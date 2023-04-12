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Крупнейший российский собственник самолетов показал рекордный убыток

ГТЛК получила рекордный в истории убыток на ₽55,8 млрд из-за международных санкций
Крупнейшая российская лизинговая компания ГТЛК получила рекордный в своей истории убыток на ₽55,8 млрд. В компании объясняют это международными санкциями и обещают выйти на «положительные финансовые показатели» в 2023 году
Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press
Фото: Леонид Фаерберг / Transport Photo Images / Global Look Press

Крупнейшая российская лизинговая компания ГТЛК получила в 2022 году чистый убыток на 55,8 млрд руб. против 0,99 млрд руб. чистой прибыли в 2021-м, говорится в отчете компании по МСФО, опубликованной в среду, 12 апреля. Это максимальный убыток в истории по группе ГТЛК, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

ГТЛК (100% акций в распоряжении Минтранса) ведет историю с 2001 года и занимает первое место в сегментах авиационного (305 самолетов на конец 2021 года), железнодорожного (101,6 тыс. единиц подвижного состава) и водного транспорта (201 судно) по объему лизингового портфеля (1,4 трлн руб.).

Такой большой убыток связан с блокирующими санкциями в отношении компаний группы ГТЛК со стороны США, Евросоюза и Великобритании. В апреле 2022 года она попала в пятый пакет санкций Евросоюза, введенный на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине. На экспортные и импортные сделки ГТЛК и ее «дочек» были наложены ограничения, а против находящихся под контролем группы морских судов был введен запрет на доступ в порты Евросоюза. Под персональные санкции попал и глава ГТЛК, экс-министр транспорта Евгений Дитрих. «[Санкции] накладывают ограничения на коммерческую деятельность, в первую очередь на проведение транзакций. Сегодня наши счета в банках полностью заблокированы. Чтобы потратить любую сумму — что один евро, что миллион, — нам необходимо получить лицензию Центробанка Ирландии. <...> До сих пор не получили разрешение на клининг [офиса в Дублине] — мы принесли пылесос и пылесосим сами. Даже кофе, печенье мы больше не можем оплачивать со счетов компании. Приходится решать этот вопрос самим», — говорил гендиректор компании GTLK Europe (входит в группу ГТЛК) Роман Лядов в интервью «Ведомостям» в феврале 2023 года.

Из-за санкций была остановлена деятельность международной лизинговой платформы GTLK Global, на которую приходилось до трети от совокупной выручки группы и активы в размере порядка $4,6 млрд (свыше 377 млрд руб.), сообщили в пресс-службе ГТЛК. По данным компании, обесценивание активов GTLK Global в размере 20 млрд руб., создание экстраординарных резервов на сумму 26,5 млрд и сильное влияние результата от операций, номинированных в валюте (14,5 млрд руб.), внесли основной вклад в отрицательный финансовый результат. На этом фоне у ГТЛК возникли сложности с выплатами по еврооблигациям. Так, управляющая компания «Первая» обратилась в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 3,15 млрд руб. с ГТЛК.

Что такое GTLK Global

GTLK Global Business — зарубежная платформа для развития группой ГТЛК международного лизинга авиационного и водного транспорта. Формирование ее основного каркаса завершилось в 2018 году после открытия компаний GTLK Middle East в Дубае и GTLK Asia в Гонконге в дополнение к «дочке» GTLK Europe (2012 год; Ирландия). В авиационном портфеле этих лизинговых компаний — 74 самолета, 37 из которых эксплуатируются российскими авиакомпаниями. Еще 37 самолетов за рубежом через платформу GTLK Global получили, например, авиакомпании Easy Jet (Англия), Qatar Airways (Катар), Emirates и Flydubai (ОАЭ) и др.

Тем не менее докапитализация ГТЛК на 58,3 млрд руб. в 2022 году из Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволила «в период турбулентности» нивелировать негативные последствия санкций и заморозки международного бизнеса и обеспечить устойчивость бизнеса компании, сохранив при этом достаточность капитала на прежнем уровне, утверждает пресс-служба ГТЛК.

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В сложившихся условиях компания перестроилась и сфокусировалась на развитии бизнеса в России, добавили там. За первый квартал 2023 года новый бизнес ГТЛК составил 52 млрд руб., что составляет 53% от объема нового бизнеса по итогам 2022 года в целом. Компания нацелена на максимальное сохранение активов, заблокированных за рубежом, и рассчитывает на увеличение активов по группе до 1,1 трлн руб. (971 млрд — на конец 2022-го). Так, в этом году компания собирается заключить твердые долгосрочные контракты на 47 судов в рамках разработанного ГТЛК и поддержанного правительством инвестиционного проекта с использованием средств ФНБ по обновлению гражданского водного транспорта. Всего в ближайшие пяти лет компания поставит 260 судов различных типов, сказал РБК ее представитель. В том числе благодаря реализации этой программы в ГТЛК рассчитывают по итогам 2023 года выйти на «положительные финансовые результаты».

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