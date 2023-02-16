«Победа» получила рекордную с момента основания прибыль на фоне санкций

Единственный российский лоукостер «Победа» закончил прошлый год с максимальной чистой прибылью за свою историю — 15 млрд руб. Эксперты напоминают о господдержке на фоне санкций и ограничений международных перевозок

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Третья авиакомпания России по количеству перевезенных пассажиров, лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), в 2022 году увеличила чистую прибыль в 3,45 раза, до 15,02 млрд руб. Выручка компании снизилась на 13%, до 59 млрд руб. Это следует из опубликованной отчетности по РСБУ, которую 30 января подписал гендиректор перевозчика Дмитрий Тыщук.

Такой уровень чистой прибыли, ставшей максимальной за всю историю «Победы» (первый рейс выполнен 1 декабря 2014 года), свидетельствует, что компания «сумела адаптироваться в новых геополитических реалиях», говорится в отчетности. Основные производственные процессы в условиях санкционного давления перестроены, что позволяет сделать выводы о стабильном финансовом положении и отсутствии существенной неопределенности в бизнесе авиакомпании, указано в документе.

С какими проблемами столкнулась «Победа»

В 2022 году пассажиропоток «Победы» сократился на 19%, до 11,69 млн человек. Снижение оказалось больше, чем у «Аэрофлота» (-4%), S7 Airlines (-10%), «Уральских авиалиний» (-8%) и компании «Россия» (также входит в группу «Аэрофлот» (-15%).

Еще в январе—феврале прошлого года «Победа» перевезла на 31% больше пассажиров, чем за аналогичный период 2021 года, — 3,9 млн человек. Но начало специальной военной операции России на Украине и изменившаяся из-за нее геополитическая обстановка оказали серьезное влияние на авиаотрасль в целом и на «Победу» в частности, сказано в ее отчете. Евросоюз принял санкции, которые призваны лишить российские авиакомпании возможности эксплуатировать импортные самолеты. У лоукостера были заблокированы за границей три Boeing 737-800, которые затем изъяла лизинговая компания. В результате флот компании сократился с 44 до 41 машины.

Менеджмент «Победы» выделяет еще три ключевых фактора, оказавших влияние на работу компании.

Приостановка работы из-за спецоперации 11 аэропортов на юге России, включая такие крупные, как Краснодар, Ростов-на-Дону, Анапа и Геленджик.

Решение западных стран закрыть свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. Это значительно ограничило возможности полетов за границу, что повлекло за собой изменения маршрутной сети лоукостера. «Победа» остановила все международные рейсы с 8 марта и возобновила их лишь в конце 2022 года. Количество международных рейсов лоукостера и пассажиров на них сократилось на 60%, до 1,9 тыс. полетов и 311 тыс. человек соответственно, сказал РБК источник, близкий к «Победе».

Запрет для иностранных компаний заниматься страхованием и техобслуживанием самолетов российских перевозчиков. Сейчас авиакомпания выполняет техобслуживание на базе российских ремонтных организаций.

На таком фоне из «Победы» еще в начале марта ушли гендиректор Андрей Калмыков, возглавлявший компанию с момента основания, и летный директор Андрей Тарасов. «Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы», — написал Калмыков (летом он возглавил сеть «Перекресток») в обращении к коллективу. «Мы с вами проснулись в новом мире, по правилам которого я не смогу работать так, как считаю правильным и нужным», — объяснил Тарасов. После них в отставку ушел и глава группы «Аэрофлот» Михаил Полубояринов, попавший под персональные санкции Евросоюза. Глава Минтранса Виталий Савельев так объяснял отставки Полубояринова и Калмыкова: «Вы знаете, так бывает, что люди не могут в стрессовых условиях работать. Есть условия мирного времени, а стрессовые условия требуют принятия решений очень быстрых».

Теперь крупнейшую российскую авиагруппу возглавляет Сергей Александровский (ранее был гендиректором «России»), а «Победу» — Дмитрий Тыщук (работал первым заместителем гендиректора дальневосточной авиакомпании «Аврора»).

Что помогло росту прибыли компании

Эксперты, опрошенные РБК, объясняют рекордную прибыль «Победы» в первую очередь беспрецедентными мерами господдержки российской авиаотрасли, которая в прошлом году достигла 174 млрд руб.

Чистая прибыль «Победы» выросла более чем в три раза при сокращении выручки, в основном за счет государственных субсидий на 15 млрд руб., возмещения средств на авиакеросин в размере 9 млрд руб. и доходов от списания обязательств по аренде трех Boeing 737-800, которые были изъяты лизингодателем, на 14 млрд руб., перечисляет директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков.

Основные финансовые показатели лоукостера ухудшились — выручка упала на 13%, а себестоимость продаж выросла на 9% (до 66,2 млрд руб.), но господдержка исправила ситуацию, отмечает исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Плюс со второго квартала 2022 года укрепился курс рубля, поэтому расходы авиакомпаний на лизинг сократились, а некоторые и вовсе перестали за него платить, зачитывая в качестве текущих платежей ранее внесенные депозиты. Теперь оплата лизинга осуществляется в рублях по выгодному курсу, указывает эксперт.

«Победа» могла увеличить доходные ставки (поднять тарифы) на оставшихся ключевых международных маршрутах, прежде всего в узловые аэропорты, например Стамбул, считает независимый эксперт Григорий Померанцев. «Дефицит провозных емкостей ввиду сокращения большого количества прямых рейсов способствовал повышению тарифов и, соответственно, прибыльности на оставшихся международных рейсах», — поясняет он.

2023 год едва ли может быть столь же прибыльным для «Победы» — расходы точно не сократятся, а господдержка станет менее масштабной, предупреждает Пантелеев. Но у компании есть большой запас прочности, считает он. При негативном сценарии развития рынка или его стагнации лоукостеры, как правило, оказываются в более выигрышном положении за счет сравнительно низкой расходной базы и более гибкой тарифной политики, уточняет Померанцев.

Государство и дальше будет поддерживать низкобюджетные перевозки, заявил 9 февраля на встрече с представителями авиаотрасли президент Владимир Путин. «У нас ведь, так скажем, покупательная способность граждан не позволяет всем летать в бизнес-классе и первом классе, поэтому объем перевозок, конечно, зависит от цены билета», — сказал он. По его словам, прибыль «Победы» «в непростом для отрасли году» — это самое лучшее свидетельство того, что такой вид услуги востребован, должен быть поддержан и будет поддерживаться, без всяких сомнений. «Эффективно же работает — что же не поддерживать? Конечно, надо поддержать. Так и будем делать», — пообещал президент.

В 2023 году «Победа» не планирует снижать объем перевозок, указано в отчетности. Руководство «Победы» рассчитывает, что лоукостер сохранит способность продолжать непрерывную деятельность в обозримом будущем, поскольку ее значительная часть ориентирована на внутренний рынок. Для минимизации отрицательного влияния санкций на финансовые показатели менеджмент принимает меры, включая оптимизацию маршрутной сети и повышение налета в пиковые месяцы перевозок, говорится в документе.

«Победа», хотя уже является ценовым лидером, дополнительно снижала тарифы и увеличивала объем продажи промобилетов, то есть еще снижала цены, утверждает в комментарии для РБК представитель лоукостера. Из-за этого она получала выручку от основного вида деятельности ниже, но доходы от прочих операций «дали такой хороший результат», заключил он.