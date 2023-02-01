Глава Росавиации рассказал о стресс-сценарии для отрасли без господдержки

У властей есть сценарий развития авиаперевозок, если господдержка прекратится, сказал РБК глава Росавиации Александр Нерадько. В 2022-м благодаря рекордным субсидиям цены на полеты по стране не росли

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Росавиация разработала стресс-сценарий на случай, если прекратится господдержка авиаперевозок в условиях дефицита бюджета. Об этом в интервью РБК рассказал глава ведомства Александр Нерадько.

«Да, у нас есть такой стресс-сценарий», — сказал он, но не стал раскрывать его детали, потому что темы, связанные с авиаперевозками, «слишком резонансные, почти как футбол и медицина».

В 2022 году из федерального бюджета на поддержку перевозок в России были выделены рекордные 174,2 млрд руб. Благодаря этому российские авиакомпании перевезли в прошлом году более 95 млн человек, несмотря на временное закрытие 11 аэропортов на юге, говорил глава Минтранса Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина 24 января. По словам Савельева, в 2023-м авиакомпании планируют перевезти суммарно более 101 млн пассажиров.

Но Минтранс планирует снизить объемы субсидий в этом году. Это возможно благодаря планомерной работе по выкупу импортных самолетов у иностранных лизингодателей, объяснял Савельев. «Часть авиакомпаний (к примеру, «Аэрофлот») выкупили воздушные суда, значит, сокращаются расходы на лизинг и поддержка, возможно, понадобится не в таком размере», — соглашается Нерадько. Но Росавиация «мониторит ситуацию» и при необходимости выйдет с предложениями по поводу дополнительной господдержки отрасли, замечает он.

В зимний сезон 2022–2023 годов из федерального бюджета на поддержку перелетов по России выделено дополнительно 25,3 млрд руб. Из них 11,6 млрд получила группа «Аэрофлот» (кроме одноименной авиакомпании в нее входят лоукостер «Победа» и перевозчик «Россия»), следует из материалов Росавиации. С ноября по март всем авиакомпаниям традиционно сложнее, а в нынешних обстоятельствах тем более, говорил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в интервью РБК в конце декабря 2022 года. «В летнем сезоне 2023 года мы уже будем справляться самостоятельно, за счет повышения собственной операционной эффективности», — обещал он. В единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» и вовсе считают, что отрасль авиаперевозок должна работать без господдержки, как это было до пандемии коронавируса. «Надо восстанавливать нормальное оперирование отрасли без этой господдержки, как это было три года назад», — говорил РБК глава «Авроры» Константин Сухоребрик.

Но благодаря господдержке на рейсы по России не росли цены на билеты в летний период 2022 года, несмотря на повышение операционных расходов авиакомпаний, говорил Савельев на другом совещании с Путиным в ноябре. «В высокий сезон перевозок средний тариф эконом-класса, на внутренних авиалиниях был снижен. На конец июня <...> его размер сократился на 10% к уровню 2021 года, в июле — на 6% и в августе — на 2%», — отчитывался он.

Но в 2023-м рост цен на авиабилеты все-таки будет, хотя бы на уровень инфляции, предупреждал Александровский. «В рамках уровня инфляции рост тарифа, наверное, возможен», — соглашается Нерадько.