источников, в том числе из аппарата правительства, сделка получила одобрение российских властей, а ее «куратор» — замглавы администрации президента Максим Орешкин. По словам собеседников РБК, речь на текущем этапе идет не о юридическом объединении юрлиц, а «о консолидации усилий двух компаний». Утвержденная география присутствия — страны Африки, Азии, Ближнего Востока, СНГ, Индии и Китая.

Одно из направлений проекта — создание «платежной системы для расчета рублях по всему миру, в обход SWIFT, и цифровой банковской сети», уточняют собеседники РБК (более подробных деталей они не приводят).

Проект также подразумевает глобальную офлайн-сеть, состоящую из логистических центров, сети магазинов, складов и офисов. Офлайн-сеть будет поддерживаться торговой и рекламной цифровой платформой. Целевой аудиторией проекта станут предприятия сегмента малого и среднего бизнеса. Кроме того, Wildberries и Russ возьмут на себя развитие необходимого для проекта программного обеспечения российской разработки.

Проект по продвижению российских компаний МСП за рубежом, по словам одного из источников, должен увеличить ВВП России на 1,5% в год. Благодаря ему также планируется увеличить экспорт и сформировать бренды отечественных предприятий за границей.

РБК направил запрос в Минцифры, Минэкономразвития, Минпромторг, правительство, аппарат Максима Орешкина, компании Wildberries и Russ.

Что известно про участников «объединения» 99% ООО «Вайлдберриз» принадлежит основательнице и главе компании Татьяне Бакальчук, следует из данных ЕГРЮЛ. Еще 1% владеет ее муж Владислав Бакальчук. Согласно отчетности компании по РСБУ, общая выручка онлайн-площадки за 2023 год составила 539 млрд руб. (плюс 70% год к году). Основную часть доходов принесли агентские вознаграждения (221,6 млрд руб.) и розничные продажи товаров (121,85 млрд руб.). Выручка от экспорта продукции за год выросла почти в 7,5 раз, до 85,2 млрд руб., от рекламных услуг — в 3,7 раз, до 45,88 млрд руб. Для сравнения, выручка Ozon от рекламы составила 70,4 млрд руб. (16% от всех поступлений компании). В январе ФАС оценила совместную долю Wildberries и Ozon в 80% рынка, заявив, что площадки занимают доминирующее положение и являются коллективными монополистами. Доля Wildberries на рынке составила 47%, а Ozon — 35,5%. ООО «Русс Аутдор» на 99% принадлежит ООО «Стинн», еще 1% — у АО «Олимп», все доли в обременении у банка ВТБ. Бенефициаром ООО «Стинн» выступает Григорий Садоян: 50% общества принадлежат ему напрямую, 20% — у АО «Олимпия» (Садоян — бенефициар), еще 30% — у ООО «Резерв-А», полностью принадлежащего «Олимпии». Выручка ООО «Русс Аутдор» в 2023 году составила почти 28 млрд руб. (рост год к году в два раза), чистая прибыль — 4,9 млрд руб. (годом ранее этот показатель был на уровне 820 млн руб.). В последние несколько лет группа Russ активно скупает конкурентов. Так, в июле 2023 года компания закрыла сделку по покупке 100% оператора наружной рекламы Gallery. В октябре 2023 года она объявила о покупке петербургской компании «Постер», которая занимала пятое место по доле рекламных поверхностей с показателем 2,8%. В декабре того же года Russ получила в управление все активы тюменского оператора «Лайф+», имеющего в городе около 1 тыс. билбордов. После этих сделок в интервью РБК Роберт Мирзоян заявлял, что доля Russ на рынке наружной рекламы не превышает 25%.

Что говорят о сделке юристы и аналитики

Учитывая высокую стоимость активов Wildberries и Russ, а также объем их годовой выручки, в какой бы форме компании юридически не решили реализовать партнерство, будь то совместное предприятие, слияние или покупка, они в любом случае должны получить согласие Федеральной антимонопольной службы, утверждает партнер Digital & Analogue Partners Екатерина Смирнова. ФАС, в свою очередь, будет проверять сделку по правилам контроля экономической концентрации. «Это означает, что ФАС будет оценивать, какие последствия для рынка влечет данная сделка, усилит ли она доминирующее положение участников, — объясняет юрист. — Также ФАС будет оценивать другие риски, например риски координации или согласованных действий на рынке».

С тем, что грядущая сделка потребует согласия ФАС, причем согласия предварительного, согласен и партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов. Антимонопольная служба сможет выдать, например предписание или откорректировать итоговую структуру этого партнерства таким образом, чтобы не допустить негативного влияния на рынок электронного ритейла.

При этом права других участников рынка электронной коммерции, например, Ozon и «Яндекс Маркета», такая сделка «на первый взгляд не нарушает, продолжает Смирнова. «Wildberries не приобретает другого игрока на рынке маркетплейсов, то есть прямо не увеличивает свою рыночную долю на рынке, — утверждает она. — Wildberries делает продуманный шаг с точки зрения строительства своей экосистемы, объединяясь с оператором рекламы Russ. В результате сделки бизнес-пользователи Wildberries смогут использовать не только маркетплейс, но и наружную рекламу для продвижения своих товаров».

Данилов также подтверждает, что само по себе объединение крупных игроков не является нарушением прав иных участников рынка. «Нарушением могут стать практики, которые такой бизнес применяет на рынке — если он будет манипулировать ценами, пытаться вытеснить своих конкурентов, заставлять их продать свои доли и так далее», — утверждает юрист.

В пресс-службах Ozon и «Яндекс Маркет» отказались от комментариев. РБК направил запрос в «Авито».

Гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров назвал новость об объединении компаний логичной. «Очевидно, что они сейчас активно ищут возможности, которые могли бы обеспечить им потенциал лидерства, в том числе по рекламным доходам, — считает эксперт. — Ключевым инструментом здесь может являться создание уникальной рекламной платформы. В этом плане сотрудничество с группой Russ выглядит более чем логичным и позволяет действительно говорить о формировании уникальной рекламной платформы для селлеров».

В ассоциации АУРЭК (Ассоциация участников рынка электронной коммерции) к объединению Wildberries и Группы Russ относятся с определенной долей осторожности, сообщил представитель ассоциации. С одной стороны, создание цифровой торговой платформы на базе двух крупных компаний может способствовать развитию электронной коммерции, особенно в международных масштабах. «С другой стороны, существует беспокойство по поводу возможного формирования монополии, что может негативно сказаться на конкуренции и потребителях», — добавляют в АУРЭК.

Комитет Госдумы по промышленности и торговле будет следить за ситуацией вокруг объединения Wildberries и Russ, сообщил первый зампредседателя Александр Козловский. «В свете объединения двух компаний с коллегами при доработке нашего законопроекта о регулировании деятельности учтем планируемые изменения на рынке маркетплейсов, — отметил он. — Документ был разработан с учетом роста количества проблемных ситуаций между маркетплейсами, их контрагентами и покупателями. Сложившиеся условия диктуют необходимость перехода от «саморегуляции» к законодательному контролю за соблюдением прав всех участников рынка, и, в первую очередь, покупателей».