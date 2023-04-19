В Минтрансе назвали ожидаемый рост цен на авиабилеты

Минтранс России: рост цен на авиабилеты в 2023 году не превысит инфляцию в 5,3%

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Рост стоимости авиабилетов в 2023 году не превысит уровень инфляции в России, которая находится на уровне 5,3%. Об этом сообщил замминистра транспорта Игорь Чалик.

«Относительно 2019 года они [цены на авиабилеты] снизились. Это притом что операционные издержки авиакомпаний, в том числе на топливо, выросли», — отметил он (цитата по ТАСС).

Замминистра уточнил, что более ранний вывод о подорожании билетов на 15–30% был сделан по данным, представленным авиакомпаниями. Он пояснил, что каждый авиаперевозчик разрабатывает для себя несколько сценариев, включая негативный.

«Эта расчетная максима не учитывает тех мер, которые уже предприняты правительством и Минтрансом по сдерживанию роста цен», — подчеркнул Чалик.

Ранее Чалик на совещании по подготовке к туристическому сезону 2023 года предупредил, что авиабилеты на внутренние рейсы могут подорожать на 15–30% по сравнению с прошлым годом. Он добавил, что это может произойти на фоне сокращения объемов субсидирования. Чалик тогда также допустил сокращение рейсов.

Позднее Минтранс сообщил, что в 2023 году власти продолжат субсидировать перевозки. В Росавиации заверили, что в стране нет дефицита самолетов для обеспечения туристических направлений в летний сезон. «Необоснованный рост стоимости билетов недопустим», — подчеркнул замглавы агентства Владимир Потешкин.

По данным Росстата, в марте 2023 года стоимость полета в экономическом классе внутри России составляла 5992,33 руб. (в расчете на 1 тыс. км пути), что на 16% выше прошлогоднего показателя.