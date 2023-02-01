Глава Росавиации рассказал о стресс-сценарии для отрасли без господдержки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 76,3 (+0,52) Инвестиции, 31 янв, 15:54
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 70,52 (+0,92) Инвестиции, 31 янв, 15:54
«Украинская правда» узнала об обысках в киевской налоговой службе Финансы, 11:21
Суд заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии по делу о фейках Политика, 11:20
Как бизнесу возить грузы в городе: 5 фактов, которые вас удивят РБК и Газ, 11:09
Взяли в аренду помещение и сделали ремонт: арендодатель за него заплатит Pro, 11:00
Глава Росавиации рассказал о стресс-сценарии для отрасли без господдержки Бизнес, 11:00
Турция выступила против военных судов в Черном море Политика, 10:58
Исключавшая дружбу с Россией Хейли решила выдвинуться в президенты США Политика, 10:55
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
Американский телеканал назвал сроки, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки Спорт, 10:55
Умер старейший участник Олимпийских игр Спорт, 10:55
ФСБ задержала подозреваемых в терактах на железной дороге Общество, 10:48
DGP узнала о плане встречи Зеленского и Байдена в Польше Политика, 10:47
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 10:46
Акции и электрокары Tesla резко подешевели. Чем ответят конкуренты из КНР Pro, 10:41
Раскритикованный за видео из Мексики депутат поедет в зону спецоперации Политика, 10:35
Бизнес ,  
0 

Глава Росавиации рассказал о стресс-сценарии для отрасли без господдержки

Росавиация разработала сценарий для воздушных перевозок на случай прекращения господдержки
У властей есть сценарий развития авиаперевозок, если господдержка прекратится, сказал РБК глава Росавиации Александр Нерадько. В 2022-м благодаря рекордным субсидиям цены на полеты по стране не росли
«Аэрофлот» AFLT ₽28,18 +0,64% Купить
«Аэрофлот» RU000A103943 ₽972,95 +0,13% Купить
Авиакомпания «ЮТэйр» UTAR ₽8,1 +0,37% Купить
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Росавиация разработала стресс-сценарий на случай, если прекратится господдержка авиаперевозок в условиях дефицита бюджета. Об этом в интервью РБК рассказал глава ведомства Александр Нерадько.

«Да, у нас есть такой стресс-сценарий», — сказал он, но не стал раскрывать его детали, потому что темы, связанные с авиаперевозками, «слишком резонансные, почти как футбол и медицина».

В 2022 году из федерального бюджета на поддержку перевозок в России были выделены рекордные 174,2 млрд руб. Благодаря этому российские авиакомпании перевезли в прошлом году более 95 млн человек, несмотря на временное закрытие 11 аэропортов на юге, говорил глава Минтранса Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина 24 января. По словам Савельева, в 2023-м авиакомпании планируют перевезти суммарно более 101 млн пассажиров.

Но Минтранс планирует снизить объемы субсидий в этом году. Это возможно благодаря планомерной работе по выкупу импортных самолетов у иностранных лизингодателей, объяснял Савельев. «Часть авиакомпаний (к примеру, «Аэрофлот») выкупили воздушные суда, значит, сокращаются расходы на лизинг и поддержка, возможно, понадобится не в таком размере», — соглашается Нерадько. Но Росавиация «мониторит ситуацию» и при необходимости выйдет с предложениями по поводу дополнительной господдержки отрасли, замечает он.

В зимний сезон 2022–2023 годов из федерального бюджета на поддержку перелетов по России выделено дополнительно 25,3 млрд руб. Из них 11,6 млрд получила группа «Аэрофлот» (кроме одноименной авиакомпании в нее входят лоукостер «Победа» и перевозчик «Россия»), следует из материалов Росавиации. С ноября по март всем авиакомпаниям традиционно сложнее, а в нынешних обстоятельствах тем более, говорил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский в интервью РБК в конце декабря 2022 года. «В летнем сезоне 2023 года мы уже будем справляться самостоятельно, за счет повышения собственной операционной эффективности», — обещал он. В единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» и вовсе считают, что отрасль авиаперевозок должна работать без господдержки, как это было до пандемии коронавируса. «Надо восстанавливать нормальное оперирование отрасли без этой господдержки, как это было три года назад», — говорил РБК глава «Авроры» Константин Сухоребрик.

Но благодаря господдержке на рейсы по России не росли цены на билеты в летний период 2022 года, несмотря на повышение операционных расходов авиакомпаний, говорил Савельев на другом совещании с Путиным в ноябре. «В высокий сезон перевозок средний тариф эконом-класса, на внутренних авиалиниях был снижен. На конец июня <...> его размер сократился на 10% к уровню 2021 года, в июле — на 6% и в августе — на 2%», — отчитывался он.

Читайте на РБК Pro
«Я люблю спать»: Безос, Баффетт и Цукерберг — о вреде трудоголизма
Учитесь сомневаться: как неуверенность помогает принимать решения
Почему путь к когнитивному и ментальному здоровью лежит через желудок
Зарплата финдира по формуле: проверьте, не переплачиваете ли вы

Но в 2023-м рост цен на авиабилеты все-таки будет, хотя бы на уровень инфляции, предупреждал Александровский. «В рамках уровня инфляции рост тарифа, наверное, возможен», — соглашается Нерадько.

Авторы
Теги
Артём Кореняко Артём Кореняко
стресс-тесты Росавиация санкции
Материалы по теме
Савельев объяснил Путину невыполнение плана по авиаперевозкам на 100%
Общество
Власти планируют выделить авиакомпаниям еще ₽50 млрд
Экономика
Авиакомпании предложили правительству почти 100 мер для поддержки отрасли
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter